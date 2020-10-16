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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201016/chikhachevo-1580074848.html
Община схиархимандрита Иоанникия быстро идет к расколу, заявили в епархии
Схиархимандрит Иоанникий (Ефименко) из села Чихачево Ивановской области, о котором был подан депутатский запрос в СК, уже почти полностью разорвал отношения со... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T11:04
2020-10-16T11:04
религия и мировоззрение
евгений марченко
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
ивановская область
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Схиархимандрит Иоанникий (Ефименко) из села Чихачево Ивановской области, о котором был подан депутатский запрос в СК, уже почти полностью разорвал отношения со своим правящим архиереем, ситуация с ним и его общиной быстро движется к "сектантскому расколу", заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Кинешемской епархии протоиерей Андрей Ефанов.Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко ("Единая Россия") после обращения местной жительницы Екатерины Рыбиной направил запросы в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители в селе Чихачево. По словам Рыбиной, паломникам якобы ограничивают свободу передвижения, заставляют выполнять тяжелую работу, продавать квартиры, прихожане не могут покинуть обитель, их запугивают. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход проверки общины в Чихачево.По словам Ефанова, община вокруг схиархимандрита Иоанникия имеет все признаки секты. "Епархия оценивает ситуацию на приходе как нездоровую… Там идет – психическое, конечно, не физическое – принуждение к тому, чтобы оставаться в этой общине, принуждение к значительным пожертвованиям. Физически там никого не держат. Людям говорят, что вы больны смертельной болезнью, и если вы отсюда уедете, то непременно умрете – а вот здесь, в общине схиархимандрита Иоанникия, вы можете излечиться от болезни", - рассказал священнослужитель.В приходе в Чихачево, по его словам, практикуются обряды, которые не являются традиционными для РПЦ и просто "выдуманы" Иоанникием. Например, заочное соборование, заочная отчитка, "годовая молитва после аборта". Ефанов напомнил, что епископ Кинешемский и Палехский Иларион не благословляет ни частные визиты, ни "паломнические поездки" в Чихачево различных туристических агентств, о чем уже неоднократно заявляли в епархии. Кроме того, правящий архиерей не благословляет верующих причащаться в Чихачево."Сейчас идет внутреннее расследование в епархии, по результатам которого будет вынесено решение о каноническом статусе данного священнослужителя – может ли он дальше оставаться настоятелем храма, может ли он вообще оставаться священнослужителем – эти вопросы решают на епархиальном уровне. Мы работаем, я лично сам выезжал четыре раза в этом году туда, как и другие члены комиссии… Мы контролируем ситуацию, насколько это возможно", - отметил Ефанов.Он сообщил, что в этом году в епархию поступило четыре обращения от родственников тех, кто поселился в Чихачево, по всем этим случаям представители епархии выезжали на место и работали с людьми. "В итоге те три женщины, которые там находились – они вернулись домой… В четвертом случае там была другая ситуация. Там одного мужчину принуждают вернуться (в общину – ред.), а он не желает. На него тоже оказывается давление, и мы с ним тоже работаем - убеждаем его, что все те угрозы, которые к нему поступают, не имеют никакого отношения к православному вероучению, это личные выдумки священника, который уже потерял контакт с епархией", - сказал протоиерей.Он отметил, что схиархимандрит Иоанникий находится в состоянии "уже почти полного разрыва с епархиальным архиереем": не посещает богослужения с его участием и сам их не совершает, не бывает на регулярной исповеди духовенства. "Все идет к тому, что человек отходит все дальше от РПЦ… Это постепенный процесс. Не то чтобы он разорвал с Церковью. Он поминает патриарха, поминает епархиального архиерея, но по духу его состояние все ближе и ближе именно к сектантскому", - заявил представитель епархии.Отвечая на вопрос, поступали ли какие-то обращения в епархию в прошлые годы, собеседник агентства заметил, что "были единичные, разовые случаи", по каждому из которых также выезжали комиссии. Однако, как подчеркнул Ефанов, те люди, которые попадали в общину, сами никогда не жаловались – обращения были только от их родственников."А сами понимаете, родственник может пожаловаться на что угодно. Мама ушла в монастырь – вот уже, пожалуйста, повод жаловаться. Эти жалобы не имели под собой серьезных оснований… Но так как сейчас ситуация стремительно развивается в направлении такого, сектантского раскола, то мы занимаемся этим наиболее активно", - заключил священник.
https://ria.ru/20201014/ioannikiy-1579791048.html
https://ria.ru/20201009/sekta-1578947714.html
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евгений марченко, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, ивановская область

Община схиархимандрита Иоанникия быстро идет к расколу, заявили в епархии

11:04 16.10.2020
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМонахиня на территории Среднеуральского женского монастыря
Монахиня на территории Среднеуральского женского монастыря - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Схиархимандрит Иоанникий (Ефименко) из села Чихачево Ивановской области, о котором был подан депутатский запрос в СК, уже почти полностью разорвал отношения со своим правящим архиереем, ситуация с ним и его общиной быстро движется к "сектантскому расколу", заявил РИА Новости председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Кинешемской епархии протоиерей Андрей Ефанов.
Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко ("Единая Россия") после обращения местной жительницы Екатерины Рыбиной направил запросы в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить деятельность схиархимандрита Иоанникия в Свято-Никольской обители в селе Чихачево. По словам Рыбиной, паломникам якобы ограничивают свободу передвижения, заставляют выполнять тяжелую работу, продавать квартиры, прихожане не могут покинуть обитель, их запугивают. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход проверки общины в Чихачево.
По словам Ефанова, община вокруг схиархимандрита Иоанникия имеет все признаки секты. "Епархия оценивает ситуацию на приходе как нездоровую… Там идет – психическое, конечно, не физическое – принуждение к тому, чтобы оставаться в этой общине, принуждение к значительным пожертвованиям. Физически там никого не держат. Людям говорят, что вы больны смертельной болезнью, и если вы отсюда уедете, то непременно умрете – а вот здесь, в общине схиархимандрита Иоанникия, вы можете излечиться от болезни", - рассказал священнослужитель.
Александр Дворкин - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 15:54Религия и мировоззрение
Община Иоанникия под Иваново имеет все признаки секты, считает эксперт
В приходе в Чихачево, по его словам, практикуются обряды, которые не являются традиционными для РПЦ и просто "выдуманы" Иоанникием. Например, заочное соборование, заочная отчитка, "годовая молитва после аборта". Ефанов напомнил, что епископ Кинешемский и Палехский Иларион не благословляет ни частные визиты, ни "паломнические поездки" в Чихачево различных туристических агентств, о чем уже неоднократно заявляли в епархии. Кроме того, правящий архиерей не благословляет верующих причащаться в Чихачево.
"Сейчас идет внутреннее расследование в епархии, по результатам которого будет вынесено решение о каноническом статусе данного священнослужителя – может ли он дальше оставаться настоятелем храма, может ли он вообще оставаться священнослужителем – эти вопросы решают на епархиальном уровне. Мы работаем, я лично сам выезжал четыре раза в этом году туда, как и другие члены комиссии… Мы контролируем ситуацию, насколько это возможно", - отметил Ефанов.
Он сообщил, что в этом году в епархию поступило четыре обращения от родственников тех, кто поселился в Чихачево, по всем этим случаям представители епархии выезжали на место и работали с людьми. "В итоге те три женщины, которые там находились – они вернулись домой… В четвертом случае там была другая ситуация. Там одного мужчину принуждают вернуться (в общину – ред.), а он не желает. На него тоже оказывается давление, и мы с ним тоже работаем - убеждаем его, что все те угрозы, которые к нему поступают, не имеют никакого отношения к православному вероучению, это личные выдумки священника, который уже потерял контакт с епархией", - сказал протоиерей.
Евгений Марченко - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
9 октября, 07:54Религия и мировоззрение
Депутат просит проверить, не является ли Свято-Никольская обитель сектой
Он отметил, что схиархимандрит Иоанникий находится в состоянии "уже почти полного разрыва с епархиальным архиереем": не посещает богослужения с его участием и сам их не совершает, не бывает на регулярной исповеди духовенства. "Все идет к тому, что человек отходит все дальше от РПЦ… Это постепенный процесс. Не то чтобы он разорвал с Церковью. Он поминает патриарха, поминает епархиального архиерея, но по духу его состояние все ближе и ближе именно к сектантскому", - заявил представитель епархии.
Отвечая на вопрос, поступали ли какие-то обращения в епархию в прошлые годы, собеседник агентства заметил, что "были единичные, разовые случаи", по каждому из которых также выезжали комиссии. Однако, как подчеркнул Ефанов, те люди, которые попадали в общину, сами никогда не жаловались – обращения были только от их родственников.
"А сами понимаете, родственник может пожаловаться на что угодно. Мама ушла в монастырь – вот уже, пожалуйста, повод жаловаться. Эти жалобы не имели под собой серьезных оснований… Но так как сейчас ситуация стремительно развивается в направлении такого, сектантского раскола, то мы занимаемся этим наиболее активно", - заключил священник.
 
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Религия и мировоззрениеЕвгений МарченкоНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинИвановская область
 
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