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Тульская область
https://ria.ru/20201016/ekoturizm-1580205483.html
В Туле наградили победителей Всероссийского конкурса экотуризма
Тридцать шесть региональных команд вышли в финал Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, который... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T20:54
2020-10-16T20:54
тульская область
туризм
тульская область
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<strong>ТУЛА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Тридцать шесть региональных команд вышли в финал Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, который состоялся в пятницу в творческом индустриальном кластере "Октава" в <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Туле</a>, сообщил РИА Новости представитель правительства <a href="http://ria.ru/location_Tulskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тульской области</a>.Победителей поздравили спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ivanov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Иванов</a>, генеральный директор <a href="http://ria.ru/organization_Agentstvo_strategicheskikh_iniciativ_ASI/" target="_blank" data-auto="true">АСИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_CHupsheva/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Чупшева</a>, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова, руководитель <a href="http://ria.ru/organization_Rosturizm/" target="_blank" data-auto="true">Ростуризма</a> <a href="http://ria.ru/person_zarina-doguzova/" target="_blank" data-auto="true">Зарина Догузова</a> и губернатор Тульской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Djumin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Дюмин</a>.В каждой области, в каждом крае есть свои точки притяжения туристов. Важно максимально раскрыть потенциал этих уникальных уголков нашей страны – от <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> до <a href="http://ria.ru/location_Kaliningrad/" target="_blank" data-auto="true">Калининграда</a>. Исторических, культурных, природных. Для этого необходимо правильно их презентовать и создавать инфраструктуру. Кратно повышать качество сервиса, чтобы ответить запросу даже самого притязательного туриста и полноценно конкурировать с зарубежными курортами", – обратился к победителям глава Тульской области.Как сообщили в правительстве региона, проект Тульской области по развитию особо охраняемой природной территории "Романцевские горы" (Кондуки) вошел в число победителей среди 15 субъектов РФ из 7 федеральных округов. Концепция развития рекреационного комплекса предполагает создание комфортных условий для организации всесезонного отдыха с сохранением ландшафтного и природного разнообразия. Запланировано обустройство кемпинга, смотровой площадки, пляжа, зон туристической экотропы.
https://ria.ru/20190827/1557939735.html
тульская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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туризм, тульская область

В Туле наградили победителей Всероссийского конкурса экотуризма

20:54 16.10.2020
 
© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиТурпоток в Тульскую область растет после снятия ограничений по COVID-19
Турпоток в Тульскую область растет после снятия ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
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ТУЛА, 16 окт — РИА Новости. Тридцать шесть региональных команд вышли в финал Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, который состоялся в пятницу в творческом индустриальном кластере "Октава" в Туле, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
Победителей поздравили спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова, руководитель Ростуризма Зарина Догузова и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
В каждой области, в каждом крае есть свои точки притяжения туристов. Важно максимально раскрыть потенциал этих уникальных уголков нашей страны – от Владивостока до Калининграда. Исторических, культурных, природных. Для этого необходимо правильно их презентовать и создавать инфраструктуру. Кратно повышать качество сервиса, чтобы ответить запросу даже самого притязательного туриста и полноценно конкурировать с зарубежными курортами", – обратился к победителям глава Тульской области.
Как сообщили в правительстве региона, проект Тульской области по развитию особо охраняемой природной территории "Романцевские горы" (Кондуки) вошел в число победителей среди 15 субъектов РФ из 7 федеральных округов. Концепция развития рекреационного комплекса предполагает создание комфортных условий для организации всесезонного отдыха с сохранением ландшафтного и природного разнообразия. Запланировано обустройство кемпинга, смотровой площадки, пляжа, зон туристической экотропы.
Богоявленский собор Тульского кремля (слева) и башня на Погребу - РИА Новости, 1920, 27.08.2019
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