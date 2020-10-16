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Путин поручил Лаврову сформулировать российскую позицию по ДСНВ
Президент РФ Владимир Путин поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову сформулировать позицию РФ по Договору об ограничении стратегических наступательных... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:29
2020-10-16T14:29
сергей лавров
владимир путин
сша
политика
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил министру иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Лаврову</a> сформулировать позицию РФ по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), представить ее <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и в самое ближайшее время получить от них внятный ответ."Пожалуйста, сформулируйте нашу позицию американским партнерам и в самое ближайшее время попробуйте получить от них хоть какой-то внятный ответ", - обратился Путин к Лаврову в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности, которое проходило в формате видеоконференции.В свою очередь глава МИД пообещал президенту выполнить это поручение "как можно скорее".
https://ria.ru/20201014/prodlenie-1579752459.html
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сергей лавров, владимир путин, сша, политика

Путин поручил Лаврову сформулировать российскую позицию по ДСНВ

14:29 16.10.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову сформулировать позицию РФ по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), представить ее США и в самое ближайшее время получить от них внятный ответ.
"Пожалуйста, сформулируйте нашу позицию американским партнерам и в самое ближайшее время попробуйте получить от них хоть какой-то внятный ответ", - обратился Путин к Лаврову в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности, которое проходило в формате видеоконференции.
В свою очередь глава МИД пообещал президенту выполнить это поручение "как можно скорее".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 13:24
В Кремле оценили ситуацию вокруг продления ДСНВ
 
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Сергей ЛавровВладимир ПутинСШАПолитика
 
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