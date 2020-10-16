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В Госдуме рассказали о ситуации с реализацией поправок в Конституцию
Документов, потребующих изменений для реализации поправок, будет не 100, как предполагалось, а гораздо больше, заявил глава комитета ГД по госстроительству и... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:26
2020-10-16T11:26
павел крашенинников
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Документов, потребующих изменений для реализации поправок, будет не 100, как предполагалось, а гораздо больше, заявил глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГД</a> по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>."Мы когда готовили перечень предполагаемых законодательных актов, которые вытекают из конституции, мы подготовили 100 проектов, которые, по нашим данным, должны выйти. Так вот, мы сейчас видим, что их будет гораздо больше. Не 100 и даже, наверное, не 150, а гораздо больше. Потому что, как мы и предполагали, "чем дальше в лес, тем больше дров". Объем увеличивается", - сказал Крашенинников на заседании рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений.
https://ria.ru/20200923/putin-1577652361.html
Обнуление, все что нужно знать о новой КС.... Остальное пыль в глаза.
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РИА Новости
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павел крашенинников, госдума рф, общество

В Госдуме рассказали о ситуации с реализацией поправок в Конституцию

11:26 16.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Документов, потребующих изменений для реализации поправок, будет не 100, как предполагалось, а гораздо больше, заявил глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Мы когда готовили перечень предполагаемых законодательных актов, которые вытекают из конституции, мы подготовили 100 проектов, которые, по нашим данным, должны выйти. Так вот, мы сейчас видим, что их будет гораздо больше. Не 100 и даже, наверное, не 150, а гораздо больше. Потому что, как мы и предполагали, "чем дальше в лес, тем больше дров". Объем увеличивается", - сказал Крашенинников на заседании рабочей группы по мониторингу реализации конституционных изменений.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
23 сентября, 13:25
Путин объяснил сенаторам смысл поправок в Конституцию
 
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Павел КрашенинниковГосдума РФОбщество
 
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