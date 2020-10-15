https://ria.ru/20201015/voyna-1579968303.html
Раскрыт возможный ответ России на ядерный удар США
Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал в беседе с НСН совместные ядерные учения Германии и США. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:15
2020-10-15T16:15
2020-10-15T17:15
россия
константин сивков
нато
германия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/148793/68/1487936840_0:350:4796:3048_1400x0_80_0_0_ebcb1dbf9f660a0f62945d252581e358.jpg
<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал в беседе с <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">НСН</a> совместные ядерные учения Германии и США.Сивков также напомнил о наличии у России в арсенале такого оружия, которое превратит территорию вероятного противника в радиоактивную пустыню."Российская подводная лодка "Кальмар 4" имеет шестнадцать ракет по десять боеголовок", — отметил эксперт. Он добавил что речь идет всего об одной лодке, а у России их тринадцать.Он назвал "врагами немецкого народа" и "законченными кретинами" тех, кто планирует превратить Германию в театр ядерной войны.Сивков выразил мнение, что США хотят устроить ядерную войну на территории другой страны. Под это они создали ядерные боеголовки особо малого калибра, подчеркнул специалист."Они могут играться в маленькую локальную войну на территории другого государства, а мы церемониться не будем — выпустим все ракеты сразу по Штатам полным бортом", — считает эксперт.Ранее стало известно о состоявшихся в земле Северный Рейн — Вестфалия учениях ВВС Германии и союзников по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> с целью отработки военных действий с применением атомных бомб.
https://ria.ru/20201013/arsenal-1579669987.html
Козьма ПРУТКОВ.
""Они могут играться в маленькую локальную войну на территории другого государства, а мы церемониться не будем – выпустим все ракеты сразу по Штатам полным бортом", - считает эксперт." - Давно я ждал этот ответ, именно так надо было давно им объяснить. Во время драки бьют сначала в голову, в челюсть(США, Англия), а потом уже по другим частям тела(Польша,Румыния,Прибалтика и т.д.) Только так, "иначе нам удачи не видать".
358
Make Yellowstone Great Again
Только это все должен говорить не Сивков, а МИД или даже Путин. На ближайшей встрече ООН.
332
53
россия
германия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148793/68/1487936840_535:0:4599:3048_1400x0_80_0_0_a493769569b40dd8879dde7b3791b10a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, константин сивков, нато, германия, сша
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости.
Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал в беседе с НСН
совместные ядерные учения Германии и США.
"Если это действительно правда, то германская политика направляется очень недалекими людьми, может быть, не совсем психическими здоровыми. Отрабатывать вопросы ведения ядерной войны в Германии — это самоубийственный шаг", — сказал специалист.
Сивков также напомнил о наличии у России в арсенале такого оружия, которое превратит территорию вероятного противника в радиоактивную пустыню.
"Российская подводная лодка "Кальмар 4" имеет шестнадцать ракет по десять боеголовок", — отметил эксперт. Он добавил что речь идет всего об одной лодке, а у России их тринадцать.
Он назвал "врагами немецкого народа" и "законченными кретинами" тех, кто планирует превратить Германию в театр ядерной войны.
Сивков выразил мнение, что США хотят устроить ядерную войну на территории другой страны. Под это они создали ядерные боеголовки особо малого калибра, подчеркнул специалист.
"Они могут играться в маленькую локальную войну на территории другого государства, а мы церемониться не будем — выпустим все ракеты сразу по Штатам полным бортом", — считает эксперт.
Ранее стало известно о состоявшихся в земле Северный Рейн — Вестфалия учениях ВВС Германии и союзников по НАТО
с целью отработки военных действий с применением атомных бомб.