https://ria.ru/20201016/deti-1580177906.html

Эксперт призвала создать комитет по массовому скринингу новорожденных

Комитет по массовому скринингу новорожденных, который бы определил заболевания для обязательного и рекомендованного обследования, необходимо создать в России,... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T18:04

2020-10-16T18:04

2020-10-16T18:04

риа наука

россия

генетика

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Комитет по массовому скринингу новорожденных, который бы определил заболевания для обязательного и рекомендованного обследования, необходимо создать в России, считает завлабораторией наследственных болезней обмена веществ медико-генетического научного центра имени академика Бочкова Екатерина Захарова."У нас нормативного документа на эту тему не создано… Нам нужен комитет по массовому скринингу новорожденных в РФ, который принимал бы решения… какие заболевания должны обязательно скринироваться, какие желательно, чтобы скринировались, и заболевания, для которых есть определенные ограничения, которые не столь обязательно вносить в скрининг", - сказала Захарова на всероссийской мультимедийной конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Кроме того, эксперт считает необходимым заняться вопросом информирования о процедуре скрининга как населения в целом, так и тех <a href="https://ria.ru/tag_semja" target="_blank">семей</a>, которые только его планирует, с последующей обязательной консультацией генетиков в частности. Среди преимуществ скрининга эксперт отметила раннюю диагностику и своевременно начатое лечение, что, в свою очередь, улучшает прогноз жизни и здоровья пациента. Кроме того, семья будет проинформирована о рисках повторного рождения больного ребенка, считает эксперт.Среди негативных последствий скрининга Захарова назвала человеческий фактор и стигматизацию болезней: отказ в обследовании на другие заболевания при отрицательном результате на одну болезнь, психологический стресс родителей при обнаружении у ребенка отклонений, страх раскрытия генетической информации и другие. Важно обсудить вопрос доработки критериев скрининга в РФ, отметила эксперт.

https://ria.ru/20201016/nauka-1580142705.html

https://ria.ru/20201016/rpts-1580153187.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, генетика, общество