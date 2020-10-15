https://ria.ru/20201015/vzryv-1579884137.html
Не менее 15 человек погибли при взрыве в Афганистане
По меньшей мере 15 человек погибли, еще 26 пострадали в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, в Афганистане, сообщает агентство Синьхуа со... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T09:21
2020-10-15T09:21
2020-10-15T09:33
афганистан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153110/74/1531107434_0:171:4246:2559_1400x0_80_0_0_c43c2de2217c586874295a65c7a49be8.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> По меньшей мере 15 человек погибли, еще 26 пострадали в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, сообщает агентство <a href="http://russian.news.cn/" target="_blank">Синьхуа</a> со ссылкой на местную полицию.Сообщается, что инцидент произошел в четверг у полицейского поста вблизи города Калат в провинции <a href="http://ria.ru/location_Zabul_Province/" target="_blank" data-auto="true">Забуль</a> на юге страны.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.<em>* Террористическая организация, запрещена в России</em>
https://ria.ru/20200924/taliby-1577724914.html
афганистан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/153110/74/1531107434_303:0:3943:2730_1400x0_80_0_0_cd3a9563f1fab77971b07724fd444841.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
афганистан, в мире