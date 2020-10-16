https://ria.ru/20201016/dogovor-1580123470.html
Путин поручил Лаврову сформулировать российскую позицию по ДСНВ
Президент РФ Владимир Путин поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову сформулировать позицию РФ по Договору об ограничении стратегических наступательных... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:29
2020-10-16T14:29
2020-10-16T14:29
сергей лавров
владимир путин
сша
политика
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поручил министру иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Лаврову</a> сформулировать позицию РФ по Договору об ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), представить ее <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и в самое ближайшее время получить от них внятный ответ."Пожалуйста, сформулируйте нашу позицию американским партнерам и в самое ближайшее время попробуйте получить от них хоть какой-то внятный ответ", - обратился Путин к Лаврову в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности, которое проходило в формате видеоконференции.В свою очередь глава МИД пообещал президенту выполнить это поручение "как можно скорее".
https://ria.ru/20201014/prodlenie-1579752459.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей лавров, владимир путин, сша, политика