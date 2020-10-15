https://ria.ru/20201015/zhile-1579903185.html

"Проблемный" дом сдали в Липецке

"Проблемный" семиэтажный дом на 28 квартир в Липецке введен в эксплуатацию, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 15.10.2020

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липецкая область

игорь артамонов

жилье

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<strong>ЛИПЕЦК, 15 окт — РИА Новости</strong>. "Проблемный" семиэтажный дом на 28 квартир в Липецке введен в эксплуатацию, сообщил глава региона<a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank"> Игорь Артамонов</a>.По его словам, строительство дома началось в 2016 году. Сдать его должны были в марте 2019 года, но застройщик не исполнил свои обязательства в установленные сроки. В июле того же года дом был признан "проблемным". Спустя месяц на основании договора о переходе прав и обязанностей застройщика завершение строительства объекта взял на себя новый инвестор. Все работы, оставшиеся от предыдущего застройщика, были завершены осенью этого года. В скором времени в новое жилье смогут въехать 24 семьи.Артамонов отметил, что до конца этого года будут сдано ещё пять проблемных домов, владельцы квартир в которых стали жертвами недобросовестных фирм-застройщиков.В 2019 году введены в эксплуатацию семь долгостроев и восстановлены в правах почти 1,2 тысяч дольщиков.Окончательно вопрос "обманутых" дольщиков в регионе будет закрыт до конца 2021 года. В эксплуатацию будут введены оставшиеся пять "проблемных" домов и восстановлены в правах 447 участников строительства.

https://ria.ru/20201014/selo-1579828145.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь артамонов, жилье