https://ria.ru/20201016/dogovor-1580123004.html

Лавров заявил о серьезной угрозе остаться без договора о СНВ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о серьезной угрозе остаться без договора о стратегических наступательных вооружениях и любого другого инструмента в этой... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:28

2020-10-16T14:28

2020-10-16T14:30

россия

договор снв-3

сергей лавров

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> заявил о серьезной угрозе остаться без договора о стратегических наступательных вооружениях и любого другого инструмента в этой сфере."В известной степени сложилась критическая ситуация, поскольку в феврале, как я уже сказал, в начале февраля, договор прекращает свое действие. Если не будет согласия обеих сторон в соответствии с предусмотренными договором процедурами о его продлении, он истекает", - сказал Лавров на заседании Совбеза РФ.Министр отметил, что есть угроза оставить мир без СДНВ и "вообще без какого-либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие-то совместные подходы к поддержанию стратегической стабильности"."Все остальное либо уже разрушено, либо предлагается американцами к прекращению", - подчеркнул глава МИД.Договор СНВ-3 между Россией и <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.

https://ria.ru/20201016/dogovor-1580119862.html

https://ria.ru/20201014/prodlenie-1579752459.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, договор снв-3, сергей лавров, безопасность, в мире