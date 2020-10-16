https://ria.ru/20201016/domingo-1580164397.html

Пласидо Доминго впервые будет дирижировать в Большом театре

Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго 21 октября будет впервые дирижировать в Большом театре в спектакле "Манон Леско" на Исторической сцене, это... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T16:58

2020-10-16T16:58

2020-10-16T16:58

культура

театр

опера

новости культуры

юсиф эйвазов

пласидо доминго

большой театр

анна нетребко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/40694/95/406949548_0:224:2990:1906_1400x0_80_0_0_a3bfd96cc62fe3fc18ac66b3c6b05d05.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго 21 октября будет впервые дирижировать в Большом театре в спектакле "Манон Леско" на Исторической сцене, это будет единственное представление, говорится в сообщении на сайте театра."Выбор названия для дебюта в Большом отнюдь не случаен: вся жизнь маэстро связана с этой оперой. Признанный исполнитель партии Кавалера де Грие, Пласидо Доминго дебютировал в ней более полувека назад. Первый спектакль молодому тенору (на тот момент ему было двадцать семь лет) посчастливилось петь в США с великой Ренатой Тебальди", - сказано в сообщении.Дирижировать "Манон Леско" Доминго начал в 2007 году в Вашингтонской национальной опере. В одном из интервью маэстро объяснял, почему выделяет "Манон" из всех шедевров Пуччини: она была всего лишь третьей его оперой, от нее зависело его будущее, "он всем рисковал, все ставил на карту", "он писал спонтанно и вдохновенно".21 октября центральные партии исполнят участники премьерных спектаклей Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов (Кавалер де Грие и Сержант Леско соответственно). Заглавную партию поет ведущая солистка Большого Анна Нечаева.

https://ria.ru/20191015/1559772708.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, опера, новости культуры, юсиф эйвазов, пласидо доминго, большой театр, анна нетребко