https://ria.ru/20201016/dezinfektsiya-1580184542.html

Инновационные приборы для дезинфекции воздуха разработали в Подмосковье

Завод в подмосковном Раменском создал инновационные приборы для дезинфекции воздуха. Подобных устройств нет не только в нашей стране, но и во всем мире. Они... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T18:28

2020-10-16T18:28

2020-10-16T18:28

новости подмосковья

раменское

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Завод в подмосковном Раменском создал инновационные приборы для дезинфекции воздуха. Подобных устройств нет не только в нашей стране, но и во всем мире. Они будут защищать от микробов и инфекций, в числе которых коронавирус, сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/unikalnye-pribory-v-ramenskom/" target="_blank">"360"</a>.По словам специалистов, современные приборы смогут работать без перерыва до 40 тысяч часов. В течение всего этого периода им даже не понадобится замена фильтров. Аппараты можно использовать не только в обычной жизни, но и в полевых госпиталях и казармах. Помимо прочего, они помогут обеспечить безопасность в различных организациях, школах, больницах и транспорте.Уникальность устройств заключается в конструкции фильтрующих элементов. Они изготовлены из спеченных стеклянных шариков с напылением из порошка диоксида титана.

раменское

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

раменское, московская область (подмосковье)