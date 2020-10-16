https://ria.ru/20201016/diplomatiya-1580122549.html

Путин назначил Алексея Исакова послом в Литве

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Исакова послом в Литве вместо Александра Удальцова, соответствующие указы опубликованы на официальном... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:25

2020-10-16T14:25

2020-10-16T14:32

алексей исаков

александр удальцов

россия

владимир путин

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> назначил <a href="https://ria.ru/person_aleksey-isakov" target="_blank">Алексея Исакова</a> послом в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a> вместо <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Udalcov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Удальцова</a>, соответствующие указы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации."Назначить Исакова Алексея Викторовича Чрезвычайным и Полномочным послом <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> в Литовской Республике", - говорится в документе.Другим указом Путин освободил от данных обязанностей Александра Удальцова.

https://ria.ru/20201005/posly-1578247768.html

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литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей исаков, александр удальцов, россия, владимир путин, литва, в мире