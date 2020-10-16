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Пласидо Доминго впервые будет дирижировать в Большом театре
Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго 21 октября будет впервые дирижировать в Большом театре в спектакле "Манон Леско" на Исторической сцене, это... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T16:58
2020-10-16T16:58
культура
театр
опера
новости культуры
юсиф эйвазов
пласидо доминго
большой театр
анна нетребко
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго 21 октября будет впервые дирижировать в Большом театре в спектакле "Манон Леско" на Исторической сцене, это будет единственное представление, говорится в сообщении на сайте театра."Выбор названия для дебюта в Большом отнюдь не случаен: вся жизнь маэстро связана с этой оперой. Признанный исполнитель партии Кавалера де Грие, Пласидо Доминго дебютировал в ней более полувека назад. Первый спектакль молодому тенору (на тот момент ему было двадцать семь лет) посчастливилось петь в США с великой Ренатой Тебальди", - сказано в сообщении.Дирижировать "Манон Леско" Доминго начал в 2007 году в Вашингтонской национальной опере. В одном из интервью маэстро объяснял, почему выделяет "Манон" из всех шедевров Пуччини: она была всего лишь третьей его оперой, от нее зависело его будущее, "он всем рисковал, все ставил на карту", "он писал спонтанно и вдохновенно".21 октября центральные партии исполнят участники премьерных спектаклей Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов (Кавалер де Грие и Сержант Леско соответственно). Заглавную партию поет ведущая солистка Большого Анна Нечаева.
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театр, опера, новости культуры, юсиф эйвазов, пласидо доминго, большой театр, анна нетребко

Пласидо Доминго впервые будет дирижировать в Большом театре

16:58 16.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкМеждународный конкурс оперных артистов Operalia в Москве
Международный конкурс оперных артистов Operalia в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Испанский оперный певец и дирижер Пласидо Доминго 21 октября будет впервые дирижировать в Большом театре в спектакле "Манон Леско" на Исторической сцене, это будет единственное представление, говорится в сообщении на сайте театра.
"Выбор названия для дебюта в Большом отнюдь не случаен: вся жизнь маэстро связана с этой оперой. Признанный исполнитель партии Кавалера де Грие, Пласидо Доминго дебютировал в ней более полувека назад. Первый спектакль молодому тенору (на тот момент ему было двадцать семь лет) посчастливилось петь в США с великой Ренатой Тебальди", - сказано в сообщении.
Дирижировать "Манон Леско" Доминго начал в 2007 году в Вашингтонской национальной опере. В одном из интервью маэстро объяснял, почему выделяет "Манон" из всех шедевров Пуччини: она была всего лишь третьей его оперой, от нее зависело его будущее, "он всем рисковал, все ставил на карту", "он писал спонтанно и вдохновенно".
21 октября центральные партии исполнят участники премьерных спектаклей Юсиф Эйвазов и Эльчин Азизов (Кавалер де Грие и Сержант Леско соответственно). Заглавную партию поет ведущая солистка Большого Анна Нечаева.
Испанский оперный певец Пласидо Доминго - РИА Новости, 1920, 15.10.2019
15 октября 2019, 08:00Культура
Его обвиняют, а он поет. К нам едет Пласидо Доминго
 
КультураТеатрОпераНовости культурыЮсиф ЭйвазовПласидо ДомингоБольшой театрАнна Нетребко
 
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