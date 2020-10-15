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https://ria.ru/20201015/zelenskiy-1579891710.html
Зеленский назвал второй вопрос для всеукраинского опроса
Президент Украины Владимир Зеленский назвал второй из пяти вопросов, на который предстоит ответить украинцам в день местных выборов 25 октября, - граждан... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T10:20
2020-10-15T10:20
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 15 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> назвал второй из пяти вопросов, на который предстоит ответить украинцам в день местных выборов 25 октября, - граждан спросят, поддерживают ли они создание в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a> свободной экономической зоны.Зеленский в среду заявил, что первый из пяти вопросов будет касаться введения наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах."Сегодня вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Будет так, как решишь ты", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в четверг в его <a href="https://t.me/V_Zelenskiy_official" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киеву</a> территории Донецкой и <a href="http://ria.ru/location_Luhansk_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Луганской областей</a>. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. Зеленский во вторник призвал украинцев прийти на местные выборы и анонсировал "пять важных вопросов", при этом сразу их не озвучил.
https://ria.ru/20201013/zelenskiy-1579529434.html
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донбасс
украина
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский назвал второй вопрос для всеукраинского опроса

10:20 15.10.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал второй из пяти вопросов, на который предстоит ответить украинцам в день местных выборов 25 октября, - граждан спросят, поддерживают ли они создание в Донбассе свободной экономической зоны.
Зеленский в среду заявил, что первый из пяти вопросов будет касаться введения наказания в виде пожизненного заключения для виновных в коррупции в особо крупных размерах.
"Сегодня вопрос номер два: поддерживаешь ли ты создание в Донбассе свободной экономической зоны. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай. Будет так, как решишь ты", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в четверг в его Telegram.
Парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех "вооруженных формирований" и передачи контроля над украино-российской границей. Зеленский во вторник призвал украинцев прийти на местные выборы и анонсировал "пять важных вопросов", при этом сразу их не озвучил.
Рабочая поездка Президента Украины Владимира Зеленского в Донецкую и Луганскую области - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 10:35
Зеленский задаст украинцам "пять важных вопросов"
 
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ДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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