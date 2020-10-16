https://ria.ru/20201016/chemezov-1580123596.html

Чемезов предложил создать эскадрилью самолетов Бе-200 для тушения пожаров

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов предложил создать специализированную эскадрилью самолетов-амфибий Бе-200 для тушения пожаров в России и за рубежом,... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:29

2020-10-16T14:29

2020-10-16T14:29

бе-200

ростех

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей чемезов

турция

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Гендиректор "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростеха</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHemezov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Чемезов</a> предложил создать специализированную эскадрилью самолетов-амфибий <a href="http://ria.ru/product_Be-200/" target="_blank" data-auto="true">Бе-200</a> для тушения пожаров в России и за рубежом, сообщает пресс-служба госкорпорации."Многие страны, где остро стоит проблема природных пожаров, не имеют в своём парке такой техники (Бе-200 - ред.), но просят Россию предоставить ее на сезонной основе. Помочь удаётся не всегда, так как самолеты этого типа активно задействуются в работах на территории нашей страны. Создание специализированной эскадрильи станет важным международным гуманитарным проектом", - сказал он в ходе форума "Гидроавиасалон".По его словам, в ближайшее время в рамках обновления парка Бе-200 <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России может принять решение о заказе шести новых самолетов. Это позволит начать формирование эскадрильи, основу которой составят выведенные из эксплуатации министерства Бе-200 ранних годов производства.В ходе форума было отмечено, что реализация инициативы должна быть увязана с законодательными изменениями. Необходимо на системной основе разрешить использование воздушных судов государственной и экспериментальной авиации в коммерческих целях для оказания услуг по пожаротушению.Этим летом российские Бе-200ЧС участвовали в ликвидации крупных пожаров на сложных и стратегически важных объектах <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a>. Обращение с просьбой об оказании помощи поступило от министерства сельского и лесного хозяйства страны.

https://ria.ru/20200214/1564787547.html

https://ria.ru/20190826/1557924376.html

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турция

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бе-200, ростех, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей чемезов, турция, экономика