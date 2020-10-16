https://ria.ru/20201016/ariya-1580077824.html

Группа "Ария" перевыпустила два альбома

Группа "Ария" перевыпустила две своих пластинки: "Крещение огнем" и "Армагеддон". РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T14:02

2020-10-16T14:02

2020-10-16T14:02

культура

музыка

новости культуры

ария

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<strong>МОСКВА, 16 окт – РИА Новости</strong>. Группа "Ария" перевыпустила две своих пластинки: "Крещение огнем" и "Армагеддон".Их новые названия: "Крещение огнем. Перезагрузка" и "Армагеддон. Перезагрузка". Музыканты работали над ними летом 2020 года."В этих альбомах были полностью переписаны все песни, музыкальные партии всех инструментов и вокал. Запись происходила на собственной студии группы в составе: Михаил Житняков – вокал, Владимир Холстинин – гитара, Сергей Попов – гитара, Виталий Дубинин – бас, Максим Удалов – барабаны. За сведение и мастеринг отвечал Максим Самосват. Небольшим изменениям подверглись также трек-листы и обложки", — говорится на сайте группы.Переиздание пластинок в форматах CD и LP запланировано на 2021 год. Альбом "Крещение огнем" был записан в 2003 году после раскола группы и ухода Валерия Кипелова. Военно-историческую тематику продолжил "Армагеддон", вышедший в 2006 году. Их "перезагрузка" в 2020 году была связана с желанием группы выпустить обе пластинки на цифровых платформах. Долгое время это не получалось сделать, поскольку не все члены коллектива, принимавшие участие в оригинальных записях, давали свое согласие.

https://ria.ru/20200803/1575310105.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, ария