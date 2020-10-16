https://ria.ru/20201016/dogovor-1580124765.html

Лавров пообещал Путину как можно скорее выполнить его поручение по ДСНВ

МИД РФ по поручению президента Владимира Путина как можно скорее предложит США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на год без РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:33

2020-10-16T14:33

2020-10-16T14:33

договор снв-3

сергей лавров

владимир путин

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> МИД РФ по поручению президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> как можно скорее предложит <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на год без всяких условий, сообщил министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в ходе заседания Совбеза РФ."Сделаем как можно скорее, Владимир Владимирович", - сказал Лавров в ответ на просьбу Путина донести до американских коллег предложение продлить действующий договор СНВ без всяких условий хотя бы на год.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. -0-

https://ria.ru/20201002/dogovor-1578121607.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, сергей лавров, владимир путин, сша, в мире