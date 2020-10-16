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https://ria.ru/20201016/dogovor-1580124765.html
Лавров пообещал Путину как можно скорее выполнить его поручение по ДСНВ
МИД РФ по поручению президента Владимира Путина как можно скорее предложит США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на год без РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:33
2020-10-16T14:33
договор снв-3
сергей лавров
владимир путин
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> МИД РФ по поручению президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> как можно скорее предложит <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на год без всяких условий, сообщил министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в ходе заседания Совбеза РФ."Сделаем как можно скорее, Владимир Владимирович", - сказал Лавров в ответ на просьбу Путина донести до американских коллег предложение продлить действующий договор СНВ без всяких условий хотя бы на год.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. -0-
https://ria.ru/20201002/dogovor-1578121607.html
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договор снв-3, сергей лавров, владимир путин, сша, в мире

Лавров пообещал Путину как можно скорее выполнить его поручение по ДСНВ

14:33 16.10.2020
 
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / МИД РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. МИД РФ по поручению президента Владимира Путина как можно скорее предложит США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений на год без всяких условий, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе заседания Совбеза РФ.
"Сделаем как можно скорее, Владимир Владимирович", - сказал Лавров в ответ на просьбу Путина донести до американских коллег предложение продлить действующий договор СНВ без всяких условий хотя бы на год.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. Пятого февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. -0-
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 17:14
Гутерреш призвал Россию с США продлить действие ДСНВ на пять лет
 
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Договор СНВ-3Сергей ЛавровВладимир ПутинСШАВ мире
 
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