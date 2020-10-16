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Путин назначил Алексея Исакова послом в Литве
Президент России Владимир Путин назначил Алексея Исакова послом в Литве вместо Александра Удальцова, соответствующие указы опубликованы на официальном... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:25
2020-10-16T14:32
алексей исаков
александр удальцов
россия
владимир путин
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назначил <a href="https://ria.ru/person_aleksey-isakov" target="_blank">Алексея Исакова</a> послом в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a> вместо <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Udalcov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Удальцова</a>, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Исакова Алексея Викторовича Чрезвычайным и Полномочным послом <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в Литовской Республике", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от данных обязанностей Александра Удальцова.
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алексей исаков, александр удальцов, россия, владимир путин, литва, в мире

Путин назначил Алексея Исакова послом в Литве

14:25 16.10.2020 (обновлено: 14:32 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Алексея Исакова послом в Литве вместо Александра Удальцова, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить Исакова Алексея Викторовича Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Литовской Республике", - говорится в документе.
Другим указом Путин освободил от данных обязанностей Александра Удальцова.
Президент РФ Владимир Путин во время проведения в режиме видеоконференции расширенного заседания президиума Государственного совета - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Алексей ИсаковАлександр УдальцовРоссияВладимир ПутинЛитваВ мире
 
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