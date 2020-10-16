https://ria.ru/20201016/granitsy-1579996570.html
Россияне рассказали, что думают об открытии границ к 2021 году
Российские туристы рассказали, верят ли они в восстановление международного авиасообщения к Новому году, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:55
2020-10-16T11:55
2020-10-16T11:55
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Российские туристы рассказали, верят ли они в восстановление международного авиасообщения к Новому году, сообщает OneTwoTrip.Аналитики сервиса провели опрос, в котором приняли участие 2 528 человек.Большинство из них (34 процента) считают, что к наступлению 2021 года для туристов будут закрыты все границы. Примерно 21 процент респондентов думают, что будет возможность уехать максимум в пять стран, 12 процентов — предположили, что для путешествий будут доступны пять-десять стран. Каждый десятый рассчитывает на выбор из 10-15 государств, еще семь процентов надеются, что выехать можно будет по 15-20 заграничным направлениям, а шесть уверены, что откроются 20-30. Пять процентов путешественников думают, что вариантов будет больше тридцати, и столько же сохраняют оптимизм и верят, что к 2021 году откроют все границы.
https://ria.ru/20201014/aviasoobschenie-1579841728.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, аэропорты, туризм, страны, туристы, новости - туризм
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские туристы рассказали, верят ли они в восстановление международного авиасообщения к Новому году, сообщает OneTwoTrip.
Аналитики сервиса провели опрос, в котором приняли участие 2 528 человек.
Большинство из них (34 процента) считают, что к наступлению 2021 года для туристов будут закрыты все границы. Примерно 21 процент респондентов думают, что будет возможность уехать максимум в пять стран, 12 процентов — предположили, что для путешествий будут доступны пять-десять стран.
Каждый десятый рассчитывает на выбор из 10-15 государств, еще семь процентов надеются, что выехать можно будет по 15-20 заграничным направлениям, а шесть уверены, что откроются 20-30. Пять процентов путешественников думают, что вариантов будет больше тридцати, и столько же сохраняют оптимизм и верят, что к 2021 году откроют все границы.