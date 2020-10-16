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https://ria.ru/20201016/bayden-1580193688.html
Адвокат Трампа оценил предположения о "русском следе" в деле сына Байдена
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани отверг предположения, что Россия имеет отношение к передаче жесткого диска от ноутбука сына кандидата в... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T19:26
2020-10-16T20:38
фбр
руди джулиани
виктор шокин
джо байден
нью-йорк (город)
сша
делавэр
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости.</strong> Адвокат президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> <a href="http://ria.ru/person_Rudi_Dzhuliani/" target="_blank" data-auto="true">Руди Джулиани</a> отверг предположения, что Россия имеет отношение к передаче жесткого диска от ноутбука сына кандидата в президента <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> <a href="http://ria.ru/person_khanter-bayden/" target="_blank" data-auto="true">Хантера Байдена</a>, на основе данных с которого была опубликована разоблачительная статья в New York Times."Вы думаете, русские дали его мне? Это не из России", - сказал Джулиани в пятницу в эфире телеканала <a href="https://www.foxnews.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox News</a>.Ранее сообщалось, что <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> расследует возможную причастность иностранной разведки к электронной переписке, которую, предположительно, вел Хантер Байден.Ранее газета <a href="https://nypost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Post</a> опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну Байдена Хантеру от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.Всплывшая переписка хранилась в ноутбуке, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата <a href="http://ria.ru/location_StateofDelaware/" target="_blank" data-auto="true">Делавэр</a>. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a> и личному адвокату Трампа. Позднее Джулиани передал это устройство газете.Сообщалось, что сотрудники ФБР уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> с целью уволить генпрокурора <a href="http://ria.ru/person_Viktor_SHokin/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Шокина</a>, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.
https://ria.ru/20201016/tramp-1580048903.html
https://ria.ru/20201015/trump-1579873192.html
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фбр, руди джулиани, виктор шокин, джо байден, нью-йорк (город), сша, делавэр, в мире

Адвокат Трампа оценил предположения о "русском следе" в деле сына Байдена

19:26 16.10.2020 (обновлено: 20:38 16.10.2020)
 
© AP Photo / Andrew HarnikАдвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани
Адвокат Дональда Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© AP Photo / Andrew Harnik
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ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани отверг предположения, что Россия имеет отношение к передаче жесткого диска от ноутбука сына кандидата в президента Джо Байдена Хантера Байдена, на основе данных с которого была опубликована разоблачительная статья в New York Times.
"Вы думаете, русские дали его мне? Это не из России", - сказал Джулиани в пятницу в эфире телеканала Fox News.
Ранее сообщалось, что ФБР расследует возможную причастность иностранной разведки к электронной переписке, которую, предположительно, вел Хантер Байден.
Ранее газета New York Post опубликовала электронное письмо, как утверждается, сыну Байдена Хантеру от советника руководства украинской энергокомпании Burisma Вадима Пожарского, который благодарит его за встречу с Байденом-старшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может "использовать свое влияние" для помощи компании. Эти откровения противоречат заявлениям Джо Байдена, что он не имел никакого отношения к работе сына на Burisma.
Президент Дональд Трамп США и Джо Байден во время дебатов в Кливленде, штат Огайо - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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Всплывшая переписка хранилась в ноутбуке, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, бывшему мэру Нью-Йорка и личному адвокату Трампа. Позднее Джулиани передал это устройство газете.
Сообщалось, что сотрудники ФБР уже изъяли ноутбук и жесткий диск по ордеру большого жюри.
Хантер Байден работал советником руководства Burisma, получая за это до 50 тысяч долларов в месяц. Сторонники Трампа подозревают, что Байден-младший использовал отца для лоббистской работы. Кроме того, они подозревают Байдена-старшего в давлении на власти Украины с целью уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден все это отрицает.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 04:39
Трамп обвинил Байдена во лжи на фоне скандала с его сыном
 
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ФБРРуди ДжулианиВиктор ШокинДжо БайденНью-Йорк (город)СШАДелавэрВ мире
 
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