https://ria.ru/20201016/asmus--1580133599.html

Асмус резко ответила на обвинения в хайпе на болезни

Российская актриса Кристина Асмус ответила хейтерам, которые обвинили ее в хайпе на болезни. РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T15:12

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2020-10-16T15:13

шоубиз

кристина асмус

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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости</strong>. Российская актриса <a href="https://ria.ru/person_kristina-asmus" target="_blank">Кристина Асмус</a> ответила хейтерам, которые обвинили ее в хайпе на болезни. После того как Асмус <a href="https://www.instagram.com/p/CGXvTC0AeEu/" target="_blank">сообщила</a>, что у нее подтвердился коронавирус, а температура поднималась выше 39 градусов, не все ей поверили.В новом посте артистка назвала сумасшедшими людей, которые пишут в комментариях о несуществующей заразе, хайпе и "проплаченном посте".- Вы реально можете представить такую ситуацию? "Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим. Пусть отменятся все ваши съемки, спектакли, премьеры, театр закроют. Сидите минимум две недели взаперти. Не видьте ребенка. А ещё подведете тысячи людей, зато заработаете". И я такая: "Да, конечно! Карта привязана к номеру!", - высказалась звезда в социальной сети.Она также отметила, что после того, как сообщила о своем диагнозе, многие друзья написали ей "Добро пожаловать в наш клуб". По словам артистки, она и не знала, что столько ее знакомых переболели COVID-19. Многие перенесли его с тяжелой пневмонией.Кристина Асмус попросила поклонников носить маски, использовать антисептики и соблюдать социальную дистанцию.

https://ria.ru/20201014/asmus-1579859624.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кристина асмус