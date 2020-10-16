Оперштаб разъяснил новые правила работы баров в Москве
12:01 16.10.2020 (обновлено: 13:02 16.10.2020)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБармен готовит коктейль "Короновирус" в баре "Разведка" в Москве
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Система регистрации для входа в ночные заведения заработает с полудня 19 октября, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Регистрироваться на входе нужно и посетителям, и персоналу заведения. Это можно сделать в любое время.
"К примеру, если сотрудник заведения приходит на работу в 12:00, ему необходимо зарегистрироваться. Если посетитель заходит в бар или клуб в 17:30, он также обязан пройти регистрацию", — пояснили в оперштабе.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС.
Коды уже получили более 200 организаций. Для этого требуется профиль в личном кабинете юрлица или индивидуального предпринимателя на сайте московской мэрии.
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