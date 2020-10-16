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https://ria.ru/20201016/dogovor-1580121315.html
Лавров заявил, что работа над продлением ДСНВ практически не начиналась
Работа над продлением договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без условий, которые в нем не прописаны, практически не начиналась, РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:21
2020-10-16T14:33
россия
договор снв-3
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Работа над продлением договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без условий, которые в нем не прописаны, практически не начиналась, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>.По словам министра, Россия передала американской стороне предложения по развитию комплексного подхода к стратегической стабильности, а в ответ Вашингтон передал Москве свои предложения, которые были преподнесены в качестве предварительных условий продления ДСНВ-3. "Причем эти предварительные условия, достаточно многочисленные, были сформулированы как за рамками самого договора, так и за рамками нашей компетенции", - сказал глава МИД на заседании Совбеза РФ, фрагмент которого показал телеканал<a href="https://www.vesti.ru/article/2473068" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Россия 24"</a>."По сути дела, работа непосредственно над продлением договора, без условий, которые не содержаться в нем самом, практически еще не начиналась", - подчеркнул Лавров.Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_marshall-billingsli/" target="_blank" data-auto="true">Маршалл Биллингсли</a> ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет. Замглавы МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rjabkov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Рябков</a> в связи с этим рассказал РИА Новости, что позиция <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> о заморозке ядерных арсеналов в контексте заключения соглашения по СНВ <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> давно известна, для России она неприемлема.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
https://ria.ru/20201016/dogovor-1580119862.html
https://ria.ru/20201014/prodlenie-1579752459.html
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россия, договор снв-3, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, в мире

Лавров заявил, что работа над продлением ДСНВ практически не начиналась

14:21 16.10.2020 (обновлено: 14:33 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Работа над продлением договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без условий, которые в нем не прописаны, практически не начиналась, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра, Россия передала американской стороне предложения по развитию комплексного подхода к стратегической стабильности, а в ответ Вашингтон передал Москве свои предложения, которые были преподнесены в качестве предварительных условий продления ДСНВ-3. "Причем эти предварительные условия, достаточно многочисленные, были сформулированы как за рамками самого договора, так и за рамками нашей компетенции", - сказал глава МИД на заседании Совбеза РФ, фрагмент которого показал телеканал "Россия 24".
Путин предложил продлить СНВ-3 без всяких условий на год - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 14:16
Путин предложил продлить ДСНВ без всяких условий на год
"По сути дела, работа непосредственно над продлением договора, без условий, которые не содержаться в нем самом, практически еще не начиналась", - подчеркнул Лавров.
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в связи с этим рассказал РИА Новости, что позиция США о заморозке ядерных арсеналов в контексте заключения соглашения по СНВ Москве давно известна, для России она неприемлема.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 13:24
В Кремле оценили ситуацию вокруг продления ДСНВ
 
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РоссияДоговор СНВ-3Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровВ мире
 
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