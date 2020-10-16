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https://ria.ru/20201016/dsnv-1580175302.html
В Совфеде объяснили, почему США обязаны ответить на предложение по ДСНВ
Предложение президента РФ Владимира Путина продлить действие договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на год без условий юридически... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T17:52
2020-10-16T17:53
константин косачев
владимир путин
сша
снв
безопасность
политика
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Предложение президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> продлить действие договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на год без условий юридически безупречно и политически ответственно, заявил глава международного комитета Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Kosachev/" target="_blank" data-auto="true">Константин Косачев</a>.Путин в пятницу предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без всяких условий на год с тем, "чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода"."Предложение президента РФ американцам продлить ДСНВ на год безупречно с юридической точки зрения и ответственно с политической. Юридическая сторона вопроса исчерпывается положением статьи 14 договора: "Если любая из сторон поднимает вопрос о продлении настоящего договора, стороны совместно его рассматривают". Теперь американцы обязаны ответить", - написал сенатор в <a href="https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3373565256057546&amp;id=100002123135703" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.Но важнее, по его словам, сторона политическая. "Россия продемонстрировала полное осознание своей глобальной ответственности за судьбы договора и, следовательно, последствий его непродления для международной стабильности и безопасности. За неимением других альтернатив (а их нам не оставили) мы спасаем договор в его нынешнем виде, не более, но и не менее. Такую же ответственность должны проявить и американцы", - подчеркнул Косачев.Сенатор также отметил, что бесхитростная игра Вашингтона - "либо продавим выгодные нам условия, либо свалим вину за развал договора на русских" - шита белыми нитками и видна невооружённым глазом."Продлять договор на американских условиях мы совершенно точно не должны - это нарушит искомый и с таким трудом достигнутый баланс стратегических ядерных сил. Втягивать в него Китай мы тоже совершенно точно не должны - с какой стати?" - считает парламентарий.Поэтому ответ и ответственность теперь - исключительно на Вашингтоне, подчеркнул он. "Уверен, что министр (иностранных дел РФ Сергей) Лавров именно таким образом и доставит соответствующее поручение президента в контактах с американской стороной", - заключил Косачев.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/dsnv-1580167611.html
https://ria.ru/20201012/peregovory-1579392122.html
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константин косачев, владимир путин, сша, снв, безопасность, политика

В Совфеде объяснили, почему США обязаны ответить на предложение по ДСНВ

17:52 16.10.2020 (обновлено: 17:53 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ПесняКонстантин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Константин Косачев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина продлить действие договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на год без условий юридически безупречно и политически ответственно, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Путин в пятницу предложил продлить действующий Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений без всяких условий на год с тем, "чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода".
"Предложение президента РФ американцам продлить ДСНВ на год безупречно с юридической точки зрения и ответственно с политической. Юридическая сторона вопроса исчерпывается положением статьи 14 договора: "Если любая из сторон поднимает вопрос о продлении настоящего договора, стороны совместно его рассматривают". Теперь американцы обязаны ответить", - написал сенатор в Facebook.
Но важнее, по его словам, сторона политическая. "Россия продемонстрировала полное осознание своей глобальной ответственности за судьбы договора и, следовательно, последствий его непродления для международной стабильности и безопасности. За неимением других альтернатив (а их нам не оставили) мы спасаем договор в его нынешнем виде, не более, но и не менее. Такую же ответственность должны проявить и американцы", - подчеркнул Косачев.
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Вчера, 17:13Сказано в эфире
"На порядок лучше". Эксперт объяснил преимущества продления ДСНВ на годПрезидент России Владимир Путин предложил продлить ДСНВ без всяких условий на год. В эфире радио Sputnik доцент Финансового университета при Правительстве России Геворг Мирзаян подчеркнул, что это дает больше шансов на заключение нового соглашения.
Сенатор также отметил, что бесхитростная игра Вашингтона - "либо продавим выгодные нам условия, либо свалим вину за развал договора на русских" - шита белыми нитками и видна невооружённым глазом.
"Продлять договор на американских условиях мы совершенно точно не должны - это нарушит искомый и с таким трудом достигнутый баланс стратегических ядерных сил. Втягивать в него Китай мы тоже совершенно точно не должны - с какой стати?" - считает парламентарий.
Поэтому ответ и ответственность теперь - исключительно на Вашингтоне, подчеркнул он. "Уверен, что министр (иностранных дел РФ Сергей) Лавров именно таким образом и доставит соответствующее поручение президента в контактах с американской стороной", - заключил Косачев.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
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Константин КосачевВладимир ПутинСШАСНВБезопасностьПолитика
 
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