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https://ria.ru/20201016/gaz-1580180783.html
Белоруссия полностью рассчиталась с Россией за газ
Минск полностью рассчитался с "Газпромом" за поставки природного газа в январе-сентябре этого года, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь белорусского... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T18:16
2020-10-16T23:40
министерство энергетики белоруссии
газпром
белоруссия
экономика
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<strong>МИНСК, 16 окт – РИА Новости.</strong> Минск полностью рассчитался с "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>" за поставки природного газа в январе-сентябре этого года, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь белорусского Минэнерго Ольга Козлович.Республика планировала погасить долг перед российской стороной за счет средств кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на 500 миллионов долларов, который поступил в бюджет страны в пятницу.Козлович не стала называть сумму, которую уплатила белорусская сторона.Третьего сентября глава российского <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a> сообщил, что премьер-министры России и Белоруссии поручили ответственным сторонам проработать вопрос задолженности за поставки газа в Белоруссию за этот год. Позднее Новак заявил, что в целом обсуждался срок погашения долга до конца сентября, а сейчас сверяют цифры и прорабатывают источники его погашения. Ожидалось, что Минск направит на это около 330 миллионов долларов из кредита по линии <a href="http://ria.ru/organization_EFSR/" target="_blank" data-auto="true">ЕФСР</a>.В текущем году цена на российский газ для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров, Минск настаивает на ее снижении. Ранее посол Белоруссии в России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Semashko/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Семашко</a> заявил, что стороны продвинулись в понимании вопроса стоимости топлива в будущем году и пришли к консенсусу в главных вопросах.
https://radiosputnik.ria.ru/20200929/gaz-1577947512.html
https://ria.ru/20200914/diplomatiya-1577087744.html
А укровермахт до сир пор шекели не вернул
16
Из полученных полутора ярдов?
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белоруссия
РИА Новости
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Новости
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министерство энергетики белоруссии, газпром, белоруссия, экономика

Белоруссия полностью рассчиталась с Россией за газ

18:16 16.10.2020 (обновлено: 23:40 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе
Газораспределительная станция около деревни Атолино в Минском районе - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Егор Еремов
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МИНСК, 16 окт – РИА Новости. Минск полностью рассчитался с "Газпромом" за поставки природного газа в январе-сентябре этого года, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь белорусского Минэнерго Ольга Козлович.
Республика планировала погасить долг перед российской стороной за счет средств кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) на 500 миллионов долларов, который поступил в бюджет страны в пятницу.
Козлович не стала называть сумму, которую уплатила белорусская сторона.
Газокомпрессорная станция Минская - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 14:55
"Сроки понятны". Белоруссия готовится узнать цену на российский газ
Третьего сентября глава российского Минэнерго Александр Новак сообщил, что премьер-министры России и Белоруссии поручили ответственным сторонам проработать вопрос задолженности за поставки газа в Белоруссию за этот год. Позднее Новак заявил, что в целом обсуждался срок погашения долга до конца сентября, а сейчас сверяют цифры и прорабатывают источники его погашения. Ожидалось, что Минск направит на это около 330 миллионов долларов из кредита по линии ЕФСР.
В текущем году цена на российский газ для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров, Минск настаивает на ее снижении. Ранее посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что стороны продвинулись в понимании вопроса стоимости топлива в будущем году и пришли к консенсусу в главных вопросах.
Подписание Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. 8 декабря 1999 года - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
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Министерство энергетики БелоруссииГазпромБелоруссияЭкономика
 
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