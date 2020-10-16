https://ria.ru/20201016/dorogi-1580185124.html

Объем дорожно-строительных работ в Мордовии вырос в полтора раза

Объем дорожно-строительных работ в Мордовии за девять месяцев 2020 года вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T18:30

2020-10-16T18:30

2020-10-16T18:30

республика мордовия

ремонт

владимир волков (политик)

саранск

ковылкино

пензенская область

общество

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт - РИА Новости.</strong> Объем дорожно-строительных работ в Мордовии за девять месяцев 2020 года вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба главы региона.Торжественное собрание, посвященное Дню работников дорожного хозяйства, состоялось в пятницу в Доме правительства Мордовии с соблюдением санитарно-эпидемических требований: участники использовали маски и перчатки, соблюдали социальную дистанцию, а накануне сдали тест на коронавирусную инфекцию."Глава Мордовии поздравил приглашенных на торжественное собрание и особо подчеркнул, что дорожники практически не останавливали работу во время пандемии. Это позволило сохранить все ведущие строительные организации и трудовые коллективы. По итогам девяти месяцев 2020 года объем дорожно-строительных работ в республике в сравнении с прошлым годом вырос в полтора раза", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что только в этом году на дорожное строительство в Мордовии направлено около 7,5 миллиарда рублей, в том числе свыше 4 миллиардов - по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". "Мы отремонтируем еще больше дорог, чем в прошлом году – около 80 участков протяженностью свыше 167 километров. Это стало возможным благодаря серьезной поддержке федерального центра", - отметил Волков.Глава республики назвал среди самых важных проектов года первый этап строительства обхода Рузаевки, строительство дороги по улице Строительной. Также удалось отремонтировать свыше 10 километров трассы Рузаевка – <a href="http://ria.ru/location_Kovylkino/" target="_blank" data-auto="true">Ковылкино</a> – Торбеево, капитально отремонтировать 5 километров дороги <a href="http://ria.ru/location_Saransk/" target="_blank" data-auto="true">Саранск</a> – Кочкурово – граница <a href="http://ria.ru/location_Penzenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Пензенской области</a>. В Саранской городской агломерации отремонтировано свыше 20 участков протяженностью более 25 километров. За счет субсидий из регионального Дорожного фонда завершается ремонт 24 километров местных дорог в 14 районах республики.Отдельно глава республики выделил проект по реконструкции и капитальному ремонту трех мостов на Северо-Восточном шоссе в Саранске, завершенный в 2020 году. Кроме того, в сентябре был восстановлен мост через реку Вьяс в Кочкуровском районе.В Мордовии 47 объектов (или 13% всех мостов) находятся в аварийном и предаварийном состоянии. Состояние еще 200 сооружений неудовлетворительное. "Поэтому уже сейчас мы проводим диагностику по каждому объекту, определяем перечень и порядок работ. Как только правительством России будут утверждены параметры финансирования, Мордовия должна сразу же приступить к реализации нового федерального проекта. Наша цель – добиться включения в программу как минимум 47 аварийных мостов. До 2024 года все они должны быть отремонтированы. На это потребуется более 5 миллиардов рублей", - сказал <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Volkov_politik/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Волков</a>.В общей сложности за два года реализации национального проекта в республике отремонтировано уже более 300 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения. В 2021 году в республике будет отремонтировано 265 километров дорог – в полтора раза больше, чем в 2020 году. А всего по нацпроекту до 2024 года на строительство и ремонт дорог в Мордовии будет направлено около 20 миллиардов рублей, 90% из них - из федерального бюджета.

https://ria.ru/20201008/mordoviya-1578910449.html

https://ria.ru/20200911/zerno-1577074565.html

https://realty.ria.ru/20200618/1573114399.html

саранск

ковылкино

пензенская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ремонт, владимир волков (политик), саранск, ковылкино, пензенская область, общество