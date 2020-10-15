https://ria.ru/20201015/vzryv-1579884137.html

Не менее 15 человек погибли при взрыве в Афганистане

По меньшей мере 15 человек погибли, еще 26 пострадали в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, в Афганистане, сообщает агентство Синьхуа со... РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T09:21

2020-10-15T09:21

2020-10-15T09:33

афганистан

в мире

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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> По меньшей мере 15 человек погибли, еще 26 пострадали в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, сообщает агентство <a href="http://russian.news.cn/" target="_blank">Синьхуа</a> со ссылкой на местную полицию.Сообщается, что инцидент произошел в четверг у полицейского поста вблизи города Калат в провинции <a href="http://ria.ru/location_Zabul_Province/" target="_blank" data-auto="true">Забуль</a> на юге страны.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.<em>* Террористическая организация, запрещена в России</em>

https://ria.ru/20200924/taliby-1577724914.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, в мире