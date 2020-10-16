https://ria.ru/20201016/evrosoyuz-1580142898.html

Лидеры ЕС призвали Россию продолжить переговоры по MH17

БРЮССЕЛЬ, 16 окт – РИА новости. Лидеры стран Евросоюза по итогам саммита в Брюсселе призвали Россию продолжить трехсторонние переговоры с Австралией и... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:53

2020-10-16T15:53

2020-10-16T16:01

евросовет

совет безопасности оон

александр грушко

дмитрий песков

москва

гаага

россия

mh17. расследование

евросоюз

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<a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">БРЮССЕЛЬ</a>, 16 окт – РИА новости. Лидеры стран <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> по итогам саммита в Брюсселе призвали Россию продолжить трехсторонние переговоры с <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралией</a> и <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландами</a> по крушению малайзийского Boeing на <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в 2014 году."<a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовет</a> призывает Россию продолжить трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами в отношении крушения MH17", - говорится в итоговом документе.В заявлении европейских лидеров также указывается, что ЕС поддерживает все усилия по установлению истины и справедливости, а также по привлечению к ответственности причастных в соответствии с резолюцией 2166 <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a>.В четверг в МИД РФ заявили, что Россия считает невозможным дальнейшее участие в трехсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по катастрофе Boeing, но готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами. Глава МИД Нидерландов <a href="http://ria.ru/person_Stef_Blok/" target="_blank" data-auto="true">Стеф Блок</a> сообщил, что <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гаага</a> "глубоко сожалеет" о таком решении <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Как сообщал ранее замглавы МИД России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Grushko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Грушко</a>, трехсторонний канал России, Нидерландов и Австралии по авиакатастрофе MH17 продолжал функционировать в закрытом режиме.Малайзийский Boeing, летевший из <a href="http://ria.ru/location_Amsterdam/" target="_blank" data-auto="true">Амстердама</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kuala_Lumpur/" target="_blank" data-auto="true">Куала-Лумпур</a> рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курска</a>.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Vinnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Винниченко</a>, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20201016/avstraliya-1580128032.html

https://ria.ru/20201016/mh17-1580043862.html

https://ria.ru/20201015/mh17-1579919185.html

Марина Бойко - Кто там воет на болотах, Бэримор? - Это ЕС призывает вернуться, сэр 32

Corddamon России изначально не нужно было принимать участие в этом спектакле. Приняв участие, Россия фактически признала легитимность(которой он по закону не имеет), а во вторых признала себя заинтересованной стороной. Это была большая глупость. Выйти из этого балагана верное хоть и запоздалое решение. Россия не обязана сотрудничать, и должна официально объявить, что ее это процесс вообще не касается и оспорить легитимность следствия в случае предъявления претензий. 17

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евросовет, совет безопасности оон, александр грушко, дмитрий песков, москва, гаага, россия, mh17. расследование, евросоюз, австралия, нидерланды, в мире