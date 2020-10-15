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https://ria.ru/20201015/voyna-1579968303.html
Раскрыт возможный ответ России на ядерный удар США
Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал в беседе с НСН совместные ядерные учения Германии и США. РИА Новости, 15.10.2020
2020-10-15T16:15
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россия
константин сивков
нато
германия
сша
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<strong>МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. </strong>Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал в беседе с <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">НСН</a> совместные ядерные учения Германии и США.Сивков также напомнил о наличии у России в арсенале такого оружия, которое превратит территорию вероятного противника в радиоактивную пустыню."Российская подводная лодка "Кальмар 4" имеет шестнадцать ракет по десять боеголовок", — отметил эксперт. Он добавил что речь идет всего об одной лодке, а у России их тринадцать.Он назвал "врагами немецкого народа" и "законченными кретинами" тех, кто планирует превратить Германию в театр ядерной войны.Сивков выразил мнение, что США хотят устроить ядерную войну на территории другой страны. Под это они создали ядерные боеголовки особо малого калибра, подчеркнул специалист."Они могут играться в маленькую локальную войну на территории другого государства, а мы церемониться не будем — выпустим все ракеты сразу по Штатам полным бортом", — считает эксперт.Ранее стало известно о состоявшихся в земле Северный Рейн — Вестфалия учениях ВВС Германии и союзников по <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> с целью отработки военных действий с применением атомных бомб.
https://ria.ru/20201013/arsenal-1579669987.html
""Они могут играться в маленькую локальную войну на территории другого государства, а мы церемониться не будем – выпустим все ракеты сразу по Штатам полным бортом", - считает эксперт." - Давно я ждал этот ответ, именно так надо было давно им объяснить. Во время драки бьют сначала в голову, в челюсть(США, Англия), а потом уже по другим частям тела(Польша,Румыния,Прибалтика и т.д.) Только так, "иначе нам удачи не видать".
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Только это все должен говорить не Сивков, а МИД или даже Путин. На ближайшей встрече ООН.
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россия
германия
сша
РИА Новости
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россия, константин сивков, нато, германия, сша

Раскрыт возможный ответ России на ядерный удар США

16:15 15.10.2020 (обновлено: 17:15 15.10.2020)
 
© AP Photo / Charlie RiedelАмериканская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
© AP Photo / Charlie Riedel
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Доктор военных наук Константин Сивков прокомментировал в беседе с НСН совместные ядерные учения Германии и США.

"Если это действительно правда, то германская политика направляется очень недалекими людьми, может быть, не совсем психическими здоровыми. Отрабатывать вопросы ведения ядерной войны в Германии — это самоубийственный шаг", — сказал специалист.

Сивков также напомнил о наличии у России в арсенале такого оружия, которое превратит территорию вероятного противника в радиоактивную пустыню.
"Российская подводная лодка "Кальмар 4" имеет шестнадцать ракет по десять боеголовок", — отметил эксперт. Он добавил что речь идет всего об одной лодке, а у России их тринадцать.
Он назвал "врагами немецкого народа" и "законченными кретинами" тех, кто планирует превратить Германию в театр ядерной войны.
Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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США предложили "по-джентельменски" взаимно заморозить ядерные арсеналы
Сивков выразил мнение, что США хотят устроить ядерную войну на территории другой страны. Под это они создали ядерные боеголовки особо малого калибра, подчеркнул специалист.
"Они могут играться в маленькую локальную войну на территории другого государства, а мы церемониться не будем — выпустим все ракеты сразу по Штатам полным бортом", — считает эксперт.
Ранее стало известно о состоявшихся в земле Северный Рейн — Вестфалия учениях ВВС Германии и союзников по НАТО с целью отработки военных действий с применением атомных бомб.
 
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РоссияКонстантин СивковНАТОГерманияСША
 
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