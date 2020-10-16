https://ria.ru/20201016/avtobus-1580200944.html

В Москве водитель автобуса ударил пассажира, разбившего окно

Водитель автобуса в Москве применил силу к пассажиру, разбившему окно, он отстранён от работы, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T20:21

2020-10-16T20:21

2020-10-16T20:51

москва

мосгортранс

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> Водитель автобуса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> применил силу к пассажиру, разбившему окно, он отстранён от работы, проводится проверка, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "<a href="http://ria.ru/organization_Mosgortrans/" target="_blank" data-auto="true">Мосгортранс</a>".Ранее в интернете появилось видео, как водитель автобуса ударил пассажира якобы из-за того, что он не надел маску."Вчера, 15 октября, произошёл инцидент с участием водителя автобуса №т71 и пассажира. По предварительным данным, во время работы на линии водитель городского транспорта увидел, что пассажир, находящийся в салоне, ведёт себя неадекватно и провоцирует конфликт с другими пассажирами, разбил окно автобуса. Для предотвращения дальнейших противоправных действий водитель применил силу", - сказали в пресс-службе.В Мосгортрансе уточнили, что на место происшествия оперативно был вызван наряд полиции."Водитель автобуса отстранён от работы на линии, проводится внутренняя проверка. Причины произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов", - добавили в пресс-службе предприятия.

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/1580033408.html

Илья Jlord Ну такому водителю место в тюрьме! 56

Gloomy Humorist Пассажир, похоже, правозащитник, права качал. А водителю премию можно выписать, если тот реально ущерб нанес (не видно на ролике) 44

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мосгортранс, происшествия