https://ria.ru/20201015/zarplata-1580011175.html

Соведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своей зарплате на шоу

Дмитрий Хрусталев признался в эфире YouTube-канала "А поговорить?", сколько зарабатывает на Первом канале. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T18:59

2020-10-15T18:59

2020-10-15T18:59

шоубиз

ирина шихман

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Дмитрий Хрусталев признался в эфире YouTube-канала "А поговорить?", сколько зарабатывает на Первом канале.Ведущая <a href="http://ria.ru/person_irina-shikhman/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Шихман</a> задала провокационный вопрос и прямо спросила, сколько соведущий Урганта зарабатывает на шоу."Я не много получаю на Первом канале. Я получаю на Первом канале нормально", — ответил Хрусталев.При этом гость отказался озвучить сумму гонорара, сославшись на коммерческую тайну."Это обычная зарплата, которую я, кстати, все равно трачу на благотворительность. Я туда пошел не заработать денег. Я зарабатываю на другом — веду частные мероприятия", — признался Дмитрий Хрусталев.

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/gandelman-1578041205.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина шихман