https://ria.ru/20201015/zheenbekov-1578370360.html

Биография Сооронбая Жээнбекова

Сооронбай Шарипович Жээнбеков родился 16 ноября 1958 года в селе Кара-Кульджа Советского района Ошской области Киргизской ССР (ныне Киргизия). РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T11:55

2020-10-15T11:55

2020-10-15T12:06

бишкек

сооронбай жээнбеков

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155554/69/1555546977_0:0:2924:1645_1400x0_80_0_0_333b3806b1cf408d9e63d606ebcac530.jpg

Сооронбай Шарипович Жээнбеков <a href="http://www.president.kg/ru/prezident/biografiya" target="_blank">родился 16 ноября 1958 года</a> в селе Кара-Кульджа Советского района Ошской области Киргизской ССР (ныне Киргизия).В 1983 году окончил Киргизский сельскохозяйственный институт (ныне Киргизский национальный аграрный университет) имени К.И. Скрябина по специальности "зооинженер", в 2003 году - экономический факультет Киргизского аграрного университета по специальности "бухгалтер".Трудовую деятельность начал в 1976 году учителем русского языка и литературы школы имени Ленина Узгенского района Ошской области.В 1983-1988 годах работал главным зоотехником совхоза "Совет" Советского района Ошской области.С 1988 по 1989 год был инструктором районного комитета Советского района Ошской области Коммунистической партии Кыргызстана.В 1989-1991 годах работал секретарем парткома совхоза имени Ульянова Ошской области.В 1991-1993 годах занимал пост директора совхоза имени Ульянова Советского района Ошской области.В 1993-1996 годах он был председателем правления колхоза "Кашка-Жол" Кара-Кульджинского района Ошской области.В 1995 году <a href="https://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov" target="_blank">Жээнбеков</a> был избран депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша (парламента Киргизии) I созыва, был заместителем и председателем Комитета по аграрным вопросам.В 2000-2005 годах – депутат Жогорку Кенеша II созыва, заместитель торага (председателя) Собрания народных представителей Жогорку Кенеша Киргизии.В 2005-2007 годах – депутат Жогорку Кенеша III созыва, председатель Комитета по агропромышленному комплексу и экологии.С 3 апреля по 24 октября 2007 года занимал пост министра сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Киргизии.В 2008-2010 годах занимался частной предпринимательской деятельностью.В 2010-2015 годах он был руководителем государственной администрации Ошской области, исполняющим обязанности главы государственной администрации, губернатором области, с сентября 2010 года являлся главой государственной администрации - губернатором, впоследствии занимал пост полномочного представителя правительства в Ошской области.С декабря 2015 года Жээнбеков занимал пост директора Государственной кадровой службы.В марте 2016 года он был назначен первым заместителем руководителя аппарата президента Киргизии. 12 апреля 2016 года коалиция парламентского большинства Киргизии <a href="http://ria.ru/world/20160413/1409808767.html" target="_blank">выдвинула кандидатуру Жээнбекова</a> на пост главы правительства, 13 апреля парламент избрал его на пост премьер-министра Киргизии. В этот же день президент Киргизии <a href="https://ria.ru/world/20160414/1410472063.html" target="_blank">подписал указ</a> о назначении Сооронбая Жээнбекова на пост премьер-министра страны. 26 октября 2016 года правительство Жээнбекова было <a href="https://ria.ru/world/20161026/1480003849.html" target="_blank">отправлено в отставку</a>. 3 ноября 2016 года вновь сформированная коалиция большинства парламента Киргизии <a href="https://ria.ru/world/20161103/1480624397.html" target="_blank">выдвинула</a> Жээнбекова на пост премьер-министра страны. 11 ноября 2016 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев <a href="https://ria.ru/world/20161111/1481152422.html" target="_blank">назначил</a> Сооронбая Жээнбекова премьер-министром страны. 21 августа 2017 года Жээнбеков <a href="https://ria.ru/20171124/1509486756.html" target="_blank">подал заявление</a> об отставке в связи с решением участвовать на выборах президента Киргизии.15 октября 2017 года он был избран президентом Киргизии, набрав 54,76 % голосов избирателей.24 ноября 2017 года Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность президента Киргизии. 4 октября 2020 года в Киргизии состоялись парламентские выборы, по предварительным итогам которых в законодательный орган должны были пройти проправительственные партии "Биримдик" (24,52 процента голосов) и "Мекеним Кыргызстан" (23,89), а также центристские "Кыргызстан" (8,73) и "Бутун Кыргызстан" (7,11). Остальные не преодолели семипроцентный барьер и заявили о многочисленных нарушениях.Сторонники проигравших партий в тот же день вышли на улицы. Одну из них — "Социал-демократы Кыргызстана" — возглавляет Сейитбек Атамбаев, сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева.Протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, потом направились в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников. В результате столкновений пострадали более 900 человек, в том числе силовики.Вскоре Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными. Жээнбеков также согласился что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы нескольких областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников ушли в отставку.14 октября 2020 года стало известно, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков <a href="https://ria.ru/20201015/kirgiziya-1579900697.html" target="_blank">принял решение</a> уйти в отставку.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

бишкек

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бишкек, сооронбай жээнбеков, справки