https://ria.ru/20201016/gaz-1580180783.html

Белоруссия полностью рассчиталась с Россией за газ

Минск полностью рассчитался с "Газпромом" за поставки природного газа в январе-сентябре этого года, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь белорусского... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T18:16

2020-10-16T18:16

2020-10-16T23:40

министерство энергетики белоруссии

газпром

белоруссия

экономика

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<strong>МИНСК, 16 окт – РИА Новости.</strong> Минск полностью рассчитался с "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>" за поставки природного газа в январе-сентябре этого года, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь белорусского Минэнерго Ольга Козлович.Республика планировала погасить долг перед российской стороной за счет средств кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на 500 миллионов долларов, который поступил в бюджет страны в пятницу.Козлович не стала называть сумму, которую уплатила белорусская сторона.Третьего сентября глава российского <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a> сообщил, что премьер-министры России и Белоруссии поручили ответственным сторонам проработать вопрос задолженности за поставки газа в Белоруссию за этот год. Позднее Новак заявил, что в целом обсуждался срок погашения долга до конца сентября, а сейчас сверяют цифры и прорабатывают источники его погашения. Ожидалось, что Минск направит на это около 330 миллионов долларов из кредита по линии <a href="http://ria.ru/organization_EFSR/" target="_blank" data-auto="true">ЕФСР</a>.В текущем году цена на российский газ для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров, Минск настаивает на ее снижении. Ранее посол Белоруссии в России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Semashko/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Семашко</a> заявил, что стороны продвинулись в понимании вопроса стоимости топлива в будущем году и пришли к консенсусу в главных вопросах.

https://radiosputnik.ria.ru/20200929/gaz-1577947512.html

https://ria.ru/20200914/diplomatiya-1577087744.html

Александр Серов А укровермахт до сир пор шекели не вернул 16

Александр Из полученных полутора ярдов? 14

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики белоруссии, газпром, белоруссия, экономика