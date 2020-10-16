https://ria.ru/20201016/ekoturizm-1580205483.html

В Туле наградили победителей Всероссийского конкурса экотуризма

Тридцать шесть региональных команд вышли в финал Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, который... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T20:54

2020-10-16T20:54

2020-10-16T20:54

тульская область

туризм

тульская область

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<strong>ТУЛА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Тридцать шесть региональных команд вышли в финал Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, который состоялся в пятницу в творческом индустриальном кластере "Октава" в <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Туле</a>, сообщил РИА Новости представитель правительства <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>.Победителей поздравили спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ivanov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Иванов</a>, генеральный директор <a href="http://ria.ru/organization_Agentstvo_strategicheskikh_iniciativ_ASI/" target="_blank" data-auto="true">АСИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_CHupsheva/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Чупшева</a>, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова, руководитель <a href="http://ria.ru/organization_Rosturizm/" target="_blank" data-auto="true">Ростуризма</a> <a href="http://ria.ru/person_zarina-doguzova/" target="_blank" data-auto="true">Зарина Догузова</a> и губернатор Тульской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Djumin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Дюмин</a>.В каждой области, в каждом крае есть свои точки притяжения туристов. Важно максимально раскрыть потенциал этих уникальных уголков нашей страны – от <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> до <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a>. Исторических, культурных, природных. Для этого необходимо правильно их презентовать и создавать инфраструктуру. Кратно повышать качество сервиса, чтобы ответить запросу даже самого притязательного туриста и полноценно конкурировать с зарубежными курортами", – обратился к победителям глава Тульской области.Как сообщили в правительстве региона, проект Тульской области по развитию особо охраняемой природной территории "Романцевские горы" (Кондуки) вошел в число победителей среди 15 субъектов РФ из 7 федеральных округов. Концепция развития рекреационного комплекса предполагает создание комфортных условий для организации всесезонного отдыха с сохранением ландшафтного и природного разнообразия. Запланировано обустройство кемпинга, смотровой площадки, пляжа, зон туристической экотропы.

https://ria.ru/20190827/1557939735.html

тульская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, тульская область