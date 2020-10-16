Лавров заявил, что работа над продлением ДСНВ практически не начиналась
14:21 16.10.2020 (обновлено: 14:33 16.10.2020)
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Работа над продлением договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) без условий, которые в нем не прописаны, практически не начиналась, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам министра, Россия передала американской стороне предложения по развитию комплексного подхода к стратегической стабильности, а в ответ Вашингтон передал Москве свои предложения, которые были преподнесены в качестве предварительных условий продления ДСНВ-3. "Причем эти предварительные условия, достаточно многочисленные, были сформулированы как за рамками самого договора, так и за рамками нашей компетенции", - сказал глава МИД на заседании Совбеза РФ, фрагмент которого показал телеканал "Россия 24".
"По сути дела, работа непосредственно над продлением договора, без условий, которые не содержаться в нем самом, практически еще не начиналась", - подчеркнул Лавров.
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в связи с этим рассказал РИА Новости, что позиция США о заморозке ядерных арсеналов в контексте заключения соглашения по СНВ Москве давно известна, для России она неприемлема.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год. 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3.
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