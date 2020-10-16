https://ria.ru/20201016/bayden-1580193688.html

Адвокат Трампа оценил предположения о "русском следе" в деле сына Байдена

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани отверг предположения, что Россия имеет отношение к передаче жесткого диска от ноутбука сына кандидата в... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T19:26

2020-10-16T19:26

2020-10-16T20:38

фбр

руди джулиани

виктор шокин

джо байден

нью-йорк (город)

сша

делавэр

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости.</strong> Адвокат президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> <a href="http://ria.ru/person_Rudi_Dzhuliani/" target="_blank" data-auto="true">Руди Джулиани</a> отверг предположения, что Россия имеет отношение к передаче жесткого диска от ноутбука сына кандидата в президента <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a>, на основе данных с которого была опубликована разоблачительная статья в New York Times."Вы думаете, русские дали его мне? Это не из России", - сказал Джулиани в пятницу в эфире телеканала <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.Ранее сообщалось, что <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> расследует возможную причастность иностранной разведки к электронной переписке, которую, предположительно, вел Хантер Байден.Ранее газета <a href="https://nypost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Post</a> опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну Байдена Хантеру от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.Всплывшая переписка хранилась в ноутбуке, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата <a href="http://ria.ru/location_StateofDelaware/" target="_blank" data-auto="true">Делавэр</a>. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> и личному адвокату Трампа. Позднее Джулиани передал это устройство газете.Сообщалось, что сотрудники ФБР уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> с целью уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.

https://ria.ru/20201016/tramp-1580048903.html

https://ria.ru/20201015/trump-1579873192.html

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нью-йорк (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, руди джулиани, виктор шокин, джо байден, нью-йорк (город), сша, делавэр, в мире