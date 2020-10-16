Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201016/asmus--1580133599.html
Асмус резко ответила на обвинения в хайпе на болезни
Российская актриса Кристина Асмус ответила хейтерам, которые обвинили ее в хайпе на болезни. РИА Новости, 16.10.2020
2020-10-16T15:12
2020-10-16T15:13
шоубиз
кристина асмус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/137234/13/1372341309_0:222:3078:1953_1400x0_80_0_0_f03c52d7d8a225aa379817664a0a9f2a.jpg
<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости</strong>. Российская актриса <a href="https://ria.ru/person_kristina-asmus" target="_blank">Кристина Асмус</a> ответила хейтерам, которые обвинили ее в хайпе на болезни. После того как Асмус <a href="https://www.instagram.com/p/CGXvTC0AeEu/" target="_blank">сообщила</a>, что у нее подтвердился коронавирус, а температура поднималась выше 39 градусов, не все ей поверили.В новом посте артистка назвала сумасшедшими людей, которые пишут в комментариях о несуществующей заразе, хайпе и "проплаченном посте".- Вы реально можете представить такую ситуацию? "Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим. Пусть отменятся все ваши съемки, спектакли, премьеры, театр закроют. Сидите минимум две недели взаперти. Не видьте ребенка. А ещё подведете тысячи людей, зато заработаете". И я такая: "Да, конечно! Карта привязана к номеру!", - высказалась звезда в социальной сети.Она также отметила, что после того, как сообщила о своем диагнозе, многие друзья написали ей "Добро пожаловать в наш клуб". По словам артистки, она и не знала, что столько ее знакомых переболели COVID-19. Многие перенесли его с тяжелой пневмонией.Кристина Асмус попросила поклонников носить маски, использовать антисептики и соблюдать социальную дистанцию.
https://ria.ru/20201014/asmus-1579859624.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/137234/13/1372341309_82:0:2813:2048_1400x0_80_0_0_0a6d076b8d5595485e08d2c8ce9024f9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кристина асмус

Асмус резко ответила на обвинения в хайпе на болезни

15:12 16.10.2020 (обновлено: 15:13 16.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Российская актриса Кристина Асмус ответила хейтерам, которые обвинили ее в хайпе на болезни.
После того как Асмус сообщила, что у нее подтвердился коронавирус, а температура поднималась выше 39 градусов, не все ей поверили.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Вчера и сегодня мне очень много друзей написали «Добро пожаловать в наш клуб» 🤷🏼‍♀️ Я не знала, что столько моих друзей переболело COVID-19 (многие с жуткой пневмонией, не дай Бог никому!) Просто к слову о теориях заговоров, несуществующей заразе, хайпе и «меня это не коснётся» в комментариях 🤨 А ещё большой % сумасшедших людей, которые пишут о моём проплаченным посте 🤦🏼‍♀️ Вы реально можете в своей голове представить такую ситуацию?! «Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим 💵 Пусть отменятся все ваши съёмки, спектакли, премьеры, театр нах закроют. Сидите минимум 2 недели взаперти. Не видьте ребёнка. А ещё подведёте тысячи людей, зато заработаете.» И я такая «Да, конечно! Карта привязана к номеру!» 🙈🙈🙈 Ребят, простите, надо контракт отработать, поэтому - носите маски и перчатки 😷🧤Используйте антисептики. И соблюдайте дистанцию. Берегите себя!! 🙏🏻

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

В новом посте артистка назвала сумасшедшими людей, которые пишут в комментариях о несуществующей заразе, хайпе и "проплаченном посте".
- Вы реально можете представить такую ситуацию? "Здравствуйте, Кристина! Давайте вы напишете, что заболели, а мы вам за это заплатим. Пусть отменятся все ваши съемки, спектакли, премьеры, театр закроют. Сидите минимум две недели взаперти. Не видьте ребенка. А ещё подведете тысячи людей, зато заработаете". И я такая: "Да, конечно! Карта привязана к номеру!", - высказалась звезда в социальной сети.
Она также отметила, что после того, как сообщила о своем диагнозе, многие друзья написали ей "Добро пожаловать в наш клуб". По словам артистки, она и не знала, что столько ее знакомых переболели COVID-19. Многие перенесли его с тяжелой пневмонией.
Кристина Асмус попросила поклонников носить маски, использовать антисептики и соблюдать социальную дистанцию.
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 22:19Шоубиз
Кристина Асмус заразилась коронавирусом
 
Обсудить0
ШоубизКристина Асмус
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:33Азербайджан заявил о двух погибших и 23 раненных при обстреле Гянджи
01:27В Степанакерте второй раз за ночь включили сирену воздушной тревоги
01:25В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
01:19Популярный блогер умер из-за коронавируса в 35 лет
01:16Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
01:10Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
01:03Пашинян ждет от РФ шагов по пресечению действий Анкары и Баку в регионе
01:02В Ереван заявили об ударах азербайджанских беспилотников по Армении
00:58В Азербайджане заявили, что при обстреле Гянджи разрушены 20 домов
00:55Источник: СБ ООН проведет в понедельник закрытое совещание по Карабаху
00:54В Азербайджане заявили о пострадавших при ракетном обстреле Гянджи
00:48В Армении сообщили, что сбили два азербайджанских беспилотника
00:43Посольство РФ запросило у Франции данные о предполагаемом убийце учителя
00:41В Карабахе сообщили о ранении трех человек при обстреле села Шош
00:39Во Франции проходят обыски дома у предполагаемого убийцы учителя
00:37В Армении опровергли информацию об ударах по территории Азербайджана
00:36Источник: один человек погиб при перестрелке в Назрани
00:31В Азербайджане заявили о ракетном обстреле Гянджи и Мингечевира
00:27В ГД усомнились в надежности Эрдогана как партнера РФ после слов про Крым
00:24В России создают препарат, останавливающий размножение коронавируса
Лента новостейМолния