https://ria.ru/20201016/frantsiya-1580217180.html

Убивший учителя под Парижем не был в списке разыскиваемых полицией

Преступник, напавший на преподавателя под Парижем, не фигурировал в списке разыскиваемых полицией лиц, сообщили в эфире французского телеканал BFMTV. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T23:27

2020-10-16T23:27

2020-10-16T23:32

франция

париж

в мире

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<strong>ПАРИЖ/БРЮССЕЛЬ, 16 окт - РИА Новости.</strong> Преступник, напавший на преподавателя под <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижем</a>, не фигурировал в списке разыскиваемых полицией лиц, сообщили в эфире французского телеканал <a href="https://www.bfmtv.com/police-justice/un-homme-decapite-dans-le-val-d-oise-ce-que-l-on-sait-de-l-attaque_AN-202010160331.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">BFMTV</a>."Он не фигурировал в списке разыскиваемых преступников, он также не был в списке радикализированных лиц. Однако он был известен по делам о преступлениях, связанных с гражданским правом", - сообщили в эфире телеканала.Сообщается, что 5 октября он проводил урок, на котором обсуждалась свобода СМИ.Учитель решил показать карикатуру на пророка Мухаммеда, предварительно предложив ученикам, исповедующим ислам, покинуть класс.Позже родители подали жалобу на учителя. Кроме того, отец одной из учениц записал и выложил в интернет видео с критикой учителя. Следствие проверяет, связано ли произошедшее убийство с этим видео. Автора видео пока ни в чем не обвиняют.Ранее сообщалось, что предполагаемый злоумышленник, напавший на преподавателя истории под Парижем, по предварительным данным, мог родиться в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, ему было 18 лет. Официального подтверждения этой информации нет.Ранее сообщалось, что неизвестный преступник обезглавил мужчину около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.По данным ряда французских СМИ, убитый мужчина был преподавателем, а предполагаемый преступник – родителем одного из учеников. Как отмечают издания, убитый преподаватель проводил для своих учеников уроки свободы слова и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.К месту происшествия уже прибыл президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a>.

https://ria.ru/20200415/1570099174.html

https://ria.ru/20200203/1564214460.html

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франция

париж

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, париж, в мире