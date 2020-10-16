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https://ria.ru/20201016/dezinfektsiya-1580184542.html
Инновационные приборы для дезинфекции воздуха разработали в Подмосковье
Завод в подмосковном Раменском создал инновационные приборы для дезинфекции воздуха. Подобных устройств нет не только в нашей стране, но и во всем мире. Они... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T18:28
2020-10-16T18:28
новости подмосковья
раменское
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Завод в подмосковном Раменском создал инновационные приборы для дезинфекции воздуха. Подобных устройств нет не только в нашей стране, но и во всем мире. Они будут защищать от микробов и инфекций, в числе которых коронавирус, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/unikalnye-pribory-v-ramenskom/" target="_blank">"360"</a>.По словам специалистов, современные приборы смогут работать без перерыва до 40 тысяч часов. В течение всего этого периода им даже не понадобится замена фильтров. Аппараты можно использовать не только в обычной жизни, но и в полевых госпиталях и казармах. Помимо прочего, они помогут обеспечить безопасность в различных организациях, школах, больницах и транспорте.Уникальность устройств заключается в конструкции фильтрующих элементов. Они изготовлены из спеченных стеклянных шариков с напылением из порошка диоксида титана.
раменское
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
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раменское, московская область (подмосковье)

Инновационные приборы для дезинфекции воздуха разработали в Подмосковье

18:28 16.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей ПивоваровСотрудница в лаборатории
Сотрудница в лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Завод в подмосковном Раменском создал инновационные приборы для дезинфекции воздуха. Подобных устройств нет не только в нашей стране, но и во всем мире. Они будут защищать от микробов и инфекций, в числе которых коронавирус, сообщил телеканал "360".
По словам специалистов, современные приборы смогут работать без перерыва до 40 тысяч часов. В течение всего этого периода им даже не понадобится замена фильтров.
Аппараты можно использовать не только в обычной жизни, но и в полевых госпиталях и казармах. Помимо прочего, они помогут обеспечить безопасность в различных организациях, школах, больницах и транспорте.
Уникальность устройств заключается в конструкции фильтрующих элементов. Они изготовлены из спеченных стеклянных шариков с напылением из порошка диоксида титана.
 
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Новости ПодмосковьяРаменскоеМосковская область (Подмосковье)
 
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