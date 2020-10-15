В ВОЗ прокомментировали рост числа заболевших COVID-19 в России
17:42 15.10.2020 (обновлено: 18:49 15.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское" в Москве
ЖЕНЕВА, 15 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения встревожена ростом количества новых случаев COVID-19 в России, заявили РИА Новости в европейском офисе ВОЗ.
"Это общая тенденция во всей Европе и во всем мире. Мы видим, что количество случаев увеличивается, когда ослабляются меры по физическому дистанцированию и люди расслабляются в отношении опасности COVID-19", — сообщили агентству в организации.
В ВОЗ подчеркнули, что эксперты организации не могут делать прогнозы или строить предположения о том, как пандемия будет развиваться в масштабах всей страны или конкретно в Москве.
В то же время там напомнили, что для ограничения распространения вируса никогда не поздно соблюдать рекомендуемые меры, среди которых физическое дистанцирование, тестирование населения, изоляция зараженных и отслеживание их контактов. Кроме того, людям важно мыть руки и правильно использовать маски, чтобы снизить риск попадания инфекции в организм.
"Любая мера сама по себе недостаточна, все они должны поддерживаться. Более строгие временные меры по ограничению массовых собраний для предотвращения распространения вируса могут потребоваться в отдельных местах, где были обнаружены очаги распространения", — отметили в ВОЗ.
По данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире выявили свыше 38 миллионов случаев коронавирусной инфекции, более миллиона пациентов умерли. Наиболее сложная ситуация наблюдается в США, Индии и Бразилии.
Россия по числу инфицированных занимает четвертое место: с начала весны коронавирусом в стране заразились 1 354 163 человека. За прошлые сутки зафиксировали 13 754 случая COVID-19, у четверти из них (3427) нет симптомов. По числу заболевших лидирует Москва — 3942 человека (днем ранее их было 4573). В Санкт-Петербурге 638 новых пациентов, в Подмосковье — 439. Меньше всего заразившихся в Ненецком и Чукотском автономных округах — по два. За день умерли 286 человек — это максимальный показатель с начала пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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