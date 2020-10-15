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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/youtube-1579889233.html
YouTube объявил о борьбе с фейками о вакцинации от COVID-19
Принадлежащий американской Google видеохостинг YouTube объявил, что будет удалять видеоролики, содержащие недостоверные данные по вакцинации против... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T09:58
2020-10-15T09:58
facebook
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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общество
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Принадлежащий американской <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> видеохостинг <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> объявил, что будет удалять видеоролики, содержащие недостоверные данные по вакцинации против <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, сообщает газета <a href="https://www.theguardian.com/international" target="_blank" rel="nofollow noopener">Guardian</a> со ссылкой на официального представителя компании."Возможно, вакцина против COVID-19 уже близко, поэтому мы следим за проведением правильной политики по удалению недостоверной информации, которая имеет отношение к вакцине против COVID-19", - заявил официальный представитель YouTube. "Любой контент, содержащий утверждения о вакцинации против COVID-19, которые противоречат экспертному заключению местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>), будет удаляться с YouTube", - добавил он.Ранее социальная сеть <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook</a> заявила, что запретит размещение рекламы, призывающей людей не делать прививки. Если реклама открыто агитирует людей против вакцинации, ее сразу уберут с платформы, поясняют в компании. При этом реклама, в которой содержатся призывы за или против государственной политики по вопросу вакцины, в том числе от коронавируса, разрешена, добавили в Facebook.YouTube — видеохостинг компании Google, на котором пользователи могут хранить, публиковать, оценивать и комментировать видеоролики.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200924/feyki-youtube-1577726670.html
https://ria.ru/20200914/youtube-shorts-1577228673.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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facebook, коронавирус covid-19, youtube, google, воз, общество

YouTube объявил о борьбе с фейками о вакцинации от COVID-19

09:58 15.10.2020
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре
Вакцинация врачей от коронавируса в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Принадлежащий американской Google видеохостинг YouTube объявил, что будет удалять видеоролики, содержащие недостоверные данные по вакцинации против коронавируса, сообщает газета Guardian со ссылкой на официального представителя компании.
"Возможно, вакцина против COVID-19 уже близко, поэтому мы следим за проведением правильной политики по удалению недостоверной информации, которая имеет отношение к вакцине против COVID-19", - заявил официальный представитель YouTube. "Любой контент, содержащий утверждения о вакцинации против COVID-19, которые противоречат экспертному заключению местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), будет удаляться с YouTube", - добавил он.
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Ранее социальная сеть Facebook заявила, что запретит размещение рекламы, призывающей людей не делать прививки. Если реклама открыто агитирует людей против вакцинации, ее сразу уберут с платформы, поясняют в компании. При этом реклама, в которой содержатся призывы за или против государственной политики по вопросу вакцины, в том числе от коронавируса, разрешена, добавили в Facebook.
YouTube — видеохостинг компании Google, на котором пользователи могут хранить, публиковать, оценивать и комментировать видеоролики.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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