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https://ria.ru/20201016/evrosoyuz-1580142898.html
Лидеры ЕС призвали Россию продолжить переговоры по MH17
БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА новости. Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе призвали Россию продолжить трехсторонние переговоры с Австралией и... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:53
2020-10-16T16:01
евросовет
совет безопасности оон
александр грушко
дмитрий песков
москва
гаага
россия
mh17. расследование
евросоюз
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<a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">БРЮССЕЛЬ</a>, 16 окт – РИА новости. Лидеры стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по итогам саммита в Брюсселе призвали Россию продолжить трехсторонние переговоры с <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландами</a> по крушению малайзийского Boeing на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в 2014 году."<a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовет</a> призывает Россию продолжить трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами в отношении крушения MH17", - говорится в итоговом документе.В заявлении европейских лидеров также указывается, что ЕС поддерживает все усилия по установлению истины и справедливости, а также по привлечению к ответственности причастных в соответствии с резолюцией 2166 <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>.В четверг в МИД РФ заявили, что Россия считает невозможным дальнейшее участие в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по катастрофе Boeing, но готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами. Глава МИД Нидерландов <a href="http://ria.ru/person_Stef_Blok/" target="_blank" data-auto="true">Стеф Блок</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гаага</a> "глубоко сожалеет" о таком решении <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Как сообщал ранее замглавы МИД России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Grushko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Грушко</a>, трехсторонний канал России, Нидерландов и Австралии по авиакатастрофе MH17 продолжал функционировать в закрытом режиме.Малайзийский Boeing, летевший из <a href="http://ria.ru/location_Amsterdam/" target="_blank" data-auto="true">Амстердама</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kuala_Lumpur/" target="_blank" data-auto="true">Куала-Лумпур</a> рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курска</a>.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Vinnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Винниченко</a>, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20201016/avstraliya-1580128032.html
https://ria.ru/20201016/mh17-1580043862.html
https://ria.ru/20201015/mh17-1579919185.html
- Кто там воет на болотах, Бэримор? - Это ЕС призывает вернуться, сэр
32
России изначально не нужно было принимать участие в этом спектакле. Приняв участие, Россия фактически признала легитимность(которой он по закону не имеет), а во вторых признала себя заинтересованной стороной. Это была большая глупость. Выйти из этого балагана верное хоть и запоздалое решение. Россия не обязана сотрудничать, и должна официально объявить, что ее это процесс вообще не касается и оспорить легитимность следствия в случае предъявления претензий.
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евросовет, совет безопасности оон, александр грушко, дмитрий песков, москва, гаага, россия, mh17. расследование, евросоюз, австралия, нидерланды, в мире

Лидеры ЕС призвали Россию продолжить переговоры по MH17

15:53 16.10.2020 (обновлено: 16:01 16.10.2020)
 
© REUTERS / Yves HermanФлаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Флаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© REUTERS / Yves Herman
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БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА новости. Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе призвали Россию продолжить трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами по крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
"Евросовет призывает Россию продолжить трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами в отношении крушения MH17", - говорится в итоговом документе.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 14:52
Австралия призвала Россию немедленно вернуться к консультациям по MH17
В заявлении европейских лидеров также указывается, что ЕС поддерживает все усилия по установлению истины и справедливости, а также по привлечению к ответственности причастных в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН.
В четверг в МИД РФ заявили, что Россия считает невозможным дальнейшее участие в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по катастрофе Boeing, но готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами. Глава МИД Нидерландов Стеф Блок сообщил, что Гаага "глубоко сожалеет" о таком решении Москвы.
Как сообщал ранее замглавы МИД России Александр Грушко, трехсторонний канал России, Нидерландов и Австралии по авиакатастрофе MH17 продолжал функционировать в закрытом режиме.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 00:36
МИД Нидерландов вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 12:24
В МИД назвали жалобу Гааги по делу MH17 недружественным шагом
 
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ЕвросоветСовет Безопасности ООНАлександр ГрушкоДмитрий ПесковМоскваГаагаРоссияMH17. РасследованиеЕвросоюзАвстралияНидерландыВ мире
 
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