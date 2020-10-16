https://ria.ru/20201016/bagazh-1579805454.html

Эксперт рассказала, как наиболее компактно сложить вещи в чемодан

Эксперт рассказала, как наиболее компактно упаковать вещи в чемодан, сообщает Express. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T01:14

2020-10-16T01:14

2020-10-16T01:14

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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. </strong>Эксперт рассказала, как наиболее компактно упаковать вещи в чемодан, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1343962/hand-luggage-packing-ryanair-flights-easyjet-cabin-luggage-clothes-tips" target="_blank">сообщает</a> Express.Сбор багажа – особое искусство: в небольшой сумке, которая должна соответствовать требованиям авиакомпании, туристу нужно разместить немало предметов.Эксперт по упаковке Джулия Хадсон рекомендует складывать вещи вертикально. Этот способ идеально подходит, когда в чемодане нужно разместить топы, брюки и шорты. "Сначала положите вещь лицевой стороной вниз, затем заверните рукава и штанины внутрь, а потом сложите пополам", — поясняет она.Далее вещи можно складывать друг на друга, но не стопкой, а боком. "Плотно прижмите их к стенке чемодана, чтобы получился аккуратный ряд, — говорит Хадсон. — Вертикальная упаковка сделает одежду более компактной и сэкономит место, так что вы сможете втиснуть в багаж больше предметов".Бонус – в отеле не придется гладить. Сложенные таким образом, все вещи будут без складок и заломов.

https://ria.ru/20201014/uganda-1579650656.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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