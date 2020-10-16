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https://ria.ru/20201016/donbass-1580165872.html
Кравчук рассказал о новой дорожной карте по Донбассу
Новая дорожная карта по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины будет включать пункты об особенностях местного самоуправления, сообщил глава делегации... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T17:03
2020-10-16T17:53
ситуация в днр и лнр
леонид кравчук
борис грызлов
луганская область
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 16 окт — РИА Новости.</strong> Новая дорожная карта по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины будет включать пункты об особенностях местного самоуправления, сообщил глава делегации <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в контактной группе по Донбассу <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Kravchuk/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Кравчук</a>.В среду полпред России на переговорах <a href="http://ria.ru/person_Boris_Gryzlov/" target="_blank" data-auto="true">Борис Грызлов</a> заявил, что на встрече трехсторонней группы украинская сторона отказалась рассматривать проект дорожной карты. При этом он обвинил киевскую делегацию в попытках саботировать дальнейший ход переговоров. В итоге стороны предложили поручить рабочей группе по политическим вопросам доработать проект плана действий.Как заявил Кравчук изданию "<u><a href="https://novosti.dn.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Новости Донбасса</a></u>", предложения будут касаться особых условий организации местной и исполнительной власти на неподконтрольных <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank">Киеву</a> территориях Донецкой и Луганской областей. При этом Киев не возражает, если в дорожной карте появятся наработки, достигнутые за все предыдущие годы переговорного процесса."То есть взять все положительное и подготовить реальный, выполнимый, ответственный пошаговый план для этих регионов. &lt;...&gt; Взять оттуда все лучшее", — добавил Кравчук.Он указал, что в предложенном ополченцами плане нет пункта о местных выборах. При этом, по словам Кравчука, новая дорожная карта затронет вопрос обмена удерживаемыми лицами.Очередные местные выборы, которые парламент Украины назначил на 25 октября, не будут проводить на неподконтрольных <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank">Киеву</a> территориях Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, жители ДНР и ЛНР могут голосовать, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. При этом Минские соглашения предполагают проведение местных выборов до установления контроля над границей.Урегулирование гражданского конфликта на Украине обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
https://ria.ru/20201016/donbass-1580151101.html
https://ria.ru/20201006/donbass-1578384378.html
Пустое словоблюдие. Надо сливать Минские, признавать ДНР и ЛНР и ставить точку. Людей уже 6 лет обстреливают и убивают, а политики продолжают лясы точить и еще 60 лет их проточат. И кстати, в ДНР и ЛНР поставили вакцину от ковида?
47
Хитёр Кравчук... А вокруг все глЮпые. ;-)))
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луганская область
киев
украина
РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, леонид кравчук, борис грызлов, луганская область, киев, украина, в мире

Кравчук рассказал о новой дорожной карте по Донбассу

17:03 16.10.2020 (обновлено: 17:53 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Новая дорожная карта по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины будет включать пункты об особенностях местного самоуправления, сообщил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
В среду полпред России на переговорах Борис Грызлов заявил, что на встрече трехсторонней группы украинская сторона отказалась рассматривать проект дорожной карты. При этом он обвинил киевскую делегацию в попытках саботировать дальнейший ход переговоров. В итоге стороны предложили поручить рабочей группе по политическим вопросам доработать проект плана действий.
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Как заявил Кравчук изданию "Новости Донбасса", предложения будут касаться особых условий организации местной и исполнительной власти на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. При этом Киев не возражает, если в дорожной карте появятся наработки, достигнутые за все предыдущие годы переговорного процесса.
"То есть взять все положительное и подготовить реальный, выполнимый, ответственный пошаговый план для этих регионов. <...> Взять оттуда все лучшее", — добавил Кравчук.
Он указал, что в предложенном ополченцами плане нет пункта о местных выборах. При этом, по словам Кравчука, новая дорожная карта затронет вопрос обмена удерживаемыми лицами.
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Очередные местные выборы, которые парламент Украины назначил на 25 октября, не будут проводить на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, жители ДНР и ЛНР могут голосовать, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. При этом Минские соглашения предполагают проведение местных выборов до установления контроля над границей.
Урегулирование гражданского конфликта на Украине обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид КравчукБорис ГрызловЛуганская областьКиевУкраинаВ мире
 
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