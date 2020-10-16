Австралия призвала Россию немедленно вернуться к консультациям по MH17
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
"Правительство Австралии глубоко разочаровано решением России выйти из трехсторонних переговоров с Нидерландами относительно ее роли в крушении MH17 17 июля 2014 года", - сообщается в заявлении Пэйн.
Она отметила, что с самого начала подход Австралии при тесном сотрудничестве с Нидерландами основывался на стремлении конструктивно участвовать в усилиях, нацеленных на достижение результата.
"Мы призываем Россию немедленно вернуться к переговорам", - подчеркнула министр иностранных дел Австралии.
В четверг в МИД РФ заявили, что Россия считает невозможным дальнейшее участие в трёхсторонних консультациях с Австралией и Нидерландами по катастрофе Boeing, но готова взаимодействовать с голландскими компетентными органами. В МИД РФ добавили, что подача Гаагой жалобы в ЕСПЧ против России по катастрофе – недружественный шаг, он вредит отношениям и противоречит здравому смыслу, а расследования Нидерландов и совместной следственной группы по МН17 предвзяты, поверхностны и политизированны. Как заявил МИД РФ, ответственность за срыв консультаций полностью лежит на Гааге.
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Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок позже выразил сожаление в связи с таким решением Москвы и сообщил, что посол России в Гааге Александр Шульгин был вызван в голландский МИД.
Как сообщал ранее замглавы МИД России Александр Грушко, трехсторонний канал России, Нидерландов и Австралии по авиакатастрофе MH17 продолжал функционировать в закрытом режиме.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
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Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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