https://ria.ru/20201016/bar-1580088791.html

Оперштаб разъяснил новые правила работы баров в Москве

Система регистрации для входа в ночные заведения заработает с полудня 19 октября, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T12:01

2020-10-16T12:01

2020-10-16T13:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579916532_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_45823d00783ff9e7f4d3ca1a8a2ac5bb.jpg

<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.</strong> Система регистрации для входа в ночные заведения заработает с полудня 19 октября, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в <u><a href="http://ria.ru/location_Moskva/">Москве</a></u>.Регистрироваться на входе нужно и посетителям, и персоналу заведения. Это можно сделать в любое время.Ранее мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank">Сергей Собянин</a> сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС.Коды уже получили более 200 организаций. Для этого требуется профиль в личном кабинете юрлица или индивидуального предпринимателя на сайте московской мэрии.В России за сутки выявили 15 150 случаев COVID-19 (днем ранее было 13 754), из них 5049 — в Москве (накануне было 3942).В городе действуют ограничительные меры: людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но старшеклассники пока перейдут на дистанционное обучение<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

Я В ТАНКЕ а,я понял: скоро мы везде будем ходить по таким пропускам(в магазины, рестораны, пивнухи, школы, д.сады и тд. просто обкатывается модель... 13

Василий Иванов Скоро и жене можно будет прис-ть только после авторизации через смс 13

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество