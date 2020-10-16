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https://ria.ru/20201016/gosduma-1580094773.html
В Госдуме рассказали о новом порядке назначения министров
Если отставка кого-то из членов кабмина произойдёт до вступления в силу новой редакции закона "О правительстве", новый формат назначения министров уже действует РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:28
2020-10-16T12:28
павел крашенинников
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Если отставка кого-то из членов кабмина произойдёт до вступления в силу новой редакции закона "О правительстве", новый формат назначения министров уже действует согласно принятым в июле поправкам в конституцию, сообщил журналистам глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>.Государственная Дума одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию. Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой. Членов кабинета - "силовиков" назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных - утверждает Госдума по предложению премьер-министра."Как только первого министра отправят в отставку", - сказал депутат, отвечая журналистам на вопрос, когда можно ожидать назначение кабмина по новому порядку."Если это произойдёт до внесения в силу нового закона (о правительстве), вступившие в силу поправки непосредственно действующие, поэтому с 4 июля это уже возможно. Как только первый пойдёт - все", - уточнил Крашенинников.
https://ria.ru/20201016/gosduma-1580092953.html
https://ria.ru/20201016/sovfed-1580091806.html
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павел крашенинников, госдума рф, политика

В Госдуме рассказали о новом порядке назначения министров

12:28 16.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Если отставка кого-то из членов кабмина произойдёт до вступления в силу новой редакции закона "О правительстве", новый формат назначения министров уже действует согласно принятым в июле поправкам в конституцию, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Государственная Дума одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию. Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой. Членов кабинета - "силовиков" назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных - утверждает Госдума по предложению премьер-министра.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 12:22
В Госдуме рассказали о новой редакции закона "О правительстве"
"Как только первого министра отправят в отставку", - сказал депутат, отвечая журналистам на вопрос, когда можно ожидать назначение кабмина по новому порядку.
"Если это произойдёт до внесения в силу нового закона (о правительстве), вступившие в силу поправки непосредственно действующие, поэтому с 4 июля это уже возможно. Как только первый пойдёт - все", - уточнил Крашенинников.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Совфед предложил изменить срок обсуждения кандидатур "силовых" министров
 
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