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https://ria.ru/20201016/gosduma-1580092953.html
В Госдуме рассказали о новой редакции закона "О правительстве"
Кандидатуры вице-премьеров РФ, которые курируют несколько тем, в соответствии с новой редакцией закона "О правительстве", будут рассматривать все профильные... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T12:22
2020-10-16T12:22
павел крашенинников
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Кандидатуры вице-премьеров РФ, которые курируют несколько тем, в соответствии с новой редакцией закона "О правительстве", будут рассматривать все профильные комитеты ГД по этой тематике и думские фракции, сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>.Государственная Дума одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию. Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумой</a>. Членов кабинета - "силовиков" назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных, в том числе и вице-премьеров, утверждает Госдума по предложению премьер-министра."Структура Госдумы и структура правительства не совпадают, это нормально, потому что кроме правительства существуют другие органы: например, ЦИК, прокуратура, Счётная палата. Что касается министерств - этот вопрос будет касаться двух или трёх комитетов, и эти комитеты будут рассматривать (кандидатуры). Если речь идёт о вице-премьерах, то, наверное, будут точно рассматривать фракции, и скорее всего, если будет понятно, по какому направлению будет вице-премьер, то вполне возможно (рассмотрение несколькими комитетами)", - сказал Крашенинников журналистам.
https://ria.ru/20201016/sovfed-1580091806.html
https://ria.ru/20201016/gosduma-1580080558.html
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павел крашенинников, госдума рф, политика

В Госдуме рассказали о новой редакции закона "О правительстве"

12:22 16.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Кандидатуры вице-премьеров РФ, которые курируют несколько тем, в соответствии с новой редакцией закона "О правительстве", будут рассматривать все профильные комитеты ГД по этой тематике и думские фракции, сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Государственная Дума одобрила в первом чтении проект федерального конституционного закона о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию. Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой. Членов кабинета - "силовиков" назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных, в том числе и вице-премьеров, утверждает Госдума по предложению премьер-министра.
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"Структура Госдумы и структура правительства не совпадают, это нормально, потому что кроме правительства существуют другие органы: например, ЦИК, прокуратура, Счётная палата. Что касается министерств - этот вопрос будет касаться двух или трёх комитетов, и эти комитеты будут рассматривать (кандидатуры). Если речь идёт о вице-премьерах, то, наверное, будут точно рассматривать фракции, и скорее всего, если будет понятно, по какому направлению будет вице-премьер, то вполне возможно (рассмотрение несколькими комитетами)", - сказал Крашенинников журналистам.
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Павел КрашенинниковГосдума РФПолитика
 
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