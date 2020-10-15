https://ria.ru/20201015/zelenskiy-1579891710.html

Зеленский назвал второй вопрос для всеукраинского опроса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал второй из пяти вопросов, на который предстоит ответить украинцам в день местных выборов 25 октября, - граждан... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T10:20

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донбасс

владимир зеленский

украина

в мире

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<strong>КИЕВ, 15 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> назвал второй из пяти вопросов, на который предстоит ответить украинцам в день местных выборов 25 октября, - граждан спросят, поддерживают ли они создание в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> свободной экономической зоны.Зеленский в среду заявил, что первый из пяти вопросов будет касаться введения наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах."Сегодня вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Будет так, как решишь ты", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в четверг в его <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. Зеленский во вторник призвал украинцев прийти на местные выборы и анонсировал "пять важных вопросов", при этом сразу их не озвучил.

https://ria.ru/20201013/zelenskiy-1579529434.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, владимир зеленский, украина, в мире