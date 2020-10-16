Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201016/avstraliya-1580128032.html
Австралия призвала Россию немедленно вернуться к консультациям по MH17
Австралия глубоко разочарована решением России не участвовать в трехсторонних переговорах по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году и... РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T14:52
2020-10-16T14:52
александр шульгин
mh17. расследование
александр грушко
дмитрий песков
москва
гаага
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154922/84/1549228412_66:0:2855:1569_1400x0_80_0_0_028eb78e6d04c72020daeacc26cf89a3.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралия</a> глубоко разочарована решением России не участвовать в трехсторонних переговорах по делу о крушении рейса MH17 на востоке <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в 2014 году и призывает <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> немедленно вернуться к консультациям, говорится в заявлении главы МИД страны Мэрис Пэйн."Правительство Австралии глубоко разочаровано решением России выйти из трехсторонних переговоров с <a href="http://ria.ru/location_Netherlands/" target="_blank" data-auto="true">Нидерландами</a> относительно ее роли в крушении MH17 17 июля 2014 года", - сообщается в заявлении Пэйн.Она отметила, что с самого начала подход Австралии при тесном сотрудничестве с Нидерландами основывался на стремлении конструктивно участвовать в усилиях, нацеленных на достижение результата."Мы призываем Россию немедленно вернуться к переговорам", - подчеркнула министр иностранных дел Австралии.В четверг в МИД РФ заявили, что Россия считает невозможным дальнейшее участие в трёхсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по катастрофе Boeing, но готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами. В МИД РФ добавили, что подача <a href="http://ria.ru/location_The_Hague/" target="_blank" data-auto="true">Гаагой</a> жалобы в ЕСПЧ против России по катастрофе – недружественный шаг, он вредит отношениям и противоречит здравому смыслу, а расследования Нидерландов и совместной следственной группы по МН17 предвзяты, поверхностны и политизированны. Как заявил МИД РФ, ответственность за срыв консультаций полностью лежит на Гааге.Министр иностранных дел Нидерландов <a href="http://ria.ru/person_Stef_Blok/" target="_blank" data-auto="true">Стеф Блок</a> позже выразил сожаление в связи с таким решением Москвы и сообщил, что посол России в Гааге <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHulgin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шульгин</a> был вызван в голландский МИД.Как сообщал ранее замглавы МИД России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Grushko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Грушко</a>, трехсторонний канал России, Нидерландов и Австралии по авиакатастрофе MH17 продолжал функционировать в закрытом режиме.Малайзийский Boeing, летевший из <a href="http://ria.ru/location_Amsterdam/" target="_blank" data-auto="true">Амстердама</a> в <a href="http://ria.ru/location_Kuala_Lumpur/" target="_blank" data-auto="true">Куала-Лумпур</a> рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из <a href="http://ria.ru/location_Kursk/" target="_blank" data-auto="true">Курска</a>.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Vinnichenko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Винниченко</a>, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20201016/mh17-1580043862.html
https://ria.ru/20201015/mh17-1579919185.html
https://ria.ru/20201015/konsultatsii-1579917164.html
https://ria.ru/20201015/rassledovanie-1579916162.html
москва
гаага
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154922/84/1549228412_89:0:2818:2047_1400x0_80_0_0_e712f217e5fbd098f712616971df31e7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр шульгин, mh17. расследование, александр грушко, дмитрий песков, москва, гаага, в мире

Австралия призвала Россию немедленно вернуться к консультациям по MH17

14:52 16.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Австралия глубоко разочарована решением России не участвовать в трехсторонних переговорах по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году и призывает Москву немедленно вернуться к консультациям, говорится в заявлении главы МИД страны Мэрис Пэйн.
"Правительство Австралии глубоко разочаровано решением России выйти из трехсторонних переговоров с Нидерландами относительно ее роли в крушении MH17 17 июля 2014 года", - сообщается в заявлении Пэйн.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 00:36
МИД Нидерландов вызвал посла России из-за отказа от консультаций по MH17
Она отметила, что с самого начала подход Австралии при тесном сотрудничестве с Нидерландами основывался на стремлении конструктивно участвовать в усилиях, нацеленных на достижение результата.
"Мы призываем Россию немедленно вернуться к переговорам", - подчеркнула министр иностранных дел Австралии.
В четверг в МИД РФ заявили, что Россия считает невозможным дальнейшее участие в трёхсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по катастрофе Boeing, но готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами. В МИД РФ добавили, что подача Гаагой жалобы в ЕСПЧ против России по катастрофе – недружественный шаг, он вредит отношениям и противоречит здравому смыслу, а расследования Нидерландов и совместной следственной группы по МН17 предвзяты, поверхностны и политизированны. Как заявил МИД РФ, ответственность за срыв консультаций полностью лежит на Гааге.
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 12:24
В МИД назвали жалобу Гааги по делу MH17 недружественным шагом
Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок позже выразил сожаление в связи с таким решением Москвы и сообщил, что посол России в Гааге Александр Шульгин был вызван в голландский МИД.
Как сообщал ранее замглавы МИД России Александр Грушко, трехсторонний канал России, Нидерландов и Австралии по авиакатастрофе MH17 продолжал функционировать в закрытом режиме.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 12:14
В МИД назвали ответственных за срыв консультаций по МН17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 12:11
В МИД оценили ход расследования по делу МН17
 
Обсудить0
Александр ШульгинMH17. РасследованиеАлександр ГрушкоДмитрий ПесковМоскваГаагаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала