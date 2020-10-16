Лавров заявил о серьезной угрозе остаться без договора о СНВ
14:28 16.10.2020 (обновлено: 14:30 16.10.2020)
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о серьезной угрозе остаться без договора о стратегических наступательных вооружениях и любого другого инструмента в этой сфере.
"В известной степени сложилась критическая ситуация, поскольку в феврале, как я уже сказал, в начале февраля, договор прекращает свое действие. Если не будет согласия обеих сторон в соответствии с предусмотренными договором процедурами о его продлении, он истекает", - сказал Лавров на заседании Совбеза РФ.
Министр отметил, что есть угроза оставить мир без СДНВ и "вообще без какого-либо другого инструмента, который бы обеспечивал хоть какие-то совместные подходы к поддержанию стратегической стабильности".
"Все остальное либо уже разрушено, либо предлагается американцами к прекращению", - подчеркнул глава МИД.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
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