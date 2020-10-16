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https://ria.ru/20201016/genetika-1580197953.html
Эксперт назвал "еще очень сырой" технологию редактирования генома
Технология редактирования генома эмбриона ещё очень сырая, но ее применение в будущем может стать новым шагом в эволюционном развитии человека, заявил директор... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T19:59
2020-10-16T19:59
павел волчков
россия
технологии
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<strong>МОСКВА, 16 лет - РИА Новости.</strong> Технология редактирования генома эмбриона ещё очень сырая, но ее применение в будущем может стать новым шагом в эволюционном развитии человека, заявил директор Института персонализированной медицины НМИЦ эндокринологии <a href="http://ria.ru/person_pavel-volchkov-/" target="_blank" data-auto="true">Павел Волчков</a>."По поводу возможности применения сейчас данной технологии. Сейчас технология редактирования генома действительно ещё очень сырая. Та технология, которая изначально была открыта нобелевским лауреатами, это внесение двуцепосесных разрывов, как мы понимаем, это одно из самых драматичных повреждений ДНК, которых мы в общем-то стремимся избежать", - сказал Волчков на всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века".Он пояснил, что подобные повреждения получаются при гамма-облучении."Все мы знаем, что будет, если получить чрезмерную дозу этого облучения. Именно поэтому технология редактирования через разрывы революционна в плане, в принципе технологии, но на данный момент применима к каким-то более прикладным вещам, это различные биотехнологии, клеточные препараты и так далее", - добавил Волчков.Он отметил, что эта технология уже активно применяется в агропромышленности."Там, допустим, тот самый отбор, который мы не можем применить к человеческим эмбрионам. Нельзя сказать: "Ты его плохо отредактировал", - подчеркнул он.По мнению Волчкова в дискуссии о допустимости использования этой технологии, необходимо учитывать, какие процессы мутаций регулируются природой без участия человека."Технология сейчас сырая, но уже сейчас есть инструменты, которые позволяют производить редактирование эмбриона, не внося туда двухцепочечные разрывы. Это очень точечные, очень элегантные уже сейчас замены в конкретных нуклеатидах", - сказал эксперт.По его словам, человечество при редактировании генома опасается именно передачи внесённых изменений следующим поколениям, но на самом деле, это может стать "возможным бенефитом этой технологии""То, что мы сейчас боимся, это показатель того, что они действительно могут быть настолько ценными и важными, как некоторые и могут быть крайне разрушительны. Именно поэтому мы сейчас в некоторой степени на пороге собственного развития, и эволюционного в частности. Предвкушая то, что мы будем или не будем делать с собственным геномом", - резюмировал он.
https://ria.ru/20201016/genom-1580117605.html
https://ria.ru/20201016/genom-1580121122.html
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павел волчков , россия, технологии

Эксперт назвал "еще очень сырой" технологию редактирования генома

19:59 16.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловДиректор Института персонализированной медицины НМИЦ эндокринологии Минздрава России Павел Волчков во время всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Директор Института персонализированной медицины НМИЦ эндокринологии Минздрава России Павел Волчков во время всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 лет - РИА Новости. Технология редактирования генома эмбриона ещё очень сырая, но ее применение в будущем может стать новым шагом в эволюционном развитии человека, заявил директор Института персонализированной медицины НМИЦ эндокринологии Павел Волчков.
"По поводу возможности применения сейчас данной технологии. Сейчас технология редактирования генома действительно ещё очень сырая. Та технология, которая изначально была открыта нобелевским лауреатами, это внесение двуцепосесных разрывов, как мы понимаем, это одно из самых драматичных повреждений ДНК, которых мы в общем-то стремимся избежать", - сказал Волчков на всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века".
Всероссийская мультимедийная конференция Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Эксперт спрогнозировал пересмотр этической стороны редактирования генома
Он пояснил, что подобные повреждения получаются при гамма-облучении.
"Все мы знаем, что будет, если получить чрезмерную дозу этого облучения. Именно поэтому технология редактирования через разрывы революционна в плане, в принципе технологии, но на данный момент применима к каким-то более прикладным вещам, это различные биотехнологии, клеточные препараты и так далее", - добавил Волчков.
Он отметил, что эта технология уже активно применяется в агропромышленности.
"Там, допустим, тот самый отбор, который мы не можем применить к человеческим эмбрионам. Нельзя сказать: "Ты его плохо отредактировал", - подчеркнул он.
По мнению Волчкова в дискуссии о допустимости использования этой технологии, необходимо учитывать, какие процессы мутаций регулируются природой без участия человека.
Всероссийская мультимедийная конференция Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Эксперт рассказал о проблеме определения генома еще не рожденных детей
"Технология сейчас сырая, но уже сейчас есть инструменты, которые позволяют производить редактирование эмбриона, не внося туда двухцепочечные разрывы. Это очень точечные, очень элегантные уже сейчас замены в конкретных нуклеатидах", - сказал эксперт.
По его словам, человечество при редактировании генома опасается именно передачи внесённых изменений следующим поколениям, но на самом деле, это может стать "возможным бенефитом этой технологии"
"То, что мы сейчас боимся, это показатель того, что они действительно могут быть настолько ценными и важными, как некоторые и могут быть крайне разрушительны. Именно поэтому мы сейчас в некоторой степени на пороге собственного развития, и эволюционного в частности. Предвкушая то, что мы будем или не будем делать с собственным геномом", - резюмировал он.
Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) во время всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Павел ВолчковРоссияТехнологии
 
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