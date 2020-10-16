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Верховный суд поддержал Театр имени Вахтангова в споре с драматургом
Верховный суд (ВС) России встал на сторону Театра имени Евгения Вахтангова в споре с драматургом из-за права ставить спектакль "Бенефис", следует из определения РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T18:01
2020-10-16T18:01
культура
театр
новости культуры
театр имени е. вахтангова
владимир этуш
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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Верховный суд (ВС) России встал на сторону Театра имени Евгения Вахтангова в споре с драматургом из-за права ставить спектакль "Бенефис", следует из определения судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ.Согласно материалам дела, Театр имени Вахтангова поставил спектакль "Бенефис" по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала" на основе лицензионного договора. "Бенефис" поставлен режиссером Владимиром Ивановым, главную роль в нем сыграл народный артист СССР Владимир Этуш. Однако в 2018 году драматург подала в суд с требованием разорвать договор, запретить играть спектакль и выплатить ей 1,3 миллиона рублей компенсации за нарушение авторских прав. В материалах дела суда нижестоящей инстанции указано, что претензии касались создания телеспектакля."Истец не предоставлял ответчику права на создание телевизионной версии спектакля, созданного по пьесе, и сообщение в эфире (по кабелю) доведение до всеобщего сведения указанной телевизионной версии и не предоставляла полномочий театру на предоставление указанных прав третьим лицам. Истец не предоставлял истцу прав на создание аудиовизуального произведения", - отмечается в материалах дела.Кроме того, истец указывал, что театр "существенно переработал пьесу, изменив сюжет, реплики героев, внес сокращения и изменения", чем "оглупил" произведение.Однако суды встали на сторону театра и ВС РФ подтвердил их решение, отклонив кассационную жалобу Птушкиной.Суд указал, что лицензионный договор предусматривает внесение в пьесу дополнений: пролога, эпилога, интермедий по решению режиссера, а также содержит пункт о том, что название спектакля может отличаться от авторского названия пьесы. Суд отметил, что спектакль является сложным объектом - помимо текста пьесы его составляют иные самостоятельные объекты интеллектуальной деятельности, в том числе декорации, нарезки музыкальных произведений."С учетом изложенного, вывод судебных инстанций о том, что спектакль "Бенефис" обладает признаками сложного объекта, а потому театр вправе был распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на данный спектакль любым не противоречащим действующему законодательству способом, включая видеозапись спектакля, основан на нормах права и установленных по делу обстоятельствах", - отмечается в решении ВС РФ.Лицензионный договор, предусматривающий использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, отмечает ВС РФ, заключается на весь срок и в отношении всей территории действия соответствующего исключительного права.
https://ria.ru/20161217/1483864697.html
https://ria.ru/20201001/teatr-1578038396.html
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театр, новости культуры, театр имени е. вахтангова, владимир этуш

Верховный суд поддержал Театр имени Вахтангова в споре с драматургом

18:01 16.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАктёр Владимир Этуш
Актёр Владимир Этуш - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Верховный суд (ВС) России встал на сторону Театра имени Евгения Вахтангова в споре с драматургом из-за права ставить спектакль "Бенефис", следует из определения судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ.
Согласно материалам дела, Театр имени Вахтангова поставил спектакль "Бенефис" по пьесе Надежды Птушкиной "Пока она умирала" на основе лицензионного договора. "Бенефис" поставлен режиссером Владимиром Ивановым, главную роль в нем сыграл народный артист СССР Владимир Этуш. Однако в 2018 году драматург подала в суд с требованием разорвать договор, запретить играть спектакль и выплатить ей 1,3 миллиона рублей компенсации за нарушение авторских прав. В материалах дела суда нижестоящей инстанции указано, что претензии касались создания телеспектакля.
"Истец не предоставлял ответчику права на создание телевизионной версии спектакля, созданного по пьесе, и сообщение в эфире (по кабелю) доведение до всеобщего сведения указанной телевизионной версии и не предоставляла полномочий театру на предоставление указанных прав третьим лицам. Истец не предоставлял истцу прав на создание аудиовизуального произведения", - отмечается в материалах дела.
Кроме того, истец указывал, что театр "существенно переработал пьесу, изменив сюжет, реплики героев, внес сокращения и изменения", чем "оглупил" произведение.
Народный артист СССР Владимир Этуш. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.12.2016
17 декабря 2016, 01:19Культура
Премьера спектакля с Этушем в женской роли состоится в Вахтанговском театреОжидается, что легендарный артист СССР удивит своих поклонников, появившись в образе Софьи Ивановны - главной героини пьесы Птушкиной.
Однако суды встали на сторону театра и ВС РФ подтвердил их решение, отклонив кассационную жалобу Птушкиной.
Суд указал, что лицензионный договор предусматривает внесение в пьесу дополнений: пролога, эпилога, интермедий по решению режиссера, а также содержит пункт о том, что название спектакля может отличаться от авторского названия пьесы. Суд отметил, что спектакль является сложным объектом - помимо текста пьесы его составляют иные самостоятельные объекты интеллектуальной деятельности, в том числе декорации, нарезки музыкальных произведений.
"С учетом изложенного, вывод судебных инстанций о том, что спектакль "Бенефис" обладает признаками сложного объекта, а потому театр вправе был распоряжаться принадлежащим ему исключительным правом на данный спектакль любым не противоречащим действующему законодательству способом, включая видеозапись спектакля, основан на нормах права и установленных по делу обстоятельствах", - отмечается в решении ВС РФ.
Лицензионный договор, предусматривающий использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта, отмечает ВС РФ, заключается на весь срок и в отношении всей территории действия соответствующего исключительного права.
Здание Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 11:22Культура
Театральные премьеры октября. "Горбачев", "Бесы" и "Соломенная шляпка"
 
КультураТеатрНовости культурыТеатр имени Е. ВахтанговаВладимир Этуш
 
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