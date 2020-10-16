https://ria.ru/20201016/bolnitsa-1580063582.html

Власти Ростовской области назвали фейком видео из Кагальницкой больницы

Видео с мертвой женщиной в палате якобы инфекционного отделения Кагальницкой районной больницы Ростовской области является фейком, заявил журналистам... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T09:56

2020-10-16T09:56

2020-10-16T09:56

ростовская область

происшествия

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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 окт - РИА Новости.</strong> Видео с мертвой женщиной в палате якобы инфекционного отделения Кагальницкой районной больницы <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> является фейком, заявил журналистам представитель правительства региона.Ранее в одной из групп соцсети "ВКонтакте" появилось видео больничной палаты с пациентами, в котором женский голос за кадром говорит, что это инфекционное отделение больницы Кагальницкого района, в котором лежит ее родственница. При этом в палате, по словам женщины, с ночи лежит мертвый человек."Это фейк. Видео снято не в инфекционке, а в терапевтическом отделении. В палату женщина проникла без разрешения медперсонала, претензий к лечению матери она не имеет. О месте и времени смерти пациента ей также ничего не известно", - сказал представитель областного правительства.Он добавил, что по факту клеветы и размещения недостоверной информации работает полиция.

https://ria.ru/20200622/1573311193.html

https://ria.ru/20200223/1565115610.html

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ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, происшествия