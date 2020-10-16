https://ria.ru/20201016/bar-1580116262.html

Подмосковные бары и рестораны не будут закрывать на ночь

Власти Подмосковья пояснили, что бары и рестораны не станут закрывать с 00.00 до 8.00 часов, лишь запретят проводить там развлекательные мероприятия, сообщили в РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T13:57

2020-10-16T13:57

2020-10-16T13:57

андрей разин

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковья</a> пояснили, что бары и рестораны не станут закрывать с 00.00 до 8.00 часов, лишь запретят проводить там развлекательные мероприятия, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона."Бары, кафе, рестораны не закроют в Подмосковье, но лишь запретят с 00.00 до 8.00 часов проводить там любые увеселительные мероприятия", - говорится в сообщении.Ранее губернатор Подмосковья <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Воробьев</a> подписал постановление, согласно которому с 17 октября в Подмосковье запрещены развлекательные мероприятия в период с 0.00 до 8.00 в зданиях, строениях сооружениях, в том числе в организациях, предоставляющих услуги общественного питания – бары, рестораны."Это говорит о том, что эти предприятия могут продолжать работать, но с 00:00 часов там запрещены любые увеселительные мероприятия: дискотеки, шоу-программы, какие-то другие мероприятия, которые способствуют появлению массового скопления людей", - пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, слова которого приводятся в сообщении.По словам Разина, рестораны и кафе смогут продолжить работу в обычном режиме и никаких дополнительных ограничений на текущий момент времени не вводится. Ночные клубы в указанный период работать не будут.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/koronavirus-1580059369.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество