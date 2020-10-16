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Эксперт рассказал о проблеме определения генома еще не рожденных детей
Вопрос определения полного генома еще не рожденного ребенка решится в ближайшем времени, но так называемая "генетика для народа", позволяющая предопределить то, РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:19
2020-10-16T16:58
россия
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Вопрос определения полного генома еще не рожденного ребенка решится в ближайшем времени, но так называемая "генетика для народа", позволяющая предопределить то, каким будет ребенок, может привести к многочисленным манипуляциям, заявил декан медико-биологического факультета <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_nacionalnyjj_medicinskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РНИМУ</a> им. Н.И. Пирогова Егор Прохорчук."Не сегодня так завтра вы сможете полностью узнать геном ребенка. Это не является фундаментальной научной проблемой, она уже решена, вопрос исключительно цены. Считайте, что вы знаете геном ребенка к девятой неделе, и у вас есть "окно", чтобы вы решили, что с ним делать. На сегодняшний день это отдается вам на откуп, никто вас консультировать не будет. Таким образом, в зависимости от степени вашей осведомленности, от вашей связи с врачами частных или государственных клиник, вы можете принять решение, что делать с этим ребенком, что делать с мутациями, которые еще не проявили себя, но по литературным данным приводят к тяжелым последствиям", - сказал Прохорчук на всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он подчеркнул, что определение генома нерожденного ребенка является вопросом времени, но возникает проблема с так называемой "генетикой для народа"."Так называемая "генетика для народа": цвет глаз, IQ, спорт, музыкальность и так далее", - уточнил Прохорчук.По его мнению, риск манипуляций с "генетикой для народа" возникает, так как математические модели в этой сфере еще недостаточно развиты."Пока математические модели недостаточно развиты, есть шанс сказать :"Я вам сделаю ребенка с голубыми глазами, который будет музыкальным и потрясающим спринтером", - пояснил эксперт.
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россия, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество

Эксперт рассказал о проблеме определения генома еще не рожденных детей

14:19 16.10.2020 (обновлено: 16:58 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВсероссийская мультимедийная конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Всероссийская мультимедийная конференция Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Вопрос определения полного генома еще не рожденного ребенка решится в ближайшем времени, но так называемая "генетика для народа", позволяющая предопределить то, каким будет ребенок, может привести к многочисленным манипуляциям, заявил декан медико-биологического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Егор Прохорчук.
"Не сегодня так завтра вы сможете полностью узнать геном ребенка. Это не является фундаментальной научной проблемой, она уже решена, вопрос исключительно цены. Считайте, что вы знаете геном ребенка к девятой неделе, и у вас есть "окно", чтобы вы решили, что с ним делать. На сегодняшний день это отдается вам на откуп, никто вас консультировать не будет. Таким образом, в зависимости от степени вашей осведомленности, от вашей связи с врачами частных или государственных клиник, вы можете принять решение, что делать с этим ребенком, что делать с мутациями, которые еще не проявили себя, но по литературным данным приводят к тяжелым последствиям", - сказал Прохорчук на всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Он подчеркнул, что определение генома нерожденного ребенка является вопросом времени, но возникает проблема с так называемой "генетикой для народа".
"Так называемая "генетика для народа": цвет глаз, IQ, спорт, музыкальность и так далее", - уточнил Прохорчук.
По его мнению, риск манипуляций с "генетикой для народа" возникает, так как математические модели в этой сфере еще недостаточно развиты.
"Пока математические модели недостаточно развиты, есть шанс сказать :"Я вам сделаю ребенка с голубыми глазами, который будет музыкальным и потрясающим спринтером", - пояснил эксперт.
 
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РоссияРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаОбщество
 
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