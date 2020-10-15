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Забайкальский край
https://ria.ru/20201015/zabaykale-1579908041.html
Набсовет ТОР "Забайкалье" рассмотрит еще 11 инвестиционных проектов
Еще 11 инвестиционных проектов, которые планируют стать резидентами ТОР, будут рассмотрены наблюдательным советом управления территории опережающего развития... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T11:36
2020-10-15T11:36
забайкальский край
строительство
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<strong>ЧИТА, 15 окт – РИА Новости.</strong> Еще 11 инвестиционных проектов, которые планируют стать резидентами ТОР, будут рассмотрены наблюдательным советом управления территории опережающего развития "Забайкалье", сообщила пресс-служба правительства <a href="https://ria.ru/location_Zabajjkalskijj_krajj" target="_blank">Забайкальского края</a>.Очередное заседание по расширению участников ТОР состоится во вторник, 3 ноября."Будет рассмотрено 11 проектов, возможно, количество еще увеличится. На данный момент идет подготовка по этим проектам. Все они различны по объему инвестиций и направлениям работы - освоение месторождения, производство пищевой продукции, поднятие залежных земель, строительство центров и ряд других проектов", - сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин, слова которого приводит пресс-служба.Он добавил, что в работе находятся три постановления правительства РФ по территории опережающего развития. Так, подписано постановление правительства РФ о расширении границ ТОР "Забайкалье" на два инвестиционных проекта. Направлено в Минюст постановление правительства РФ о расширении границ территории на шесть инвестиционных проектов. Ведется подготовка проекта постановления правительства РФ о расширении границ ТОР "Забайкалье" на 11 инвестиционных проектов.
https://ria.ru/20200811/1575631233.html
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60
строительство

Набсовет ТОР "Забайкалье" рассмотрит еще 11 инвестиционных проектов

11:36 15.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на город Чита с Титовской сопки
Вид на город Чита с Титовской сопки - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧИТА, 15 окт – РИА Новости. Еще 11 инвестиционных проектов, которые планируют стать резидентами ТОР, будут рассмотрены наблюдательным советом управления территории опережающего развития "Забайкалье", сообщила пресс-служба правительства Забайкальского края.
Очередное заседание по расширению участников ТОР состоится во вторник, 3 ноября.
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"Будет рассмотрено 11 проектов, возможно, количество еще увеличится. На данный момент идет подготовка по этим проектам. Все они различны по объему инвестиций и направлениям работы - освоение месторождения, производство пищевой продукции, поднятие залежных земель, строительство центров и ряд других проектов", - сообщил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин, слова которого приводит пресс-служба.
Он добавил, что в работе находятся три постановления правительства РФ по территории опережающего развития. Так, подписано постановление правительства РФ о расширении границ ТОР "Забайкалье" на два инвестиционных проекта. Направлено в Минюст постановление правительства РФ о расширении границ территории на шесть инвестиционных проектов. Ведется подготовка проекта постановления правительства РФ о расширении границ ТОР "Забайкалье" на 11 инвестиционных проектов.
 
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