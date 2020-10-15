https://ria.ru/20201015/zhaparov-1579983578.html

Премьер Киргизии заявил о переходе к нему президентских полномочий

Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что президентские полномочия перешли к нему, так как спикер парламента Канатбек Исаев отказался от их... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T17:31

2020-10-15T17:31

2020-10-15T18:57

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

протесты в бишкеке

садыр жапаров

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 15 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыр Жапаров</a> сообщил, что президентские полномочия перешли к нему, так как спикер парламента Канатбек Исаев отказался от их исполнения.Об этом премьер объявил, выступая перед своими сторонниками в центре <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкека</a>."<a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a> ушел в отставку. Спикер Канат Исаев отказался от исполнения его полномочий. Теперь полномочия президента и премьера перешли ко мне", — заявил он.На Старой площади началось ликование, сторонники Жапарова включили гимн, люди стали подпевать. Из-за громких криков и музыки премьеру пришлось покинуть трибуну.Ранее глава республики Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, призвав нового премьер-министра страны <a href="https://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank">Жапарова</a> и других политиков увести своих сторонников из Бишкека и "вернуть мирную жизнь". После этого протестующие потребовали распустить законодательный орган и отправить в отставку <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Isaev/" target="_blank" data-auto="true">Исаева</a>, к которому перешли полномочия главы государства. Согласно конституции страны, если спикер парламента не может исполнять обязанности президента, то их берет на себя премьер-министр республики.Протесты в Киргизии начались после парламентских выборов, которые прошли в начале октября. На площади в Бишкеке собралось около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в законодательный орган. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование. После столкновений с силовиками митингующие захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. Они также освободили из СИЗО бывшего главу республики <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a>.Вскоре Центризбирком признал итоги выборов недействительными. Жээнбеков также согласился, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Премьер-министр, спикер парламента, губернаторы нескольких областей, мэр Бишкека и ряд других чиновников ушли в отставку.<strong>Все новости Киргизии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://ru.sputnik.kg/" target="_blank">Sputnik Кыргызстан >></a>.</strong>

https://ria.ru/20201015/kirgiziya-1579970149.html

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

Ak Ak И ведь в жизни обычных киргизов ничего не изменится в лучшую сторону. 139

Александр Марков Опять в этой бедной стране бандиты прорываются к власти 130

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киргизия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, садыр жапаров, киргизия, в мире