https://ria.ru/20201015/voyna-1579968303.html

Раскрыт возможный ответ России на ядерный удар США

Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал в беседе с НСН совместные ядерные учения Германии и США. РИА Новости, 15.10.2020

2020-10-15T16:15

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россия

константин сивков

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сша

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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал в беседе с <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">НСН</a> совместные ядерные учения Германии и США.Сивков также напомнил о наличии у России в арсенале такого оружия, которое превратит территорию вероятного противника в радиоактивную пустыню."Российская подводная лодка "Кальмар 4" имеет шестнадцать ракет по десять боеголовок", — отметил эксперт. Он добавил что речь идет всего об одной лодке, а у России их тринадцать.Он назвал "врагами немецкого народа" и "законченными кретинами" тех, кто планирует превратить Германию в театр ядерной войны.Сивков выразил мнение, что США хотят устроить ядерную войну на территории другой страны. Под это они создали ядерные боеголовки особо малого калибра, подчеркнул специалист."Они могут играться в маленькую локальную войну на территории другого государства, а мы церемониться не будем — выпустим все ракеты сразу по Штатам полным бортом", — считает эксперт.Ранее стало известно о состоявшихся в земле Северный Рейн — Вестфалия учениях ВВС Германии и союзников по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> с целью отработки военных действий с применением атомных бомб.

https://ria.ru/20201013/arsenal-1579669987.html

Козьма ПРУТКОВ. ""Они могут играться в маленькую локальную войну на территории другого государства, а мы церемониться не будем – выпустим все ракеты сразу по Штатам полным бортом", - считает эксперт." - Давно я ждал этот ответ, именно так надо было давно им объяснить. Во время драки бьют сначала в голову, в челюсть(США, Англия), а потом уже по другим частям тела(Польша,Румыния,Прибалтика и т.д.) Только так, "иначе нам удачи не видать". 358

Make Yellowstone Great Again Только это все должен говорить не Сивков, а МИД или даже Путин. На ближайшей встрече ООН. 332

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, константин сивков, нато, германия, сша