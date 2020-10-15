https://ria.ru/20201015/voz-1579986361.html

В ВОЗ прокомментировали рост числа заболевших COVID-19 в России

Всемирная организация здравоохранения встревожена ростом количества новых случаев COVID-19 в России, заявили РИА Новости в европейском офисе ВОЗ. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T17:42

2020-10-15T17:42

2020-10-15T18:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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россия

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<strong>ЖЕНЕВА, 15 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Всемирная организация здравоохранения встревожена ростом количества новых случаев COVID-19 в России, заявили РИА Новости в европейском офисе <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>."Это общая тенденция во всей <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и во всем мире. Мы видим, что количество случаев увеличивается, когда ослабляются меры по физическому дистанцированию и люди расслабляются в отношении опасности COVID-19", — сообщили агентству в организации.В ВОЗ подчеркнули, что эксперты организации не могут делать прогнозы или строить предположения о том, как пандемия будет развиваться в масштабах всей страны или конкретно в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. В то же время там напомнили, что для ограничения распространения вируса никогда не поздно соблюдать рекомендуемые меры, среди которых физическое дистанцирование, тестирование населения, изоляция зараженных и отслеживание их контактов. Кроме того, людям важно мыть руки и правильно использовать маски, чтобы снизить риск попадания инфекции в организм.По <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank">данным ВОЗ</a>, с начала пандемии во всем мире выявили свыше 38 миллионов случаев коронавирусной инфекции, более миллиона пациентов умерли. Наиболее сложная ситуация наблюдается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилии</a>.Россия по числу инфицированных занимает четвертое место: с начала весны коронавирусом в стране заразились 1 354 163 человека. За прошлые сутки зафиксировали 13 754 случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>, у четверти из них (3427) нет симптомов. По числу заболевших лидирует <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> — 3942 человека (днем ранее их было 4573). В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Санкт-Петербурге</a> 638 новых пациентов, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank">Подмосковье</a> — 439. Меньше всего заразившихся в Ненецком и Чукотском автономных округах — по два. За день умерли 286 человек — это максимальный показатель с начала пандемии.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/koronavirus-1579929446.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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