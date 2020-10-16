https://ria.ru/20201016/google-1580106451.html
Голосовой помощник от Google научился угадывать песни по насвистыванию
В Google добавили новую возможность своему голосовому помощнику Assistant. Теперь он может найти песню по мотиву, который напоет пользователь, говорится в видео РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T13:20
2020-10-16T13:20
2020-10-16T17:51
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> В Google добавили новую возможность своему голосовому помощнику Assistant. Теперь он может найти песню по мотиву, который напоет пользователь, <u><a href="https://youtu.be/DW61PpKJGm8">говорится</a></u> в видео на официальном канале компании на YouTube.Для того чтобы воспользоваться функций поиска песни, название которой не знает пользователь, стоить напеть или даже насвистеть в микрофон мотив. Перед этим нужно запустить Google Assistant и сказать "Что это за песня?" Приложению понадобится 10-15 секунд, чтобы сопоставить мотив с нужной композицией и предложить варианты.Приложение довольно точно находит песни на английском языке, но угадывает и русскоязычные композиции. Функция доступна для голосового помощника на iOS и Android.
https://ria.ru/20201005/piratstvo-1578212597.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, google, google android, apple ios, технологии