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https://ria.ru/20201016/chemezov-1580123596.html
Чемезов предложил создать эскадрилью самолетов Бе-200 для тушения пожаров
Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов предложил создать специализированную эскадрилью самолетов-амфибий Бе-200 для тушения пожаров в России и за рубежом,... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:29
2020-10-16T14:29
бе-200
ростех
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергей чемезов
турция
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Гендиректор "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHemezov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Чемезов</a> предложил создать специализированную эскадрилью самолетов-амфибий <a href="http://ria.ru/product_Be-200/" target="_blank" data-auto="true">Бе-200</a> для тушения пожаров в России и за рубежом, сообщает пресс-служба госкорпорации."Многие страны, где остро стоит проблема природных пожаров, не имеют в своём парке такой техники (Бе-200 - ред.), но просят Россию предоставить ее на сезонной основе. Помочь удаётся не всегда, так как самолеты этого типа активно задействуются в работах на территории нашей страны. Создание специализированной эскадрильи станет важным международным гуманитарным проектом", - сказал он в ходе форума "Гидроавиасалон".По его словам, в ближайшее время в рамках обновления парка Бе-200 <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России может принять решение о заказе шести новых самолетов. Это позволит начать формирование эскадрильи, основу которой составят выведенные из эксплуатации министерства Бе-200 ранних годов производства.В ходе форума было отмечено, что реализация инициативы должна быть увязана с законодательными изменениями. Необходимо на системной основе разрешить использование воздушных судов государственной и экспериментальной авиации в коммерческих целях для оказания услуг по пожаротушению.Этим летом российские Бе-200ЧС участвовали в ликвидации крупных пожаров на сложных и стратегически важных объектах <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>. Обращение с просьбой об оказании помощи поступило от министерства сельского и лесного хозяйства страны.
https://ria.ru/20200214/1564787547.html
https://ria.ru/20190826/1557924376.html
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бе-200, ростех, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей чемезов, турция, экономика

Чемезов предложил создать эскадрилью самолетов Бе-200 для тушения пожаров

14:29 16.10.2020
 
© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского краяСамолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров на севере Красноярского края - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© Фото : Министерство лесного хозяйства Красноярского края
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов предложил создать специализированную эскадрилью самолетов-амфибий Бе-200 для тушения пожаров в России и за рубежом, сообщает пресс-служба госкорпорации.
"Многие страны, где остро стоит проблема природных пожаров, не имеют в своём парке такой техники (Бе-200 - ред.), но просят Россию предоставить ее на сезонной основе. Помочь удаётся не всегда, так как самолеты этого типа активно задействуются в работах на территории нашей страны. Создание специализированной эскадрильи станет важным международным гуманитарным проектом", - сказал он в ходе форума "Гидроавиасалон".
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По его словам, в ближайшее время в рамках обновления парка Бе-200 МЧС России может принять решение о заказе шести новых самолетов. Это позволит начать формирование эскадрильи, основу которой составят выведенные из эксплуатации министерства Бе-200 ранних годов производства.
В ходе форума было отмечено, что реализация инициативы должна быть увязана с законодательными изменениями. Необходимо на системной основе разрешить использование воздушных судов государственной и экспериментальной авиации в коммерческих целях для оказания услуг по пожаротушению.
Этим летом российские Бе-200ЧС участвовали в ликвидации крупных пожаров на сложных и стратегически важных объектах Турции. Обращение с просьбой об оказании помощи поступило от министерства сельского и лесного хозяйства страны.
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Бе-200РостехМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Сергей ЧемезовТурцияЭкономика
 
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