https://ria.ru/20201016/deti-1580179996.html

В Подмосковье арестовали иностранцев за передачу детей чужим людям

В Подмосковье заключены под стражу три иностранца по уголовным делам о передаче детей на воспитание чужим людям, им грозят сроки в колониях, сообщает в пятницу... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T18:10

2020-10-16T18:10

2020-10-16T18:10

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

химки

одинцово

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> заключены под стражу три иностранца по уголовным делам о передаче детей на воспитание чужим людям, им грозят сроки в колониях, сообщает в пятницу <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.Уголовные дела возбуждены по статье "Торговля людьми", которая предполагает в данном случае до десяти лет колонии, хотя детей в обоих случаях, по данным СК РФ, передавали безвозмездно.Это может быть связано с тем, что в настоящее время ни в Семейном, ни Уголовном кодексах не предусмотрены основания, по которым дети могут быть переданы посторонним людям без установления права на опеку.Первый случай произошел в <a href="http://ria.ru/location_Odincovo/" target="_blank" data-auto="true">Одинцово</a>: 13 октября двое граждан "одного из соседних государств" передали постороннему своего двухмесячного ребенка, но были задержаны. У них изъяли расписку об отказе от ребенка и медицинские документы о здоровье младенца.По данным СК РФ, оба подозреваемых на допросе отказались давать показания, "в настоящий момент они заключены под стражу".Второе преступление случилось в <a href="http://ria.ru/location_KHimki/" target="_blank" data-auto="true">Химках</a> еще 25 апреля, но известно о нем стало только сейчас. По предварительным данным, уроженка "одного из соседних государств" в Долгопрудненской центральной городской больнице передала своего новорожденного ребенка на воспитание знакомой и в сентябре уехала из России.Преступление вскрылось, когда "воспитательница" - тоже иностранка - попыталась выехать вместе с ребенком на родину по подложным документам."По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Местонахождение биологической матери устанавливается", - добавили в СК РФ.

https://ria.ru/20200623/1573378144.html

https://ria.ru/20200924/otets-1577697910.html

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московская область (подмосковье)

химки

одинцово

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), химки, одинцово, происшествия