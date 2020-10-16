https://ria.ru/20201016/bolezn-1580117472.html

Специалист: в России около 95% детей с синдромом Дауна не находят семью

Около 95% российских детей с синдромом Дауна не находят семью, чаще всего родители от них отказываются, заявил декан медико-биологического факультета РНИМУ... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:03

2020-10-16T14:03

2020-10-16T16:58

здоровье

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Около 95% российских детей с синдромом Дауна не находят семью, чаще всего родители от них отказываются, заявил декан медико-биологического факультета <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_nacionalnyjj_medicinskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РНИМУ</a> имени Пирогова Егор Прохорчук."По статистике, 95% детей с таким синдромом (Дауна - ред.) не находят семью, родители отказываются от них, как бы ни говорили, что всем нам этот аспект понятен", - сказал Прохорчук в ходе конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он рассказал, что первые попытки составить генотип ребенка в утробе матери появились давно, на сегодняшний день существует инвазивное тестирование. "Это биохимический тест, который потом анализируется под микроскопом, сколько там хромосом и на основании этого принимается решение о синдроме Дауна", - пояснил специалист.Синдром Дауна в РФ входит в перечень заболеваний, в связи с которыми можно получить инвалидность.Несмотря на то, что люди с синдромом Дауна испытывают когнитивные задержки, качественные образовательные программы, хорошее медицинское обслуживание и позитивная поддержка со стороны семьи, друзей и общества позволяют таким людям вести полноценную и продуктивную жизнь.

https://ria.ru/20191209/1562175375.html

https://ria.ru/20190815/1557516220.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество