https://ria.ru/20201016/gosduma-1580094773.html

В Госдуме рассказали о новом порядке назначения министров

Если отставка кого-то из членов кабмина произойдёт до вступления в силу новой редакции закона "О правительстве", новый формат назначения министров уже действует РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T12:28

2020-10-16T12:28

2020-10-16T12:28

павел крашенинников

госдума рф

политика

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Если отставка кого-то из членов кабмина произойдёт до вступления в силу новой редакции закона "О правительстве", новый формат назначения министров уже действует согласно принятым в июле поправкам в конституцию, сообщил журналистам глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>.Государственная Дума одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию. Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой. Членов кабинета - "силовиков" назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных - утверждает Госдума по предложению премьер-министра."Как только первого министра отправят в отставку", - сказал депутат, отвечая журналистам на вопрос, когда можно ожидать назначение кабмина по новому порядку."Если это произойдёт до внесения в силу нового закона (о правительстве), вступившие в силу поправки непосредственно действующие, поэтому с 4 июля это уже возможно. Как только первый пойдёт - все", - уточнил Крашенинников.

https://ria.ru/20201016/gosduma-1580092953.html

https://ria.ru/20201016/sovfed-1580091806.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел крашенинников, госдума рф, политика