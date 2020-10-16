https://ria.ru/20201016/gosduma-1580080558.html

В Госдуме рассказали о ситуации с реализацией поправок в Конституцию

Документов, потребующих изменений для реализации поправок, будет не 100, как предполагалось, а гораздо больше, заявил глава комитета ГД по госстроительству и... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:26

2020-10-16T11:26

2020-10-16T11:26

павел крашенинников

госдума рф

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Документов, потребующих изменений для реализации поправок, будет не 100, как предполагалось, а гораздо больше, заявил глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>."Мы когда готовили перечень предполагаемых законодательных актов, которые вытекают из конституции, мы подготовили 100 проектов, которые, по нашим данным, должны выйти. Так вот, мы сейчас видим, что их будет гораздо больше. Не 100 и даже, наверное, не 150, а гораздо больше. Потому что, как мы и предполагали, "чем дальше в лес, тем больше дров". Объем увеличивается", - сказал Крашенинников на заседании рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений.

https://ria.ru/20200923/putin-1577652361.html

a.yast Обнуление, все что нужно знать о новой КС.... Остальное пыль в глаза. 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел крашенинников, госдума рф, общество