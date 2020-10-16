Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201016/avtobus-1580200944.html
В Москве водитель автобуса ударил пассажира, разбившего окно
Водитель автобуса в Москве применил силу к пассажиру, разбившему окно, он отстранён от работы, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T20:21
2020-10-16T20:51
москва
мосгортранс
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569635315_0:0:3118:1754_1400x0_80_0_0_2186017e1a2d1507ff79b73b0ed4aa6a.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Водитель автобуса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> применил силу к пассажиру, разбившему окно, он отстранён от работы, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "<a href="http://ria.ru/organization_Mosgortrans/" target="_blank" data-auto="true">Мосгортранс</a>".Ранее в интернете появилось видео, как водитель автобуса ударил пассажира якобы из-за того, что он не надел маску."Вчера, 15 октября, произошёл инцидент с участием водителя автобуса №т71 и пассажира. По предварительным данным, во время работы на линии водитель городского транспорта увидел, что пассажир, находящийся в салоне, ведёт себя неадекватно и провоцирует конфликт с другими пассажирами, разбил окно автобуса. Для предотвращения дальнейших противоправных действий водитель применил силу", - сказали в пресс-службе.В Мосгортрансе уточнили, что на место происшествия оперативно был вызван наряд полиции."Водитель автобуса отстранён от работы на линии, проводится внутренняя проверка. Причины произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов", - добавили в пресс-службе предприятия.
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/1580033408.html
Ну такому водителю место в тюрьме!
56
Пассажир, похоже, правозащитник, права качал. А водителю премию можно выписать, если тот реально ущерб нанес (не видно на ролике)
44
14
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569635315_387:0:3118:2048_1400x0_80_0_0_7a19f6375e06349ecf40e19d90401e4c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, мосгортранс, происшествия

В Москве водитель автобуса ударил пассажира, разбившего окно

20:21 16.10.2020 (обновлено: 20:51 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖенщины в медицинских масках у городского автобуса в Москве
Женщины в медицинских масках у городского автобуса в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Водитель автобуса в Москве применил силу к пассажиру, разбившему окно, он отстранён от работы, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".
Ранее в интернете появилось видео, как водитель автобуса ударил пассажира якобы из-за того, что он не надел маску.
"Вчера, 15 октября, произошёл инцидент с участием водителя автобуса №т71 и пассажира. По предварительным данным, во время работы на линии водитель городского транспорта увидел, что пассажир, находящийся в салоне, ведёт себя неадекватно и провоцирует конфликт с другими пассажирами, разбил окно автобуса. Для предотвращения дальнейших противоправных действий водитель применил силу", - сказали в пресс-службе.
В Мосгортрансе уточнили, что на место происшествия оперативно был вызван наряд полиции.
"Водитель автобуса отстранён от работы на линии, проводится внутренняя проверка. Причины произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов", - добавили в пресс-службе предприятия.
Забыл маску и перчатки - не поедешь. В транспорте Москвы новые правила - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 21:04Кардиограмма дня
Забыл маску и перчатки - не поедешь. В транспорте Москвы новые правила
 
Обсудить14
МоскваМосгортрансПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 35 лет
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереван заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
00:36Источник: один человек погиб при перестрелке в Назрани
00:31В Азербайджане заявили о ракетном обстреле Гянджи и Мингечевира
00:27В ГД усомнились в надежности Эрдогана как партнера РФ после слов про Крым
00:24В России создают препарат, останавливающий размножение коронавируса
Лента новостейМолния