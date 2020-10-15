https://ria.ru/20201015/zarplata-1580011175.html
Соведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своей зарплате на шоу
Дмитрий Хрусталев признался в эфире YouTube-канала "А поговорить?", сколько зарабатывает на Первом канале. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T18:59
2020-10-15T18:59
2020-10-15T18:59
шоубиз
ирина шихман
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Дмитрий Хрусталев признался в эфире YouTube-канала "А поговорить?", сколько зарабатывает на Первом канале.Ведущая <a href="http://ria.ru/person_irina-shikhman/" target="_blank" data-auto="true">Ирина Шихман</a> задала провокационный вопрос и прямо спросила, сколько соведущий Урганта зарабатывает на шоу."Я не много получаю на Первом канале. Я получаю на Первом канале нормально", — ответил Хрусталев.При этом гость отказался озвучить сумму гонорара, сославшись на коммерческую тайну."Это обычная зарплата, которую я, кстати, все равно трачу на благотворительность. Я туда пошел не заработать денег. Я зарабатываю на другом — веду частные мероприятия", — признался Дмитрий Хрусталев.
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/gandelman-1578041205.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирина шихман
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Дмитрий Хрусталев признался в эфире YouTube-канала "А поговорить?", сколько зарабатывает на Первом канале.
Ведущая Ирина Шихман
задала провокационный вопрос и прямо спросила, сколько соведущий Урганта зарабатывает на шоу.
"Я не много получаю на Первом канале. Я получаю на Первом канале нормально", — ответил Хрусталев.
При этом гость отказался озвучить сумму гонорара, сославшись на коммерческую тайну.
"Это обычная зарплата, которую я, кстати, все равно трачу на благотворительность. Я туда пошел не заработать денег. Я зарабатываю на другом — веду частные мероприятия", — признался Дмитрий Хрусталев.