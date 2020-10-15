Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201015/voz-1579986361.html
В ВОЗ прокомментировали рост числа заболевших COVID-19 в России
Всемирная организация здравоохранения встревожена ростом количества новых случаев COVID-19 в России, заявили РИА Новости в европейском офисе ВОЗ. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T17:42
2020-10-15T18:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580002589_0:0:3005:1690_1400x0_80_0_0_d16b5b6b4c51c771c5a87242d00ad43c.jpg
<strong>ЖЕНЕВА, 15 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Всемирная организация здравоохранения встревожена ростом количества новых случаев COVID-19 в России, заявили РИА Новости в европейском офисе <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>."Это общая тенденция во всей <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и во всем мире. Мы видим, что количество случаев увеличивается, когда ослабляются меры по физическому дистанцированию и люди расслабляются в отношении опасности COVID-19", — сообщили агентству в организации.В ВОЗ подчеркнули, что эксперты организации не могут делать прогнозы или строить предположения о том, как пандемия будет развиваться в масштабах всей страны или конкретно в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. В то же время там напомнили, что для ограничения распространения вируса никогда не поздно соблюдать рекомендуемые меры, среди которых физическое дистанцирование, тестирование населения, изоляция зараженных и отслеживание их контактов. Кроме того, людям важно мыть руки и правильно использовать маски, чтобы снизить риск попадания инфекции в организм.По <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank">данным ВОЗ</a>, с начала пандемии во всем мире выявили свыше 38 миллионов случаев коронавирусной инфекции, более миллиона пациентов умерли. Наиболее сложная ситуация наблюдается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилии</a>.Россия по числу инфицированных занимает четвертое место: с начала весны коронавирусом в стране заразились 1 354 163 человека. За прошлые сутки зафиксировали 13 754 случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a>, у четверти из них (3427) нет симптомов. По числу заболевших лидирует <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> — 3942 человека (днем ранее их было 4573). В <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Санкт-Петербурге</a> 638 новых пациентов, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank">Подмосковье</a> — 439. Меньше всего заразившихся в Ненецком и Чукотском автономных округах — по два. За день умерли 286 человек — это максимальный показатель с начала пандемии.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/koronavirus-1579929446.html
7
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579824560_36:0:2237:1650_1400x0_80_0_0_d8e6c2f28471ebbd25ea4590689395ce.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, воз, в мире

В ВОЗ прокомментировали рост числа заболевших COVID-19 в России

17:42 15.10.2020 (обновлено: 18:49 15.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 15 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения встревожена ростом количества новых случаев COVID-19 в России, заявили РИА Новости в европейском офисе ВОЗ.
"Это общая тенденция во всей Европе и во всем мире. Мы видим, что количество случаев увеличивается, когда ослабляются меры по физическому дистанцированию и люди расслабляются в отношении опасности COVID-19", — сообщили агентству в организации.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
Вчера, 13:03
Не стал злее. Попова оценила изменения с коронавирусом в России
В ВОЗ подчеркнули, что эксперты организации не могут делать прогнозы или строить предположения о том, как пандемия будет развиваться в масштабах всей страны или конкретно в Москве.
В то же время там напомнили, что для ограничения распространения вируса никогда не поздно соблюдать рекомендуемые меры, среди которых физическое дистанцирование, тестирование населения, изоляция зараженных и отслеживание их контактов. Кроме того, людям важно мыть руки и правильно использовать маски, чтобы снизить риск попадания инфекции в организм.

"Любая мера сама по себе недостаточна, все они должны поддерживаться. Более строгие временные меры по ограничению массовых собраний для предотвращения распространения вируса могут потребоваться в отдельных местах, где были обнаружены очаги распространения", — отметили в ВОЗ.

По данным ВОЗ, с начала пандемии во всем мире выявили свыше 38 миллионов случаев коронавирусной инфекции, более миллиона пациентов умерли. Наиболее сложная ситуация наблюдается в США, Индии и Бразилии.
Россия по числу инфицированных занимает четвертое место: с начала весны коронавирусом в стране заразились 1 354 163 человека. За прошлые сутки зафиксировали 13 754 случая COVID-19, у четверти из них (3427) нет симптомов. По числу заболевших лидирует Москва — 3942 человека (днем ранее их было 4573). В Санкт-Петербурге 638 новых пациентов, в Подмосковье — 439. Меньше всего заразившихся в Ненецком и Чукотском автономных округах — по два. За день умерли 286 человек — это максимальный показатель с начала пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Обсудить7
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыВОЗВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:57Кадыров выразил соболезнования родным погибших в Грозном бойцов ОМОНа
01:34СМИ: прогноз по убыли населения России ухудшили вдвое
01:11Пушков назвал сценарии развития конфликта в Карабахе
00:36МИД Нидерландов вызвал посла РФ из-за решения по консультациям по MH17
00:06Москвичей перестали пускать в транспорт без масок и перчаток
23:45Лоза предпочел бы звание "Заслуженного артиста", а не благодарность
23:33В Красноярском крае загорелся психоневрологический диспансер
23:33В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19
23:04В Москве за сутки умерли 54 пациента с коронавирусом
22:54Ефремов посетил храм в СИЗО
22:45В ВОЗ оценили эффективность четырех препаратов от коронавируса
22:30Мантуров объяснил, почему падение курса рубля — это "круто"
22:28Стало известно о компрометирующих сына Байдена видео и переписках
22:26Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса
22:15Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм
22:06Переводить всех пожилых учителей на дистанционную работу не планируется
21:45В Подмосковье запретят посещать бары и рестораны ночью
21:44Во Франции за сутки более 30 тысяч человек заболели COVID-19
21:23Минздрав ожидает результатов исследований по третьей вакцине в декабре
21:22В Германии прокомментировали отказ рабочих обслуживать самолет Лукашенко
Лента новостейМолния