Кравчук рассказал о новой дорожной карте по Донбассу
17:03 16.10.2020 (обновлено: 17:53 16.10.2020)
КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Новая дорожная карта по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины будет включать пункты об особенностях местного самоуправления, сообщил глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.
В среду полпред России на переговорах Борис Грызлов заявил, что на встрече трехсторонней группы украинская сторона отказалась рассматривать проект дорожной карты. При этом он обвинил киевскую делегацию в попытках саботировать дальнейший ход переговоров. В итоге стороны предложили поручить рабочей группе по политическим вопросам доработать проект плана действий.
Как заявил Кравчук изданию "Новости Донбасса", предложения будут касаться особых условий организации местной и исполнительной власти на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. При этом Киев не возражает, если в дорожной карте появятся наработки, достигнутые за все предыдущие годы переговорного процесса.
"То есть взять все положительное и подготовить реальный, выполнимый, ответственный пошаговый план для этих регионов. <...> Взять оттуда все лучшее", — добавил Кравчук.
Он указал, что в предложенном ополченцами плане нет пункта о местных выборах. При этом, по словам Кравчука, новая дорожная карта затронет вопрос обмена удерживаемыми лицами.
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Очередные местные выборы, которые парламент Украины назначил на 25 октября, не будут проводить на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, жители ДНР и ЛНР могут голосовать, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. При этом Минские соглашения предполагают проведение местных выборов до установления контроля над границей.
Урегулирование гражданского конфликта на Украине обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
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