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Не менее 15 человек погибли при взрыве в Афганистане
По меньшей мере 15 человек погибли, еще 26 пострадали в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, в Афганистане, сообщает агентство Синьхуа со... РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T09:21
2020-10-15T09:33
афганистан
в мире
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<strong>МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.</strong> По меньшей мере 15 человек погибли, еще 26 пострадали в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a>, сообщает агентство <a href="http://russian.news.cn/" target="_blank">Синьхуа</a> со ссылкой на местную полицию.Сообщается, что инцидент произошел в четверг у полицейского поста вблизи города Калат в провинции <a href="http://ria.ru/location_Zabul_Province/" target="_blank" data-auto="true">Забуль</a> на юге страны.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "<a href="http://ria.ru/organization_Taliban/" target="_blank" data-auto="true">Талибан</a>", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "<a href="http://ria.ru/organization_Islamskoe_gosudarstvo_Iraka_i_Levanta/" target="_blank" data-auto="true">Исламское государство</a>"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.<em>* Террористическая организация, запрещена в России</em>
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афганистан, в мире

Не менее 15 человек погибли при взрыве в Афганистане

09:21 15.10.2020 (обновлено: 09:33 15.10.2020)
 
© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018
Полицейский возле избирательного участка в Кабуле, где прогремел взрыв. 20 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© AP Photo / Massoud Hossaini
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли, еще 26 пострадали в результате взрыва автомобиля, начиненного взрывчаткой, в Афганистане, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.
Сообщается, что инцидент произошел в четверг у полицейского поста вблизи города Калат в провинции Забуль на юге страны.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и талибы подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
* Террористическая организация, запрещена в России
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