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https://ria.ru/20201016/deti-1580177906.html
Эксперт призвала создать комитет по массовому скринингу новорожденных
Комитет по массовому скринингу новорожденных, который бы определил заболевания для обязательного и рекомендованного обследования, необходимо создать в России,... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T18:04
2020-10-16T18:04
риа наука
россия
генетика
общество
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Комитет по массовому скринингу новорожденных, который бы определил заболевания для обязательного и рекомендованного обследования, необходимо создать в России, считает завлабораторией наследственных болезней обмена веществ медико-генетического научного центра имени академика Бочкова Екатерина Захарова."У нас нормативного документа на эту тему не создано… Нам нужен комитет по массовому скринингу новорожденных в РФ, который принимал бы решения… какие заболевания должны обязательно скринироваться, какие желательно, чтобы скринировались, и заболевания, для которых есть определенные ограничения, которые не столь обязательно вносить в скрининг", - сказала Захарова на всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Кроме того, эксперт считает необходимым заняться вопросом информирования о процедуре скрининга как населения в целом, так и тех <a href="https://ria.ru/tag_semja" target="_blank">семей</a>, которые только его планирует, с последующей обязательной консультацией генетиков в частности. Среди преимуществ скрининга эксперт отметила раннюю диагностику и своевременно начатое лечение, что, в свою очередь, улучшает прогноз жизни и здоровья пациента. Кроме того, семья будет проинформирована о рисках повторного рождения больного ребенка, считает эксперт.Среди негативных последствий скрининга Захарова назвала человеческий фактор и стигматизацию болезней: отказ в обследовании на другие заболевания при отрицательном результате на одну болезнь, психологический стресс родителей при обнаружении у ребенка отклонений, страх раскрытия генетической информации и другие. Важно обсудить вопрос доработки критериев скрининга в РФ, отметила эксперт.
https://ria.ru/20201016/nauka-1580142705.html
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россия, генетика, общество

Эксперт призвала создать комитет по массовому скринингу новорожденных

18:04 16.10.2020
 
© Depositphotos / osons163Новорожденные дети
Новорожденные дети - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Depositphotos / osons163
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Комитет по массовому скринингу новорожденных, который бы определил заболевания для обязательного и рекомендованного обследования, необходимо создать в России, считает завлабораторией наследственных болезней обмена веществ медико-генетического научного центра имени академика Бочкова Екатерина Захарова.
"У нас нормативного документа на эту тему не создано… Нам нужен комитет по массовому скринингу новорожденных в РФ, который принимал бы решения… какие заболевания должны обязательно скринироваться, какие желательно, чтобы скринировались, и заболевания, для которых есть определенные ограничения, которые не столь обязательно вносить в скрининг", - сказала Захарова на всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Директор ФГБУН Институт биологии развития имени Н.К. Кольцова Российской академии наук Андрей Васильев во время всероссийской мультимедийной конференции Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Ученый рассказал о регламенте исследований на эмбрионах
Кроме того, эксперт считает необходимым заняться вопросом информирования о процедуре скрининга как населения в целом, так и тех семей, которые только его планирует, с последующей обязательной консультацией генетиков в частности. Среди преимуществ скрининга эксперт отметила раннюю диагностику и своевременно начатое лечение, что, в свою очередь, улучшает прогноз жизни и здоровья пациента. Кроме того, семья будет проинформирована о рисках повторного рождения больного ребенка, считает эксперт.
Среди негативных последствий скрининга Захарова назвала человеческий фактор и стигматизацию болезней: отказ в обследовании на другие заболевания при отрицательном результате на одну болезнь, психологический стресс родителей при обнаружении у ребенка отклонений, страх раскрытия генетической информации и другие. Важно обсудить вопрос доработки критериев скрининга в РФ, отметила эксперт.

Встает вопрос – не надо ли менять критерии скрининга? Надо ли проводить это тестирование с учетом только интересов ребенка или уже принимать интересы и семьи? Семья тоже может от тестирования получить определенную выгоду, если мы выявляем носительство каких-то заболеваний.

Екатерина Захарова
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