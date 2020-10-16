Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201016/bolezn-1580117472.html
Специалист: в России около 95% детей с синдромом Дауна не находят семью
Около 95% российских детей с синдромом Дауна не находят семью, чаще всего родители от них отказываются, заявил декан медико-биологического факультета РНИМУ... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:03
2020-10-16T16:58
здоровье
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580161855_0:317:3078:2048_1400x0_80_0_0_38708d0c11b8d6783ec2b59c843e0fbc.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Около 95% российских детей с синдромом Дауна не находят семью, чаще всего родители от них отказываются, заявил декан медико-биологического факультета <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskijj_nacionalnyjj_medicinskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">РНИМУ</a> имени Пирогова Егор Прохорчук."По статистике, 95% детей с таким синдромом (Дауна - ред.) не находят семью, родители отказываются от них, как бы ни говорили, что всем нам этот аспект понятен", - сказал Прохорчук в ходе конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он рассказал, что первые попытки составить генотип ребенка в утробе матери появились давно, на сегодняшний день существует инвазивное тестирование. "Это биохимический тест, который потом анализируется под микроскопом, сколько там хромосом и на основании этого принимается решение о синдроме Дауна", - пояснил специалист.Синдром Дауна в РФ входит в перечень заболеваний, в связи с которыми можно получить инвалидность.Несмотря на то, что люди с синдромом Дауна испытывают когнитивные задержки, качественные образовательные программы, хорошее медицинское обслуживание и позитивная поддержка со стороны семьи, друзей и общества позволяют таким людям вести полноценную и продуктивную жизнь.
https://ria.ru/20191209/1562175375.html
https://ria.ru/20190815/1557516220.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580161855_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_e387a4d9c34a27f3ea8ce9e16eb9b709.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, общество

Специалист: в России около 95% детей с синдромом Дауна не находят семью

14:03 16.10.2020 (обновлено: 16:58 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловВсероссийская мультимедийная конференция "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Всероссийская мультимедийная конференция Биоэтика и генетика: вызовы XXI века в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Около 95% российских детей с синдромом Дауна не находят семью, чаще всего родители от них отказываются, заявил декан медико-биологического факультета РНИМУ имени Пирогова Егор Прохорчук.
"По статистике, 95% детей с таким синдромом (Дауна - ред.) не находят семью, родители отказываются от них, как бы ни говорили, что всем нам этот аспект понятен", - сказал Прохорчук в ходе конференции "Биоэтика и генетика: вызовы XXI века" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Всему вопреки: 10-летний мальчик с синдромом Дауна освоил шорт-трек - РИА Новости, 1920, 09.12.2019
9 декабря 2019, 18:02
Всему вопреки: 10-летний мальчик с синдромом Дауна освоил шорт-трекДесятилетний Арсений Комаров из Армавира два года занимается шорт-треком. На лед мальчика поставили родители. Они хотели укрепить его здоровье. У юного спортсмена синдром Дауна и врожденный порок сердца.
Он рассказал, что первые попытки составить генотип ребенка в утробе матери появились давно, на сегодняшний день существует инвазивное тестирование. "Это биохимический тест, который потом анализируется под микроскопом, сколько там хромосом и на основании этого принимается решение о синдроме Дауна", - пояснил специалист.
Синдром Дауна в РФ входит в перечень заболеваний, в связи с которыми можно получить инвалидность.
Несмотря на то, что люди с синдромом Дауна испытывают когнитивные задержки, качественные образовательные программы, хорошее медицинское обслуживание и позитивная поддержка со стороны семьи, друзей и общества позволяют таким людям вести полноценную и продуктивную жизнь.
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2019
15 августа 2019, 03:26
В Минздраве сообщили о росте числа россиян с синдромом Дауна
 
Обсудить0
ЗдоровьеРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 35 лет
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереван заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
00:36Источник: один человек погиб при перестрелке в Назрани
00:31В Азербайджане заявили о ракетном обстреле Гянджи и Мингечевира
00:27В ГД усомнились в надежности Эрдогана как партнера РФ после слов про Крым
00:24В России создают препарат, останавливающий размножение коронавируса
Лента новостейМолния