https://ria.ru/20201016/genom-1580117605.html

Эксперт спрогнозировал пересмотр этической стороны редактирования генома

Сейчас намечается очень важный сдвиг к пересмотру этических координат развития технологий редактирования генома, считает доктор философских наук, руководитель... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:03

2020-10-16T14:03

2020-10-16T16:58

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Сейчас намечается очень важный сдвиг к пересмотру этических координат развития технологий редактирования генома, считает доктор философских наук, руководитель Центра научно-информационных исследований по науке, образованию и технологиям ИНИОН РАН Елена Гребенщикова.По ее словам, двойственность ситуации в том, что это "технологии двойного назначения", и никто не ставит под сомнение их использование в медицинских целях, однако есть цели, которые выходят за границы терапии."И здесь вопрос – можно ли использовать генетические технологии в этих целях? Можно ли редактировать геном человека для того, чтобы у него было не только прекрасное здоровье, но и глаза какого-то, не знаю, голубого цвета? Но при этом он имел еще какие-то показатели физические, которые ему не даны. Хорошо это или плохо?" - заявила Гребенщикова в ходе всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в МИА "России сегодня".Она отметила, что в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> президентским советом был подготовлен доклад "За границами терапии: биотехнологии и стремление к счастью", а также два года назад в <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> вышел доклад совета по биоэтике, в котором говорится о том, что редактирование генома зародышевой линии возможно в некоторых случаях, когда ценность этого решения в справедливости."И вот здесь, как говорят многие исследователи, намечается сейчас очень важный сдвиг к возможно пересмотру этических координат развития технологий двойного назначения", - рассказала Гребенщикова.Она отметила, что проблема "дизайна детей" "специфицирована еще сложностью анторопологического статуса эмбриона", и поскольку не решены проблемы в ЭКО со статусом эмбриона (что такое эмбрион или кто такой эмбрион), эти же проблемы возникают и в "дизайне детей".Ранее Нобелевская премия по химии за 2020 год была присуждена француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне за разработку методов сверхточного редактирования генома. Они открыли механизм CRISPR/Cas9 - молекулярный "иммунитет" у бактерий, с помощью которого они защищаются от вирусов и который удалось приспособить для сверхточного редактирования и, как следствие, выяснения особенностей работы геномов разных организмов.

https://ria.ru/20200619/1573160051.html

https://ria.ru/20200624/1573406699.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генетика, открытия - риа наука, великобритания, сша