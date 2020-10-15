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Липецкая область
https://ria.ru/20201015/zhile-1579903185.html
"Проблемный" дом сдали в Липецке
"Проблемный" семиэтажный дом на 28 квартир в Липецке введен в эксплуатацию, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T11:15
2020-10-15T11:15
липецкая область
игорь артамонов
жилье
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<strong>ЛИПЕЦК, 15 окт — РИА Новости</strong>. "Проблемный" семиэтажный дом на 28 квартир в Липецке введен в эксплуатацию, сообщил глава региона<a href="https://ria.ru/person_Igor_Artamonov" target="_blank"> Игорь Артамонов</a>.По его словам, строительство дома началось в 2016 году. Сдать его должны были в марте 2019 года, но застройщик не исполнил свои обязательства в установленные сроки. В июле того же года дом был признан "проблемным". Спустя месяц на основании договора о переходе прав и обязанностей застройщика завершение строительства объекта взял на себя новый инвестор. Все работы, оставшиеся от предыдущего застройщика, были завершены осенью этого года. В скором времени в новое жилье смогут въехать 24 семьи.Артамонов отметил, что до конца этого года будут сдано ещё пять проблемных домов, владельцы квартир в которых стали жертвами недобросовестных фирм-застройщиков.В 2019 году введены в эксплуатацию семь долгостроев и восстановлены в правах почти 1,2 тысяч дольщиков.Окончательно вопрос "обманутых" дольщиков в регионе будет закрыт до конца 2021 года. В эксплуатацию будут введены оставшиеся пять "проблемных" домов и восстановлены в правах 447 участников строительства.
https://ria.ru/20201014/selo-1579828145.html
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игорь артамонов, жилье

"Проблемный" дом сдали в Липецке

11:15 15.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПервый дом для переселения по программе реновации в Москве
Первый дом для переселения по программе реновации в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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ЛИПЕЦК, 15 окт — РИА Новости. "Проблемный" семиэтажный дом на 28 квартир в Липецке введен в эксплуатацию, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, строительство дома началось в 2016 году. Сдать его должны были в марте 2019 года, но застройщик не исполнил свои обязательства в установленные сроки. В июле того же года дом был признан "проблемным". Спустя месяц на основании договора о переходе прав и обязанностей застройщика завершение строительства объекта взял на себя новый инвестор. Все работы, оставшиеся от предыдущего застройщика, были завершены осенью этого года. В скором времени в новое жилье смогут въехать 24 семьи.
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Артамонов отметил, что до конца этого года будут сдано ещё пять проблемных домов, владельцы квартир в которых стали жертвами недобросовестных фирм-застройщиков.
В 2019 году введены в эксплуатацию семь долгостроев и восстановлены в правах почти 1,2 тысяч дольщиков.
Окончательно вопрос "обманутых" дольщиков в регионе будет закрыт до конца 2021 года. В эксплуатацию будут введены оставшиеся пять "проблемных" домов и восстановлены в правах 447 участников строительства.
"Строительство "проблемных" домов идет заданными темпами. По каждому объекту есть чат в мессенджере, если есть какие-то отклонения по срокам, люди сразу же сообщают. Отставаний у нас нет", - сказал Игорь Артамонов.
 
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Липецкая областьИгорь АртамоновЖилье
 
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