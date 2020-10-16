https://ria.ru/20201016/eksport-1580059915.html

Экспорт несырьевой продукции из Волгограда вырос в полтора раза

Экспорт несырьевой продукции волгоградских промышленных предприятий за восемь месяцев 2020 года вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2019... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T09:31

2020-10-16T09:31

2020-10-16T09:31

волгоградская область

российский экспортный центр

андрей бочаров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

волгоградская область

сша

болгария

экономика

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<strong>ВОЛГОГРАД, 16 окт - РИА Новости.</strong> Экспорт несырьевой продукции волгоградских промышленных предприятий за восемь месяцев 2020 года вырос в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, до 890 миллионов долларов, сообщает администрация <a href="http://ria.ru/location_Volgogradskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Волгоградской области</a>.По данным ведомства, общий внешнеторговый оборот Волгоградской области с января по август 2020 года составил более полутора миллиардов долларов, что больше на 13,4% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Более 1,1 миллиарда от этой суммы - экспорт, при этом больше всего за границу уходит несырьевая промышленная продукция. За восемь месяцев 2020 года, по информации администрации, отгружено такой продукции на 890 миллионов долларов."Объем несырьевого промышленного экспорта за восемь месяцев составил 151% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Динамика показателей обеспечена преимущественно металлургами региона - экспорт металлов и изделий из них в отчетном периоде вырос почти в два раза и достиг в стоимостном выражении 637 миллионов долларов", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что доля экспорта металлургов составляет 70%, они продают свою продукцию в <a href="http://ria.ru/location_Bulgaria/" target="_blank" data-auto="true">Болгарию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Uzbekistan/" target="_blank" data-auto="true">Узбекистан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турцию</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>, <a href="http://ria.ru/location_Oman/" target="_blank" data-auto="true">Оман</a> и другие страны. Доля несырьевого экспорта предприятий химкомплекса региона составляет 25%.По информации администрации, губернатор Волгоградской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Bocharov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Бочаров</a> поставил задачу удвоить до 2024 года объем несырьевого экспорта, для этого в регионе разработан проект "Промышленный экспорт Волгоградского области". Поддержку предприятиям-экспортерам оказывают <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> России и <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_ehksportnyjj_centr/" target="_blank" data-auto="true">Российский экспортный центр</a>. За последние три года, сообщает ведомство, 26 заводов получили господдержку на общую сумму более 1,7 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20201006/bolnitsa-1578366349.html

https://ria.ru/20200731/1575204982.html

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волгоградская область

сша

болгария

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экспортный центр, андрей бочаров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), волгоградская область, сша, болгария, экономика