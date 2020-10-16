https://ria.ru/20201016/apple-1580085093.html

Стало известно, когда выйдет ноутбук Apple с собственным процессором

Компания Apple планируют провести внеочередную осеннюю презентацию, на которой представит анонсированный летом лэптоп MacBook на процессоре собственной... РИА Новости, 16.10.2020

2020-10-16T11:42

2020-10-16T11:42

2020-10-16T11:42

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<strong>МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. </strong>Компания <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a> планируют провести внеочередную осеннюю презентацию, на которой представит анонсированный летом лэптоп MacBook на процессоре собственной разработки. Инсайдом <u><a href="https://twitter.com/jon_prosser/status/1316908204681498624" target="_blank" rel="nofollow noopener">поделился</a></u> в своем Twitter аналитик Джон Проссер.Первый компьютер от Apple на ARM-процессоре будет показан на специальном мероприятии в ноябре, точнее — 17 числа. Ожидается, что компания анонсирует событие 10 ноября. Таким образом, это мероприятие станет третьим для Купертино за осень 2020 года.Новая архитектура будет совместима с мобильными платформами. Вероятнее всего, чипсетом станет еще неанонсированная разогнанная версия Apple A14, на котором работают <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPad_planshet/" target="_blank" data-auto="true">iPad</a> Air 4 и <a href="http://ria.ru/product_Apple_iPhone_smartfon/" target="_blank" data-auto="true">iPhone</a> 12. Базой для нового ноутбука должен стать Macbook Pro 13.

https://ria.ru/20201014/iphone-1579745465.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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