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https://ria.ru/20201016/bagazh-1579805454.html
Эксперт рассказала, как наиболее компактно сложить вещи в чемодан
Эксперт рассказала, как наиболее компактно упаковать вещи в чемодан, сообщает Express. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T01:14
2020-10-16T01:14
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туризм
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новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. </strong>Эксперт рассказала, как наиболее компактно упаковать вещи в чемодан, <a href="https://www.express.co.uk/travel/articles/1343962/hand-luggage-packing-ryanair-flights-easyjet-cabin-luggage-clothes-tips" target="_blank">сообщает</a> Express.Сбор багажа – особое искусство: в небольшой сумке, которая должна соответствовать требованиям авиакомпании, туристу нужно разместить немало предметов.Эксперт по упаковке Джулия Хадсон рекомендует складывать вещи вертикально. Этот способ идеально подходит, когда в чемодане нужно разместить топы, брюки и шорты. "Сначала положите вещь лицевой стороной вниз, затем заверните рукава и штанины внутрь, а потом сложите пополам", — поясняет она.Далее вещи можно складывать друг на друга, но не стопкой, а боком. "Плотно прижмите их к стенке чемодана, чтобы получился аккуратный ряд, — говорит Хадсон. — Вертикальная упаковка сделает одежду более компактной и сэкономит место, так что вы сможете втиснуть в багаж больше предметов".Бонус – в отеле не придется гладить. Сложенные таким образом, все вещи будут без складок и заломов.
https://ria.ru/20201014/uganda-1579650656.html
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туристы, туризм, новости - туризм

Эксперт рассказала, как наиболее компактно сложить вещи в чемодан

01:14 16.10.2020
 
© РИА Новости / Александр КряжевПассажир в международном терминале аэропорта "Толмачево" в Новосибирске
Пассажир в международном терминале аэропорта Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Эксперт рассказала, как наиболее компактно упаковать вещи в чемодан, сообщает Express.
Сбор багажа – особое искусство: в небольшой сумке, которая должна соответствовать требованиям авиакомпании, туристу нужно разместить немало предметов.
Эксперт по упаковке Джулия Хадсон рекомендует складывать вещи вертикально. Этот способ идеально подходит, когда в чемодане нужно разместить топы, брюки и шорты. "Сначала положите вещь лицевой стороной вниз, затем заверните рукава и штанины внутрь, а потом сложите пополам", — поясняет она.
Далее вещи можно складывать друг на друга, но не стопкой, а боком. "Плотно прижмите их к стенке чемодана, чтобы получился аккуратный ряд, — говорит Хадсон. — Вертикальная упаковка сделает одежду более компактной и сэкономит место, так что вы сможете втиснуть в багаж больше предметов".
Бонус – в отеле не придется гладить. Сложенные таким образом, все вещи будут без складок и заломов.
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