https://ria.ru/20201016/dolgi-1580048618.html
В Хабаровске судебный пристав присвоила себе деньги алиментщика
Судебный пристав Хабаровска присвоила выплаты алиментщика на сумму свыше 184 тысяч рублей и получила за содеянное условный срок три года, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T04:40
2020-10-16T04:40
2020-10-16T10:33
хабаровск
происшествия
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<strong>ХАБАРОВСК, 16 окт — РИА Новости.</strong> Судебный пристав <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> присвоила выплаты алиментщика на сумму свыше 184 тысяч рублей и получила за содеянное условный срок три года, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Железнодорожного района Хабаровска Анна Новосельцева.Как рассказала Новосельцева, судебный пристав из отдела по взысканию алиментов работала в этой должности с апреля 2016 года. У нее в работе оказался исполнительный лист на гражданина, задолжавшего своему сыну значительную сумму. Алиментщик был готов отдавать 25 процентов своей зарплаты на ребенка и закрыть долг, накопившийся за два года.По версии следствия, умысел на хищение у сотрудницы УФССП возник заранее. В качестве счета для перечисления средств она дала мужчине номер собственной банковской карты. С декабря 2017 по июнь 2019 года гражданин добросовестно переводил мошеннице в погонах деньги, которые пристав не пересылала по назначению, а тратила на собственные нужды. Обман вскрылся, когда бывшие супруги, пообщавшись, выяснили, что деньги до адресата не доходили.Ранее судебный пристав к уголовной ответственности не привлекалась. Она в полном объеме признала вину, потерпевшему ущерб полностью возместила до суда. Из ведомства также уволилась до суда по собственному желанию, добавила помощник прокурора. Теперь женщина больше никогда не сможет занимать должности в госорганах.
https://ria.ru/20200329/1569310265.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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хабаровск, происшествия
ХАБАРОВСК, 16 окт — РИА Новости.
Судебный пристав Хабаровска
присвоила выплаты алиментщика на сумму свыше 184 тысяч рублей и получила за содеянное условный срок три года, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Железнодорожного района Хабаровска Анна Новосельцева.
Как рассказала Новосельцева, судебный пристав из отдела по взысканию алиментов работала в этой должности с апреля 2016 года. У нее в работе оказался исполнительный лист на гражданина, задолжавшего своему сыну значительную сумму. Алиментщик был готов отдавать 25 процентов своей зарплаты на ребенка и закрыть долг, накопившийся за два года.
По версии следствия, умысел на хищение у сотрудницы УФССП возник заранее. В качестве счета для перечисления средств она дала мужчине номер собственной банковской карты. С декабря 2017 по июнь 2019 года гражданин добросовестно переводил мошеннице в погонах деньги, которые пристав не пересылала по назначению, а тратила на собственные нужды. Обман вскрылся, когда бывшие супруги, пообщавшись, выяснили, что деньги до адресата не доходили.
"Суд Железнодорожного района Хабаровска вынес решение по делу бывшей сотрудницы местного управления Федеральной службы судебных приставов, обвиняемой в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением. Уголовное дело было возбуждено по двум статьям УК России. Пристав присвоила деньги гражданина на сумму свыше 184 тысяч рублей. Вердикт — три года лишения свободы условно с испытательным сроком в три года", — рассказала Новосельцева.
Ранее судебный пристав к уголовной ответственности не привлекалась. Она в полном объеме признала вину, потерпевшему ущерб полностью возместила до суда. Из ведомства также уволилась до суда по собственному желанию, добавила помощник прокурора. Теперь женщина больше никогда не сможет занимать должности в госорганах.