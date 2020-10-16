https://ria.ru/20201016/dolgi-1580048618.html

В Хабаровске судебный пристав присвоила себе деньги алиментщика

Судебный пристав Хабаровска присвоила выплаты алиментщика на сумму свыше 184 тысяч рублей и получила за содеянное условный срок три года, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T04:40

2020-10-16T04:40

2020-10-16T10:33

хабаровск

происшествия

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<strong>ХАБАРОВСК, 16 окт — РИА Новости.</strong> Судебный пристав <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> присвоила выплаты алиментщика на сумму свыше 184 тысяч рублей и получила за содеянное условный срок три года, сообщила РИА Новости старший помощник прокурора Железнодорожного района Хабаровска Анна Новосельцева.Как рассказала Новосельцева, судебный пристав из отдела по взысканию алиментов работала в этой должности с апреля 2016 года. У нее в работе оказался исполнительный лист на гражданина, задолжавшего своему сыну значительную сумму. Алиментщик был готов отдавать 25 процентов своей зарплаты на ребенка и закрыть долг, накопившийся за два года.По версии следствия, умысел на хищение у сотрудницы УФССП возник заранее. В качестве счета для перечисления средств она дала мужчине номер собственной банковской карты. С декабря 2017 по июнь 2019 года гражданин добросовестно переводил мошеннице в погонах деньги, которые пристав не пересылала по назначению, а тратила на собственные нужды. Обман вскрылся, когда бывшие супруги, пообщавшись, выяснили, что деньги до адресата не доходили.Ранее судебный пристав к уголовной ответственности не привлекалась. Она в полном объеме признала вину, потерпевшему ущерб полностью возместила до суда. Из ведомства также уволилась до суда по собственному желанию, добавила помощник прокурора. Теперь женщина больше никогда не сможет занимать должности в госорганах.

https://ria.ru/20200329/1569310265.html

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хабаровск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, происшествия