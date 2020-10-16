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https://ria.ru/20201016/dogovor-1580123004.html
Лавров заявил о серьезной угрозе остаться без договора о СНВ
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о серьезной угрозе остаться без договора о стратегических наступательных вооружениях и любого другого инструмента в этой... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:28
2020-10-16T14:30
россия
договор снв-3
сергей лавров
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявил о серьезной угрозе остаться без договора о стратегических наступательных вооружениях и любого другого инструмента в этой сфере."В известной степени сложилась критическая ситуация, поскольку в феврале, как я уже сказал, в начале февраля, договор прекращает свое действие. Если не будет согласия обеих сторон в соответствии с предусмотренными договором процедурами о его продлении, он истекает", - сказал Лавров на заседании Совбеза РФ.Министр отметил, что есть угроза оставить мир без СДНВ и "вообще без какого-либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие-то совместные подходы к поддержанию стратегической стабильности"."Все остальное либо уже разрушено, либо предлагается американцами к прекращению", - подчеркнул глава МИД.Договор СНВ-3 между Россией и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
https://ria.ru/20201016/dogovor-1580119862.html
https://ria.ru/20201014/prodlenie-1579752459.html
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россия, договор снв-3, сергей лавров, безопасность, в мире

Лавров заявил о серьезной угрозе остаться без договора о СНВ

14:28 16.10.2020 (обновлено: 14:30 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о серьезной угрозе остаться без договора о стратегических наступательных вооружениях и любого другого инструмента в этой сфере.
"В известной степени сложилась критическая ситуация, поскольку в феврале, как я уже сказал, в начале февраля, договор прекращает свое действие. Если не будет согласия обеих сторон в соответствии с предусмотренными договором процедурами о его продлении, он истекает", - сказал Лавров на заседании Совбеза РФ.
Министр отметил, что есть угроза оставить мир без СДНВ и "вообще без какого-либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие-то совместные подходы к поддержанию стратегической стабильности".
"Все остальное либо уже разрушено, либо предлагается американцами к прекращению", - подчеркнул глава МИД.
Путин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий на год - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 14:16
Путин предложил продлить ДСНВ без всяких условий на год
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 13:24
В Кремле оценили ситуацию вокруг продления ДСНВ
 
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РоссияДоговор СНВ-3Сергей ЛавровБезопасностьВ мире
 
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