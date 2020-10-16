https://ria.ru/20201016/genom-1580121122.html

Эксперт рассказал о проблеме определения генома еще не рожденных детей

Вопрос определения полного генома еще не рожденного ребенка решится в ближайшем времени, но так называемая "генетика для народа", позволяющая предопределить то, РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:19

2020-10-16T14:19

2020-10-16T16:58

россия

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Вопрос определения полного генома еще не рожденного ребенка решится в ближайшем времени, но так называемая "генетика для народа", позволяющая предопределить то, каким будет ребенок, может привести к многочисленным манипуляциям, заявил декан медико-биологического факультета <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_nacionalnyjj_medicinskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РНИМУ</a> им. Н.И. Пирогова Егор Прохорчук."Не сегодня так завтра вы сможете полностью узнать геном ребенка. Это не является фундаментальной научной проблемой, она уже решена, вопрос исключительно цены. Считайте, что вы знаете геном ребенка к девятой неделе, и у вас есть "окно", чтобы вы решили, что с ним делать. На сегодняшний день это отдается вам на откуп, никто вас консультировать не будет. Таким образом, в зависимости от степени вашей осведомленности, от вашей связи с врачами частных или государственных клиник, вы можете принять решение, что делать с этим ребенком, что делать с мутациями, которые еще не проявили себя, но по литературным данным приводят к тяжелым последствиям", - сказал Прохорчук на всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он подчеркнул, что определение генома нерожденного ребенка является вопросом времени, но возникает проблема с так называемой "генетикой для народа"."Так называемая "генетика для народа": цвет глаз, IQ, спорт, музыкальность и так далее", - уточнил Прохорчук.По его мнению, риск манипуляций с "генетикой для народа" возникает, так как математические модели в этой сфере еще недостаточно развиты."Пока математические модели недостаточно развиты, есть шанс сказать :"Я вам сделаю ребенка с голубыми глазами, который будет музыкальным и потрясающим спринтером", - пояснил эксперт.

https://ria.ru/20200923/rak-1577675462.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество