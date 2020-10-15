https://ria.ru/20201015/youtube-1579889233.html

YouTube объявил о борьбе с фейками о вакцинации от COVID-19

Принадлежащий американской Google видеохостинг YouTube объявил, что будет удалять видеоролики, содержащие недостоверные данные по вакцинации против... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T09:58

2020-10-15T09:58

2020-10-15T09:58

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распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578653464_0:0:3079:1732_1400x0_80_0_0_f4082b89387ec29639cf60e0b965d76e.jpg

<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> Принадлежащий американской <a href="http://ria.ru/organization_Google_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Google</a> видеохостинг <a href="http://ria.ru/organization_YouTube_LLC/" target="_blank" data-auto="true">YouTube</a> объявил, что будет удалять видеоролики, содержащие недостоверные данные по вакцинации против <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, сообщает газета <a href="https://www.theguardian.com/international" target="_blank" rel="nofollow noopener">Guardian</a> со ссылкой на официального представителя компании."Возможно, вакцина против COVID-19 уже близко, поэтому мы следим за проведением правильной политики по удалению недостоверной информации, которая имеет отношение к вакцине против COVID-19", - заявил официальный представитель YouTube. "Любой контент, содержащий утверждения о вакцинации против COVID-19, которые противоречат экспертному заключению местных органов здравоохранения или Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>), будет удаляться с YouTube", - добавил он.Ранее социальная сеть <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook</a> заявила, что запретит размещение рекламы, призывающей людей не делать прививки. Если реклама открыто агитирует людей против вакцинации, ее сразу уберут с платформы, поясняют в компании. При этом реклама, в которой содержатся призывы за или против государственной политики по вопросу вакцины, в том числе от коронавируса, разрешена, добавили в Facebook.YouTube — видеохостинг компании Google, на котором пользователи могут хранить, публиковать, оценивать и комментировать видеоролики.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200924/feyki-youtube-1577726670.html

https://ria.ru/20200914/youtube-shorts-1577228673.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, коронавирус covid-19, youtube, google, воз, общество